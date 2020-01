Joel Embiid est encore blessé, mais les Sixers ne sont pas condamnés

Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu cela: Joel Embiid est blessé. Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu cela: Joel Embiid est blessé à cause d’une maladie anormale. La saison dernière, il y a eu la maladie dans la série des Raptors. L’année précédente, il y a eu une tournure cruelle des événements au cours de laquelle Markelle Fultz est tombée sur le visage d’Embiid et s’est cassé l’os orbital. Cette saison nous amène un doigt blessé. Lundi, Embiid a luxé son annulaire dans le match des Sixers contre le Thunder, provoquant une série d’images qui tournent l’estomac de son chiffre pointant dans une direction qu’il n’aurait pas dû avoir. Embiid est revenu au jeu et a joué avec un doigt enroulé (il a dit que c’était comme jouer avec une main), et les Sixers ont gagné.

Ce fut une victoire à court terme. Jeudi, les Sixers ont annoncé qu’Embiid s’est déchiré un ligament dans la main gauche et évalue ses options de traitement. Je n’ai pas les calculs à ce sujet, mais l’évaluation des options de traitement semble rarement produire un résultat agréable. Peu de temps après, l’équipe a annoncé qu’Embiid allait subir une intervention chirurgicale. Bien qu’il n’y ait aucun calendrier signalé sur le moment où Embiid pourrait revenir, les Sixers prévoient de le réévaluer dans une à deux semaines, ce qui semble être un prélude à une absence plus longue, car une chirurgie de la main pourrait avoir un délai plus long.

Pour Philly, qui est 3-4 en matchs Embiid n’a pas joué cette saison et a perdu quatre de ses cinq derniers matchs pour tomber au cinquième rang dans l’Est (8,5 matchs derrière les Bucks), c’est une nouvelle cauchemardesque. Pour nous, spectateurs neutres, cela suscite l’intrigue, car cela entraînera un changement de rythme à la mi-saison pour l’une des équipes les plus talentueuses de la ligue. Avec Embiid sorti, cela signifie que nous verrons à quoi ressembleront les Sixers avec un Ben Simmons en cours d’exécution. Comme mon collègue Dan Devine l’a souligné, les files d’attente des Sixers sans Embiid qui présentent Simmons ont une note offensive supérieure à celle des Dallas Mavericks, qui présentent actuellement la meilleure attaque de la ligue. Cela ne semble pas être un coup de chance, car il suit: Sans Embiid au sol en tant que grand homme traditionnel, Simmons peut jouer le jeu avec plus de rythme et d’espace, ce qui maximise ses passes d’élite et ses attaques tout en minimisant son manque de tir en profondeur.

On a beaucoup parlé de l’ajustement Simmons-Embiid, de leur plafond potentiel et des problèmes de position et de structure que le duo présente alors qu’ils sont ensemble au sol. Et tandis que les plus grands critiques des Sixers, ainsi que Brett Brown lui-même, attisent les flammes sur la réticence de Simmons à tirer sur 3 pointeurs, il n’y a pas autant de discussions sur le fait que toutes les statistiques d’Embiid ont diminué cette saison. Mais il devrait y en avoir. Le regarder déchirer les Bucks de Giannis Antetokounmpo à Noël donne l’impression erronée qu’il pourrait être l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Ses efforts et ses performances incohérents, cependant, n’aident pas la chimie des Sixers sur le terrain. Et cette chimie est ce que l’absence d’Embiid blessera le plus. L’équipe perdra de précieuses occasions de gélifier avant les éliminatoires.

Philly est une équipe bizarre. Ils n’ont pas de véritable meneur, ou plutôt quelqu’un qui peut distribuer le ballon et marquer depuis le périmètre, à part Trey Burke (!). Ils n’ont pas le pop-and-shoot de JJ Redick et n’ont pas la liste pour maximiser pleinement les meilleurs traits de Simmons. Sans Embiid sur le sol, nous pouvons enfin commencer à voir à quoi ressemble un Simmons déverrouillé, et surtout à quoi pourrait ressembler sa combinaison avec Al Horford. Alors qu’Horford a du mal, il a été à son pire lorsqu’il partage la parole avec Embiid. Il semble que l’ajustement ne correspondait pas à ce que les Sixers avaient envisagé lorsqu’ils ont surdimensionné leur équipe pendant la morte-saison. Pourtant, leur surplus de talent est indéniable, et même si Brown n’a pas encore trouvé comment préparer la bonne formule, il sera impossible de les compter jusqu’à ce qu’ils soient éliminés en séries éliminatoires.

Il y a un monde dans lequel la blessure d’Embiid est une bénédiction déguisée. Le développement pourrait renforcer le rôle de Simmons et donner aux Sixers un look différent, qui pourrait aider dans les séries éliminatoires. La blessure d’Embiid pourrait devenir juste un autre dilemme dans l’effort de consolidation d’équipe compliqué des Sixers. Une fois que vous aurez remis les clés de la voiture à Simmons pendant une longue période, sera-t-il prêt à les rendre? Et si les Sixers courent avec lui au volant, voudront-ils même qu’il le fasse?