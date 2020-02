Joe Joyce riposte à Daniel Dubois pour «insultes aveugles à la maman»

Nouvelles de boxe du monde 28/02/2020

📸 Images d’action / Adam Holt

Le poids lourd le mieux noté Joe Joyce a parlé à WBN de son intention de punir Daniel Dubois pour insultes à sa mère et sa cécité.

“Le Juggernaut” se rapproche de son test le plus difficile le 11 avril lorsque le médaillé d’argent olympique de 2016 participe à un échauffement entièrement britannique pour la couronne européenne.

Alors que l’accumulation se poursuit, Joyce a révélé sa déception face aux commentaires de Dubois.

“Daniel ne parle que de moi qui bat des enfants et minimise mes réalisations, en plus il a insulté ma maman et sa cécité”, Joyce exclusivement dit World Boxing News.

“Je veux dire, ça dépend de lui, pas de problème. Mais j’espère juste qu’il a de bonnes personnes autour de lui quand je le bat. Parce qu’il va être un garçon brisé le 11 avril. “

La collision de Dubois verra la paire élevée au Pay-Per-View pour ce qui sera une énorme soirée au 02 Arena de Londres.

Quiconque sortira vainqueur détiendra non seulement le titre de l’UER, mais sera un pas de plus vers un tir contre les champions du monde britanniques Anthony Joshua et Tyson Fury.

Joshua et Fury devraient être liés en 2020, bien que 2021 puisse être réservé au grand moment du vainqueur.

Joyce, 34 ans, a remporté le titre du Commonwealth lors de son quatrième combat professionnel, après avoir fait ses débuts professionnels en octobre 2017.Il a remporté son bracelet WBA (Gold) en décembre 2018 après un arrêt de première ronde de Joe Hanks.

Il a battu l’ancien champion du monde WBC Bermane Stiverne via un KO au sixième tour en février 2019, puis a remporté une victoire rapide au troisième tour contre le géant Alexander Ustinov lors de sa première apparition en tant que combattant de Queensberry Promotions en mai dernier.

La décision unanime de points sur Jennings est intervenue en juillet avant qu’une période d’inactivité ne s’ensuive alors qu’il attendait un tir obligatoire sur la ceinture européenne.

Outre sa ceinture d’or, Joyce jouit d’un classement élevé avec la WBC et la WBO.

JONES

Le manager Sam Jones pense que le curriculum vitae de Dubois ne correspond pas à son propre combattant.

«Qui Daniel a-t-il battu? Regardez qui Joe a battu amateur et pro. Daniel n’est pas prêt pour cela et il n’évitera pas l’iceberg », a déclaré Jones.

«Joe est confiant de sortir ce type. Daniel a du potentiel et peut revenir, mais il se démêlera comme un rouleau Andrex dans ce combat.

«Il n’a jamais été frappé sur les moustaches et Joe va décrocher de gros coups. Joe va s’entraîner à Las Vegas où il y a les meilleures installations au monde.

«Il n’y a eu aucune retombée avec Adam Booth, mais Joe est meilleur quand il est loin de l’entraînement à domicile.

«Joe doit montrer plus et Daniel aussi. Il s’agit d’un candidat au combat de l’année et quelqu’un est mis KO, aussi simple que cela. “

Les billets sont maintenant en vente via AXS.com et Ticketmaster.co.uk

Prix ​​des billets:

£ 400 Ringside – Hospitalité

£ 300 Étage

£ 200 Étage

£ 150 Étage / étage

£ 100 Tier

£ 80 Tier

£ 55 Niveau supérieur

£ 40 Niveau supérieur