Jermell Charlo dit non grâce au troisième combat avec Tony Harrison

Posté le 04/11/2020

Par: Hans Themistode

Il n’a peut-être pas remporté la victoire à ces deux occasions, mais deux combats avec Tony Harrison étaient plus que suffisants pour que le champion WBC Jr Middleweight Jermell Charlo prouve son point de vue.

Charlo a passé la majeure partie de ses quatre ans à être la plus grande star de la division. Il n’avait pas le plus de ceintures, il n’avait pas non plus le plus de puissance, mais il faisait toujours le plus de bruit.

Charlo n’est pas du type philosophique, mais il pensait que son destin était de devenir le champion incontesté dans un avenir proche.

Ces idées sont devenues obsolètes quand il a perdu ses titres, bien que controversé pour Tony Harrison.

De là, la rivalité la plus improbable a commencé.

Pourtant, ce fut de courte durée lorsque Charlo remporta le match revanche immédiat. Techniquement, le tableau de bord crie au monde qu’il est lié. Un troisième combat a donc tout son sens dans le monde. Mais pour Charlo, c’est en fait plus en sa faveur.

«Aurais-je jamais pu le combattre (encore)? F – k non », déclare carrément Charlo. «Pourquoi… afin que nous puissions revenir en arrière et prouver un autre point, un point que nous avons déjà prouvé? J’ai déjà prouvé cela dans le premier combat, mais je suppose que tout le monde écoutait juste le battage médiatique, Tony Harrison. Il a très bien fait de la fièvre, puis il s’est fait assommer. »

“Qu’est-ce que vous voulez que je fasse, me tortiller et danser avec lui sur le ring? C’est du divertissement, et c’est pourquoi vous devriez vous connecter et regarder mon prochain combat. “

Si c’est du divertissement que vous voulez, alors ces deux-là sont les seuls à le livrer. Rappelez-vous quand Harrison a appelé Charlo un “cornball” et portait une chemise assortie. Ou que diriez-vous quand Charlo a constamment accusé Harrison de simuler une blessure à la cheville. Encore plus drôle était le moment où Harrison a complètement acquiescé à la prétendue prétention de Charlo. Il est même allé jusqu’à dire que tout le monde était dedans.

Les deux hommes pourraient être des combattants de classe mondiale, mais leur véritable vocation pourrait être sur la scène de la comédie. Pendant ce temps, Charlo et Harrison sont au sommet ou près du sommet de la division. Mais quel serait l’intérêt d’avoir un troisième concours? Le meilleur combattant a déjà été couronné lors de leur dernier combat selon Charlo.

«J’ai dû sortir Tony. Je voulais juste que vous sachiez que c’était tout un coup de fraude », a noté Charlo (33-1, 17KO) lors d’un chat en direct sur la page officielle des fans Facebook de Premier Boxing Champions (PBC). “Je ne sais pas ce qu’était le monde de la boxe quand ils essayaient de me faire comme ça. C’est toujours quelque chose d’essayer de rendre un héritage important et je suppose que c’est ce que j’ai vécu. “