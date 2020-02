Joet Gonzalez vs Chris Avalos en vedette le 19 mars Golden Boy sur DAZN Fight Night

RINGSIDE 04/02/2020

Trois combattants Golden Boy locaux feront leur retour sur le ring après s’être battus pour un titre mondial lors de l’édition du 19 mars de Golden Boy et des Thursday Night Nights de DAZN à Avalon Hollywood.

L’événement sera diffusé en direct sur DAZN, RingTV.com et sur Facebook Watch via la page Golden Boy Fight Night à partir de 22h00. ET / 19 h 00 PT.

Dans l’événement principal, Joet Gonzalez (23-1, 14 KOs) de Glendora, en Californie, affrontera Chris Avalos (27-7, 20 KOs) de Lancaster, en Californie dans un combat de poids plume de 10 rounds. Gonzalez reviendra après avoir défié le championnat du monde poids plume WBO en octobre 2019.

“J’ai hâte de revenir sur le ring”, a déclaré Joet Gonzalez. «Je me suis battu pour un titre mondial, donc je sais ce que c’est que d’être à ce niveau. Maintenant, je reviendrai avec un désir encore plus fort de devenir champion du monde. Je tiens à remercier mon manager, Frank Espinoza, et mon promoteur, Golden Boy, pour l’opportunité. Ce 19 mars, je ne vous décevrai pas. »

“Nous venons pour gagner”, a déclaré Chris Avalos. «Nous sommes de retour sur la bonne voie. Le vieux Chris Avalos est de retour. Vous [Joet] peut penser que je suis une blague. Vous pensez peut-être que je suis échoué. Mais je viens te botter le cul. Gardez vos mains ou vous verrez ce qui se passe. “

Dans l’événement co-principal, Lamont Roach Jr. (19-1-1, 7 KOs) de Washington, D.C., se battra contre le guerrier philippin Neil John Tabanao (17-7, 11 KOs) dans un combat de super-poids plume de 10 rounds. Roach Jr. reviendra après avoir défié le titre mondial WBO Junior Lightweight en novembre 2019.

“J’ai eu hâte de revenir sur cette place pour montrer que je suis le meilleur à 130”, a déclaré Lamont Roach Jr. “Mon dernier combat n’était qu’un aperçu, mais cette année, il est tout le chemin avec moi.”

“J’ai hâte de me battre contre Lamont Roach Jr.”, a déclaré Niel John Tabanao. «Je sais qu’il sort de sa première défaite et qu’il veut se battre pour un titre mondial à nouveau. Cependant, j’ai plus d’expérience que lui et je sais comment marquer un bouleversement. Nous vous verrons tous le 19 mars. “

Marlen Esparza (7-1, 1 KO) de Houston, Texas, participera à un affrontement de six rounds contre les poids mouches contre Lucia Nuñez (7-10) de Mexico, au Mexique. Esparza reviendra après s’être battu pour le titre de poids mouche provisoire WBA en novembre 2019.

“Je suis prêt à revenir sur le ring”, a déclaré Marlen Esparza. «Plusieurs facteurs ont fait de ce dernier combat une véritable expérience d’apprentissage, mais cette prochaine manche de boxe professionnelle n’est que le début de bien d’autres choses. J’ai hâte de proposer les nouvelles stratégies que j’ai apprises et de changer un peu mon jeu. “

“Je viens marquer le coup”, a déclaré Lucia Nuñez. «Je sais que Marlen Esparza est forte et qu’elle a beaucoup d’expérience. Mais j’ai aussi ces mêmes qualités, et je viendrai avec une volonté de gagner encore plus forte. Nous vous verrons tous le 19 mars. »

La undercard de son événement sera empilée avec certaines des étoiles montantes les plus prometteuses de Golden Boy.

Richard «Kansas Kid» Acevedo (5-0-1, 5 KOs) de Garden City, Kansas affrontera Jeremy Ramos (11-8, 4 KOs) de Colorado Springs, Colorado dans une bataille de super welters en six rounds.

Rudy “El Tiburon” Garcia (10-0, 1 KO) de Los Angeles et Andrew Strode (6-0, 1 KO) de Denver, Colorado se rencontreront dans un combat de poids super coq de six rounds entre deux espoirs invaincus.

Jousce “Tito” Gonzalez (10-0-1, 9 KOs) de Glendora, Californie reviendra dans un combat léger de six rounds contre Jose Meza (6-4, 1 KO) de Durango au Mexique.

Nick Sullivan (2-0, 1 KO) de Norfolk, en Virginie, ouvrira la soirée dans un affrontement en quatre rounds de 135 livres contre Marquese Steward (1-1) de Pflugerville, Texas.

Les billets pour Gonzalez vs Avalos seront mis en vente le lundi 3 février à 10 h 00 HP et au prix de 30 $, 40 $, 50 $ et 80 $, hors frais de service et taxes applicables. Les billets seront disponibles à l’achat sur www.goldenboytickets.com et sur la page Facebook de Golden Boy.