Jessie Vargas pense que 2020 sera son année avant le choc de Mikey Garcia

RINGSIDE 26/02/2020

DEd Mulholland

Jessie Vargas dit qu’il entre dans la fleur de l’âge dans le dernier épisode de “ Born Fighter ”, alors qu’il se prépare à affronter Mikey Garcia pour le titre WBC Diamond Welterweight au Ford Center at The Star à Frisco, Texas, le samedi 29 février. en direct sur DAZN aux États-Unis et sur Sky Sports au Royaume-Uni.

Vargas (29-2-2 11 KOs) rencontre la star américano-mexicaine Garcia dans un affrontement à 147 livres, les deux hommes voyant la victoire dans l’affrontement comme une passerelle vers plus de gloire pour le titre mondial en 2020.

Vargas a été l’un des premiers combattants à signer avec Matchroom Boxing USA d’Eddie Hearn et a été la première tête d’affiche d’un spectacle DAZN en Amérique, et après un tirage divertissant avec Thomas Dulorme à Chicago en octobre 2018, il l’a suivi avec un KO de sixième tour. victoire à Los Angeles contre Humberto Soto en avril.

Le joueur de 30 ans fait maintenant face à l’un des plus grands combats de sa carrière sous la forme de l’ancien champion du monde à quatre poids Garcia (39-1 30 KO) et il a déclaré à Lauren Gardner qu’il pensait qu’il atteignait ses années de pointe alors qu’il vise un victoire cruciale samedi soir.

“Je sens vraiment que je suis à mon apogée maintenant”, a déclaré Vargas. «Je me sens bien, solide, très expérimenté. J’ai acquis beaucoup de connaissances au fil des ans et je pense que je suis au meilleur moment de ma carrière grâce à toute cette expérience. L’expérience est ce qui fait vraiment un combattant. Parfois, dans un grand combat, un manque d’expérience peut vous affecter, mais je ne suis pas dans cette position, je suis bon et tout va bien de mon côté.

«Chaque combattant veut devenir champion du monde et je l’ai déjà fait deux fois, et maintenant je veux devenir champion du monde pour la troisième fois. Je suis devenu champion du monde en 2016 et si Dieu le veut, je redeviendrai champion en 2020.

«Nous donnons aux fans ce qu’ils veulent voir. Mikey est un combattant formidable et nous allons donner un grand combat aux fans, il a tous les ingrédients pour ressembler à une trilogie de style Barerra-Morales, on ne sait jamais parce que nous sommes deux combattants qui sont prêts à tout pour sortir avec la victoire. C’est l’un des combats qui m’intéresse parce que ça va susciter beaucoup d’intérêt et c’est mon temps de briller.

«Il y a tellement de choses que j’ai apprises dans ma carrière, mais je pense que faire confiance à votre équipe est très important, et la préparation est tout. Si vous faites des erreurs dans votre préparation à un combat, le combat pourrait ne pas se dérouler comme prévu, vous devez donc vous assurer que toutes les mains sont sur le pont pour votre préparation, de cette façon, vous n’aurez jamais à revenir en arrière et à dire: cela différemment ».

Garcia et Vargas s’affrontent lors d’une nuit stellaire de championnat du monde à Frisco, avec le plus ancien champion du monde britannique en titre Kal Yafai (26-0 15 KOs) met son titre WBA World Super-Flyweight sur la ligne contre l’ancien livre pour livre roi et poids quatre règle du monde Roman ‘Chocolatito’ Gonzalez (48-2 40 KOs) et la sensation mexicaine montante Julio Cesar Martinez (15-1 12 KOs) fait la première défense de son titre WBC World Flyweight contre le champion d’Europe invaincu Jay Harris (17 -0 9 KO)

Israil Madrimov (4-0 4 KOs) défend son titre WBA Inter-Continental Junior-Middleweight dans un éliminateur officiel pour la position # 2 dans la WBA contre le Vénézuélien Charlie Navarro (29-9 22 KOs), Matchroom Boxing USA talents Diego Pacheco ( 8-0 7 KO) et Alexis Espino (5-0 4 KO) auront leur premier aperçu de l’action en 2020 et la vedette Garcia présentera deux de ses charges de promotions Garcia avec le mouche texan invaincu de 20 ans Jesse Rodriguez (10-0 6 KOs) s’affrontant avec Marco Sustaita (12-2-1 10 KOs) en dix rounds et invaincu du poids moyen mexicain Leo Ruiz Acevedo (6-0 4 KOs) affrontant Dennis Knifechief (12-11 7 KOs) en six rounds.

Vargas est le dernier combattant présenté dans la saison deux de “ Born Fighter ” après Daniel Jacobs, Devin Haney, Billy Joe Saunders, Daniel Roman et Michael Hunter alors que la deuxième série se concentre sur l’écurie de Matchroom Boxing USA après 11 épisodes de la Écurie britannique et irlandaise avec Katie Taylor, Luke Campbell, Dillian Whyte, Joshua Buatsi et plus encore.

La série sera présentée par Lauren Gardner, un visage familier des amateurs de sport en Amérique en tant qu’animateur du programme de baseball en direct de DAZN “ChangeUp” ainsi que journaliste contributeur pour la couverture de boxe de DAZN. La native du Colorado a travaillé avec CBS Sports, AT&T SportsNet, Fox Sports Ohio, MTV2, MLB / NHL Network et ESPN, où elle a couvert la NFL, MLB, NHL, NBA, College Football, College Basketball et deux Super Bowls. La série américaine de «Born Fighter» apparaîtra également sur DAZN 24 heures après sa première sur la chaîne YouTube de Matchroom Boxing.

Les billets pour Garcia vs Vargas sont disponibles via Seat Geek.