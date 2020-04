John Hedges signe un accord avec S-Jam Boxing, prêt pour un run professionnel

Phil Jay 04/11/2020

World Boxing News a été informé que John Hedges, un amateur hors concours, devient professionnel sous la direction de S-Jam Boxing.

Le jeune talentueux, qui a remporté quatre titres nationaux et huit titres internationaux, est l’un des espoirs les plus vantés sur la scène.

Hedges s’est désormais associé à Sam Jones et Adam Morallee, qui représentent également Joe Joyce, Guido Vianello et Kody Davies.

Expliquant sa décision exclusivement à WBN, Hedges a déclaré: «En tant qu’amateur, j’ai eu 44 combats et 40 victoires. J’étais sept fois titlist international et je me suis battu pour mon pays en tant que champion GB. J’ai le sentiment que c’était le bon moment pour me retourner parce que j’ai récemment gagné les ABA pour les jeunes.

“Je suis un super poids moyen de 6 pieds 5 et je n’ai que 18 ans, je pense donc pouvoir m’adapter immédiatement aux pros.

“J’aime à penser que j’ai construit un grand public qui, je le sais, va se vendre et créer une bonne ambiance.

«Je viens d’un milieu de voyage avec une famille qui aime le sport. J’y suis depuis un bébé.

«J’ai choisi de me tourner avec S-Jam en tant que manager parce que je pense qu’en raison de leur manque de combattants, cela devient comme une famille. Et avec les brillants combattants qu’ils ont, je ne peux que m’améliorer.

«Je crois fermement que le fer affûte le fer. Sam et Adam sont expérimentés dans l’entreprise. Mais ils apportent également le nouveau look moderne et frais à la boxe – ce qui m’intéresse.

“Je suis jeune et frais mais vis mon nom de” Gentleman John “qui m’a conduit là où je suis maintenant.”

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

Sam Jones est impatient de se lancer avec Hedges une fois que la boxe revient à la normalité.

“Je suis vraiment excité par John”, a déclaré Jones exclusivement à WBN. «Je le regardais depuis longtemps.

«Il est très jeune, mais il est tellement mature pour son âge que son gaucher long et maladroit. Il mesure 6 pieds 5 et il peut frapper.

SUIVANT

«John avait un énorme public qui aide toujours et c’est un beau gosse. Il ressemble à Leonardo Di Caprio dans sa jeunesse », a-t-il plaisanté.

«Pour moi, il est le package complet. Je suis tellement excité de commencer ce long et fructueux voyage. John est à coup sûr un futur champion du monde! »

Les haies seront en action à la première occasion.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivre sur Twitter @PhilDJay