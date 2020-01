John-Joe Nevin, James Branch en vedette au Cliffs Pavillion le mois prochain

RINGSIDE 22/01/2020

ūüď∑ Hennessy Sports

L’Essex Sporting Club d√©marre le mois prochain avec une gamme de qualit√©.

La boxe de premi√®re classe arrive au Cliffs Pavilion √† Westcliff-on-Sea le lundi 17 f√©vrier avec un projet de loi mettant en vedette un h√©ros irlandais, un cruiserweight d’Essex invaincu qui a refus√© Love Island parce qu’il aime se battre, le retour de “ The Beast ” une perspective d’une c√©l√®bre famille de combattants.

John-Joe Nevin, m√©daill√© d’argent aux Jeux olympiques de Londres 2012, deux fois m√©daill√© de bronze aux Championnats du monde et champion d’Europe en tant qu’amateur, a √©t√© vu pour la derni√®re fois en train de deviner Freddy Fonseca sur Channel Five en d√©cembre.

Ce r√©sultat le maintient sur la bonne voie pour un √©ventuel d√©fi de titre mondial en 2020 – et James Branch est un autre qui esp√®re porter une ceinture d’ici la fin de l’ann√©e.

Le joueur de 24 ans de Hainault a remport√© les sept combats – et dit qu’il pr√©f√®re se battre plut√īt que de chasser les femmes sur Love Island.

Branch a été contacté à propos de son apparition dans la série Рet sur les traces de Tommy Fury Рmais pour lui, la boxe passe avant tout.

Tamuka ‚ÄėThe Beast‚Äô Mucha revient dans un an. Le poids welter Reading √©tait proche d’un tir aux honneurs britanniques avant de prendre une pause et alors qu’il √©tait hors de combat. Paddy Gallagher, qui a battu plus de 10 rounds, a r√©ussi un tir aux ceintures britannique et du Commonwealth.

Simon Corcoran complète le projet de loi. Il est un super-léger 4-0 de combat. Le grand frère Gary Corcoran a défié Jeff Horn pour le championnat WBO des poids mi-moyens en Australie.