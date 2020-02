John Docherty envisage la tête d’affiche de l’Écosse lors de l’évasion 2020

RINGSIDE 01/02/2020

📷 Mark Robinson

Le talent croissant des super-moyens John Docherty dit qu’il aimerait être à la tête d’un spectacle JD NXTGEN dans son Écosse natale alors qu’il se prépare pour une “ évasion ” 2020, en commençant par un concours de six tours contre le Stanislav Eschner de la République tchèque sur le undercard de Kell Brook contre Mark DeLuca au FlyDSA Arena de Sheffield samedi prochain.

L’ancien membre de l’équipe GB, qui s’entraîne maintenant sous Tony Sims aux côtés de la légende du combat écossais Ricky Burns dans l’Essex, a pris un départ explosif dans les rangs professionnels, démolissant ses cinq premiers adversaires à distance pour gagner la réputation d’être l’un des plus durement touchés. 168llbs de perspectives au Royaume-Uni.

Cette séquence de KO a pris fin lorsque ‘The Doc’ a pris la distance pour la première fois de sa carrière contre le compagnon expérimenté Darryl Sharp au Exhibition Centre de Liverpool, suivi par une autre victoire de points contre Lewis van Poetsch au Metro Radio Arena de Newcastle.

Bien qu’il ait accumulé des rondes indispensables dans ses combats d’apprentissage contre Sharp et Poetsch, l’homme de Montrose est impatient de remonter dans le train KO alors qu’il continue de travailler vers sa première opportunité de titre professionnel en 2020.

«Je me suis reposé à Noël, mais je ne savais pas grand-chose que j’avais eu ce combat juste après la nouvelle année et c’est un combat que j’ai vraiment hâte de présenter», a déclaré Docherty. «J’ai eu une année 2019 active, mais j’ai l’habitude de beaucoup me battre en raison de mon expérience amateur. Je jouais et obtenais le sens de KO, j’étais constamment dans les spectacles. Il est juste important pour moi de continuer à gagner et à bien paraître à ce stade.

«J’ai tellement appris de mes deux derniers combats contre des compagnons expérimentés à Sharp et Poetsch. Ils sont tous les deux des clients glissants et connaissent toutes les astuces du livre, donc c’était une bonne expérience d’apprentissage, ce dont j’ai besoin à ce stade de ma carrière. Cela dit, il n’y a toujours pas de meilleur sentiment que d’obtenir un gros KO et les fans en verront plus en 2020. »

Le fier écossais Docherty n’a boxé dans sa patrie qu’une seule fois depuis son retour en octobre 2018, battant Wilmer Gonzalez en un tour à la SSE Hydro à Glasgow, et le médaillé de bronze des Jeux du Commonwealth espère que la récente signature du brillant concurrent Kash Farooq pourrait convaincre le promoteur Eddie Entendu pour s’aventurer à nouveau au nord de la frontière.

«J’adorerais faire la une d’une émission NXTGEN, surtout en Écosse! J’ai ce combat, puis un huit rond peu de temps après. Si le combat pour le titre arrive, il arrive et je suis prêt à saisir cette occasion. Je veux que le pas se fasse, je suis prêt. Il y a beaucoup de bons combattants écossais en ce moment donc je veux faire des combats, avec Ricky Burns et Kash Farooq, c’est définitivement possible.

«2020 est une grande année d’évasion pour moi, c’est une année énorme. Je veux avoir un gros combat cette année et montrer à tout le monde ce que je suis. J’ai accumulé les rondes lors de mes deux derniers combats, mais maintenant je veux revenir sur cette séquence de KO, en commençant, je l’espère, à Sheffield. Quiconque le veut, il peut l’obtenir. Aussi simple que cela. Je viendrai dans ta cour! “

Docherty vs Eschner fait partie d’une énorme soirée d’action à Sheffield.

Kell Brook (38-2, 26 KOs) visera à se débarrasser de la rouille du ring et à renvoyer son nom dans le mix pour un titre de mot tourné en 2020 lorsqu’il rencontrera le américain Mark DeLuca (24-1, 13 KOs), Kid Galahad (26-1, 15 KOs) affronte Claudio Marrero (24-3, 17 KOs) dans un Eliminator Final pour la couronne IBF Featherweight, Terri Harper (9-0, 5 KOs) affronte la Finlandaise Eva Wahlstrom (23- 1-2, 3 KOs) dans une unification pour les titres mondiaux WBC et IBO Super-Featherweight, Anthony Tomlinson (11-0, 6 KOs) prend Stewart Burt (13-1-1, 1 KO) dans un éliminateur pour le Titres britanniques et du Commonwealth poids welter, Dave Allen (17-5-2, 14 KOs) fait son retour tant attendu après huit mois hors du ring, Brentwood Super-Featherweight Martin Joseph Ward (23-1-2, 11 KOs) et Sheffield Super-Featherweight prospect Donte Dixon (2-0, 1 KO) retour, Leeds Featherweight Hopey Price (2-0, 1 KO) semble aller 3-0 et Sheffield Light-Heavyweight Callum Beardow (1-0) se bat pour le deuxième fois en tant que pro.