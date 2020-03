Jessie Wilcox affronte Andres Viera, le 2 mai au Hamilton Convention Centre

RINGSIDE 07/03/2020

Le samedi 2 mai, Three Lions Promotions (TLP) présente sa propre Jessie “Roc” Wilcox de Hamilton (15-0-2, 9KO) dans un affrontement de dix rounds pour le WBC USNBC Super Welterweight Championship contre Andres “Pitufo” Viera (10- 2-0, 8KOs) de Mercedes, Uruguay, au Hamilton Convention Center.

«C’est toujours bien quand il s’agit d’un concours international comme celui-ci», a expliqué Daniel Otter, directeur général de TLP. «Les deux gars veulent bien performer pour leurs pays respectifs. Le vainqueur améliorera sa position dans le classement WBC, se rapprochant des champions du monde. »

Viera cherche à égaler le score de l’Uruguay ici au Canada. Le dernier Uruguayen à se battre dans le grand nord blanc était le super-poids moyen Noe Gonzalez (31-5-0, 23KOs), qui a perdu une inclinaison du WBC Silver Championship avec Adonis “Superman” Stevenson (29-2-1, 24KOs) de retour. 2012. Un combattant rusé, connu pour passer de façon irrégulière de l’orthodoxe au gaucher, Viera est le champion national uruguayen en titre, remportant des victoires sur Nicolas Barrales (10-2-0, 9KO) et le gauchiste Fernando Cleffi (9-4-0). , 3KO).

“J’ai hâte de venir au Canada pour affronter Jessie pour le titre WBC”, a déclaré Viera.

«Jessie est montée dans une catégorie de poids. J’ai boxé à 154 ans toute ma carrière. Je pense que cela égalise le terrain de jeu, étant que je me bats contre lui dans sa ville natale. Je suis convaincu que la ceinture rentre chez moi en Uruguay avec moi. »

Wilcox tient naturellement à impressionner Hamilton et le monde lors du premier combat pour le titre majeur. «Je veux vraiment présenter un spectacle à mes amis et à ma famille», a déclaré Roc. «Viera apportera le meilleur de moi. Je suis là pour gagner, en bout de ligne. “

Wilcox a été de plus en plus affûté en tant que boxeur professionnel, utilisant son pedigree amateur pour envoyer ses derniers adversaires. Lors de son premier combat en 2020, le Hamiltonian a remporté sa plus importante victoire à ce jour, annonçant une décision unanime sur le durable Luis Enrique Montelongo (12-8-0, 3KO) du Mexique devant un Centre 200 bondé à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Scotia.

Trois concours undercard ont également été confirmés. Dans l’action poids welter, «Ruthless» Carolyn Redmond (3-0-0, 2KOs) de Guelph, Ontario, rencontre Beatriz Jiminez (6-4-1, 1KOs) du Mexique. Jiminez a récemment maintenu la distance avec Kandi Wyatt (10-1-0, 3KOs) et Jessica Camara (7-2-0), ce qui en fait un test important pour l’impitoyable.

Chez les poids moyens, l’incroyable vedette de St. Catherine, Antonio Napolitano (5-0-0, 3KOs) rencontre Hector Hurtado (4-1-0, 4KOs), une fois battu, en six rounds. Le puncheur puissant Josh Lupia (5-0-0, 5KO) des Chutes du Niagara est de retour contre le Bolivien invaincu Walter Roca (8-0-0, 6 KO) pour six rounds ou moins au poids welter. Les adversaires de Bradley «The Truth» Wilcox (9-0-0, 4KOs) de Hamilton et Ryan Rozicki (12-0-0, 12KOs), le fils adoptif du Cap-Breton de Hamilton, seront annoncés dans les prochains jours.

Les billets sont disponibles en ligne: https://hamilton.snapd.com/events/view/1315415