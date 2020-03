Joe Joyce ne sera pas satisfait de la prédiction de Daniel Dubois par le champion du monde Tyson Fury

RINGSIDE 11/03/2020

WORLD Heavyweight King Tyson Fury s’est rapproché de Daniel Dubois remportant la bataille des grands garçons britanniques lorsqu’il affrontera Joe Joyce le mois prochain.

Dubois (14-0, 13 KOs) et Joyce (10-0, 9KOs) s’affrontent à l’O2 Arena de Londres le samedi 11 avril, en direct sur BT Sport Box Office.

Le vainqueur de l’épreuve de force des 12 poids lourds entre les rivaux de Londres se rapproche de Fury et rentre à la maison avec les ceintures britanniques, du Commonwealth, européennes, WBC Silver et WBO International.

Comme la plupart des fans de combat, le champion WBC World, Lineal et Ring Magazine Fury a du mal à choisir un gagnant et admet: “J’ai changé d’avis à plusieurs reprises sur ce combat.”

Fury, qui s’est entraîné avec les deux boxeurs, estime que la jeunesse de Dubois, 22 ans, est susceptible de prouver un avantage lors de la soirée de combat.

Il a expliqué: «J’ai affronté les deux gars et c’est un bon combat. Ils ont tous deux des qualités et des faiblesses.

«Mais, après avoir vraiment analysé la situation, je pense que Dubois l’a compris tôt. Dubois est plus jeune, plus frais, frappe très fort et est sur un vrai coup en ce moment. »

La plupart des experts croient que Joyce a le meilleur espoir de gagner tard et Fury est d’accord, déclarant à IFL TV: “Si Joe peut survivre à l’attaque précoce et l’emmener dans les eaux profondes, il pourrait gagner.”

«Joe commence lentement, est comme un laboureur et va à un rythme tout au long. S’il obtient sept tours, il pourrait le faire par un arrêt tardif. “

«Mais ce sont des gars dans le gymnase tous les jours. Ils ne vont pas se fatiguer et s’épuiser après cinq rounds.

“Ce n’est pas comme s’il (Dubois) est un gros gars qui ne s’entraîne pas. Il est déchiré, il s’entraîne tous les jours comme un cheval de Troie et c’est une très bonne perspective. »

Dans le soutien principal, Anthony Yarde d’Ilford mettra au défi le champion des poids lourds et légers du Commonwealth de Manchester, Lyndon Arthur, dans un brillant affrontement 50-50.

D’autres combattants sur le projet de loi incluent David Adeleye, Dennis McCann, Archie Sharp et Hamzah Sheeraz. Un autre combat pour le titre sur le projet de loi voit une revanche entre le champion britannique des poids mi-moyens Chris Jenkins et Johnny Garton.

