Jessie Vargas tourne l’intervieweur sur la nouvelle série Matchroom «Peleamundo»

RINGSIDE 14/04/2020

Matchroom Boxing USA est ravi d’annoncer le lancement imminent de sa série exclusive de contenu espagnol «Peleamundo».

Dirigée par l’ancienne championne du monde à deux poids Jessie Vargas et diffusée sur la chaîne YouTube de Matchroom Boxing, ‘Peleamundo’ présentera Vargas interviewant les plus grands combattants hispaniques de l’écurie Matchroom Boxing USA, des champions du monde Juan Francisco Estrada, Julio Cesar Martinez, Roman ‘Chocolatito «Gonzalez et Amanda Serrano, aux étoiles montantes Diego Pacheco, Alexis Espino et Marc Castro.

Vargas invitera également des légendes du sport à lui parler, à jeter son filet au loin pour discuter avec des stars du sport et des célébrités folles de la boxe, et interagira avec les fans de combat de l’émission avec sa section #AskJessie.

Le spectacle devrait être lancé le week-end prochain et débouchera sur une édition exceptionnelle pour le week-end de Cinco de Mayo. Vargas prendra également le show sur la route lors des matchs de Matchroom Boxing USA à travers les États-Unis et le Mexique lorsque la boxe reviendra.

“Je suis tellement excité de faire partie de cette nouvelle série” Peleamundo “avec Matchroom Boxing USA”, a déclaré Vargas. «Il y a une richesse de niveau élite et des combattants hispaniques en pleine ascension dans l’écurie Matchroom Boxing USA et les fans de combats latinos sont parmi les adeptes les plus avertis et passionnés de notre grand sport, j’ai hâte de leur apporter des interviews exclusives avec leur favori combattants et aussi obtenir les fans de l’émission pour répondre aux questions qu’ils ont.

“Au fur et à mesure que le spectacle se développe, j’espère parler à certains des vrais grands du jeu et à mes combattants préférés, ainsi que dans les coulisses des matchs de Matchroom Boxing USA – ça va être génial!”

“Je suis ravi d’apporter” Peleamundo “aux fans de combats hispaniques”, a déclaré le promoteur Eddie Hearn. «Il y a tellement de combattants fantastiques avec une saveur latine et je suis sûr que nous allons créer un contenu exclusif fantastique avec les interviews de lancement avec certains des plus grands noms du jeu et quand Jessie prendra la route lors de nos spectacles.

«Non seulement nous entendrons les champions du monde actuels comme Juan Francisco Estrada, Roman ‘Chocolatito’ Gonzalez et Julio Cesar Martinez, mais c’est aussi une excellente occasion de présenter nos jeunes combattants comme Diego Pacheco, Alexis Espino et Marc Castro à un nouveau public . “