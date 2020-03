Joe Frazier arrête Lennox Lewis et met en place l’affrontement de Muhammad Ali dans eWBSS

Ringside 25/03/2020

Après une bataille féroce de sept rounds dans laquelle les deux combattants se sont levés de la toile, Joe Frazier a éliminé Lennox Lewis dans le deuxième quart de finale du “ Tournoi eWBSS Heavyweight Legends ” pour mettre en place Ali-Frazier IV en demi-finale de la eWBSS.

Comme tous les fans de boxe savent qu’Ali et Frazier se sont rencontrés dans une trilogie épique dans la vraie vie se terminant 2-1 en faveur de “ The Greatest ”, mais la version eSports de “ Smokin ‘Joe’ ‘a une chance unique de le faire même en raison de une superbe performance eWBSS contre Lennox Lewis, tête de série du tournoi 3.

Malgré le fait que l’eWBSS ne soit en cours que depuis deux jours, Lewis-Frazier s’est avéré être un classique pour les livres d’histoire alors que les légendes des poids lourds se battaient pour avoir une chance de poursuivre leur quête de l’eAliTrophy.

Simulé sur «Fight Night Champion» d’EA Sports et avec des dizaines de milliers de personnes qui regardent en ligne du monde entier, Lewis et Frazier sont tous deux allés de l’avant dès la cloche d’ouverture.

La

Frazier a massacré Lewis au premier tour et était le combattant le plus agressif lançant de nombreux crochets gauches vintage dans les échanges d’ouverture. Lewis a réussi à traverser la tempête et dans les trois rounds suivants, il a commencé à montrer son excellent ensemble de compétences avec de beaux combos qui ont changé le cours du combat – culminant au quatrième quand il a envoyé Frazier sur la toile avec un tir brutal du corps.

Au 5e round, Frazier, connu pour son cœur combatif, a de nouveau établi son crochet et a repris l’élan d’une offre très divertissante de donner et de prendre. Lewis a chuté une deuxième fois dans le 6e, puis s’est fait chuter deux fois par uppercuts dans le 7e. Lewis s’est levé vaillamment depuis le premier mais le second a transporté trop de puissance pour que «Le Lion» puisse le gérer.

Les trois juges l’avaient tous 56-55 sur les tableaux de bord en faveur de Frazier quand il a mis fin aux ambitions de Lewis lors du premier tournoi eWBSS Heavyweight Legends.

Le tournoi ‘eWBSS Heavyweight Legends’ a commencé le lundi 23 mars, et il y aura un combat en direct tous les soirs jusqu’à la finale le dimanche 29 mars. L’ensemble du tournoi ‘eWBSS Heavyweight Legends’ sera diffusé en direct sur le monde Page Facebook de boxe Super Series à 17h (GMT) tous les jours.

Le tournoi, simulé sur «Fight Night Champion» d’EA Sports, est créé pour fournir un soulagement et un divertissement indispensables aux fans de combat du monde entier pendant ces périodes de test.

Correspondances eWBSS restantes:

QF3 – Mike Tyson vs Eric ‘Butterbean’ Esch – mer. 25 mars

QF4 – George Foreman contre David Haye – jeudi 26 mars

SF1 – Muhammad Ali vs Joe Frazier – vendredi 27 mars

SF2 – Gagnant de QF3 vs Gagnant de QF4 – sam.28 mars

Finale – Gagnant de SF1 vs Gagnant de SF2 – Dim 29 mars