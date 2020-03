Jetez un œil aux meilleurs combats de boxe de tous les temps

Ringside 31/03/2020

La boxe est un sport qui a longtemps attiré de nombreuses personnes. Pour beaucoup de personnes différentes, il est considéré comme l’expression ultime du pouvoir et de la force – deux qualités que nous apprécions naturellement dans notre société.

Mais quels sont les meilleurs combats de boxe de tous les temps?

Quels affrontements ont fait leur chemin dans les livres d’histoire pour être les meilleurs des meilleurs, sans vergogne? Rejoignez-nous alors que nous examinons les meilleurs combats de boxe – ces concours qui ont résisté à l’épreuve du temps et façonné la dynamique du sport.

George Foreman contre Muhammad Ali – 1974

Tout vrai fan de boxe connaîtra ce choc légendaire entre deux champions car il était si bien documenté et annoncé à l’époque. Le légendaire «grondement dans la jungle» a vu George Foreman affronter Muhammad Ali.

Ce fut un combat assez légendaire pour de nombreuses raisons. Tout d’abord, Ali n’était pas à son apogée autant que Foreman. Il avait dix ans de plus et affrontait un homme qui avait connu une séquence de victoires ininterrompue jusque-là. Cela a donc été un choc quand il a réussi à le battre et à s’imposer comme un professionnel absolu dans le monde de la boxe. C’était féroce et brutal et cimenté Ali comme étant la légende qu’il est aujourd’hui.

Rocky vs Creed – 1978

La série Rocky est peut-être une œuvre de fiction, mais on ne peut nier l’impact qu’elle a eu au fil des ans. Il est considéré comme l’un des meilleurs films de tous les temps et est un classique pour l’impact qu’il a eu sur l’industrie de la boxe.

Le combat entre les deux personnages principaux était celui qui avait beaucoup de cœur et d’âme. Cela a aidé à vraiment définir le genre des films de boxe et a transmis un message vraiment important. Rocky lui-même ne faisait pas que cela pour de l’argent et de la gloire. Au cours du film, il s’est battu pour des retombées émotionnelles comme ses relations et un sentiment de fierté. Ce combat légendaire a ouvert la voie à de nombreuses suites et a également contribué à façonner la boxe en tant que sport à l’avenir.

📸 Showtime

Evander Holyfield contre Mike Tyson II – 1997

Ce fut un combat intéressant pour de nombreuses raisons. Ce n’était pas particulièrement révolutionnaire et n’a pas poussé le bateau en termes de ce que le sport signifiait et de ce que les gens pouvaient faire pour progresser. Au lieu de cela, Mike Tyson II a décidé d’avoir un moment de folie au troisième tour et de mordre l’oreille de son adversaire.

Confus? Oui, tout comme tous les fans et les professionnels qui se sont assis pour regarder ces deux combattants s’affronter. Tyson est juste allé chercher un morceau de l’oreille de son adversaire et a fini par l’obtenir aussi. Naturellement, cela a entraîné une disqualification et une suspension faciles pour le joueur, mais cela a certainement été un choc pour le système.

Floyd Mayweather, Jr. contre Manny Pacquiao – 2015

C’était un combat dont beaucoup de passionnés de boxe se souviendraient peut-être parce que ce n’était qu’en 2015. C’était l’un des combats les plus médiatisés et les plus parlés de l’année, et certains l’ont même appelé «le combat du siècle» . Ils ne se sont certainement pas trompés.

Mais ce qui est assez décevant à propos de ce combat, c’est que même s’il y avait une série de campagnes promotionnelles étendues et que c’était le combat le plus populaire du siècle en termes de nombre de spectateurs, le combat réel était assez terne. Ce n’était pas du tout ce qu’il avait été excité – une entreprise décevante, bien sûr.

📸 Esther Lin

Deontay Wilder contre Tyson Fury – 2018

Wilder contre Fury II était un combat qui avait fait l’objet d’une grande attention car il y avait une rivalité féroce entre les deux concurrents. Ce sont des adversaires endurcis qui se sont rencontrés et se sont affrontés une fois auparavant, et c’est le combat qui a commencé leur compétition.

Alors que Wilder était un champion et un héros fermement établi aux yeux du peuple, Fury était un récit de retour sur un homme qui avait lutté contre une perte de soutien public et des problèmes d’alcool pour arriver là où il était maintenant. Les deux se sont battus pendant longtemps et ils se sont finalement retrouvés à égalité, ce qui signifie que leur prochain combat allait toujours être passionnant. Cela s’est terminé avec Fury qui a remporté le titre, et ce match est célèbre pour le travail préparatoire qu’il a aidé à établir.

Donc, dans l’ensemble, ce ne sont que quelques-unes des différentes choses que vous devriez probablement vérifier en ce qui concerne les meilleurs combats de boxe de tous les temps. Fictifs ou non, ce sont toutes des compétitions qui ont façonné le monde de la boxe et ont donné aux gens une chance de s’en inspirer une fois de plus.

C’était agréable de voir ces pros verrouiller les cornes et de voir qui était le vainqueur ultime. Vous ne pouvez pas nier que la boxe est une chose incroyable et qu’elle présente vraiment un sport passionnant, rapide et dynamique pour les gens à regarder.

Il s’agit de force, de vitesse et de compétence, ce qui signifie qu’il prend tous les attributs que nous apprécions chez les combattants et en fait le point focal. Peu importe où vous êtes un nouveau fan de boxe ou si vous êtes quelqu’un qui revient dans le sport, ce sont quelques-unes des meilleures compétitions à regarder.