Johnny Nelson soutient Isaac Chamberlain pour “ impressionner ” les fans du combat britannique

Ringside 17/02/2020

L’ancien champion du monde Johnny Nelson est un grand fan du plus grand talent des croiseurs Isaac Chamberlain et a hâte de le voir revenir sur le ring le samedi 28 mars au Coventry Skydome, en direct et en exclusivité au Royaume-Uni sur la chaîne gratuite 5. .

Nelson, le plus long champion du monde en titre de la division cruiserweight de 1999 à 2005 avec 13 défenses de la couronne WBO, pense que les gens diront “ Wow ” lorsque Chamberlain se battra pour la première fois en 16 mois et relancera sa piste vers un titre mondial .

Le couple était ensemble lors du lancement de la nouvelle initiative de bienfaisance Gloves Up Knives Down vendredi dernier au club Repton aux côtés d’autres grands noms, dont l’ancien champion du monde Darren Barker, l’ancien challenger du titre mondial à deux reprises Kevin Mitchell et Ultimate Boxxer 6 Gagnant des poids lourds Nick Webb.

Chamberlain, 25 ans, a maintenant repris sa carrière après avoir signé la semaine dernière un accord promotionnel à long terme avec le promoteur Mick Hennessy et participera à deux émissions en l’espace d’un mois seulement.

D’abord à Coventry sur le undercard de l’affrontement de titres britannique léger-lourd entre Shakan Pitters et Craig Richards. Ensuite, lors du défi du titre européen d’Alex Dilmaghani contre le champion Samir Ziani le samedi 25 avril au National Sports Center, Crystal Palace, également en direct sur Channel 5.

Le grand Sheffield Nelson, qui est maintenant un expert dans les émissions de boxe de Sky Sports, a déclaré à propos de Chamberlain: “Donnez-lui du temps parce que tout à coup, il va reprendre la scène et ils vont dire” Wow “.

“C’est bien parce que je veux qu’ils regardent en arrière Isaac combattant Lawrence Okolie et regardent à quel point il s’est amélioré à ce qu’il était alors.”

VENTILATEUR

Nelson a ajouté: “Je suis un grand fan, il y a quelques gars dont je suis un grand fan au Royaume-Uni et il est l’un d’eux.”

«Chambo» a déclaré: «C’est formidable d’entendre cela d’un ancien champion du monde respecté comme Johnny qui a été là, l’a vu et l’a fait. Je vois mon histoire en lui.

«Il a dû se retirer dans le monde entier pour des combats et des combats afin de s’améliorer et c’est ce que j’ai fait avec des joueurs comme Deontay Wilder et Alexander Usyk.

«Il connaît le type de sacrifices qui doivent être consentis et ces autres gars de la division n’ont pas eu à le faire.

«Les mois d’inactivité et de vivre, de prier et de croire au rêve que vous deviendrez champion du monde. Je n’ai jamais cessé de croire et maintenant tout cela va rapporter des dividendes. “