Johnny Tapia, Corrales vs Castillo pour figurer sur Showtime Boxing Classics

RINGSIDE 07/04/2020

📷 Tom Casino

SHOWTIME Sports continuera de servir les fans de boxe pendant la pause actuelle des sports en direct, annonçant aujourd’hui SHOWTIME BOXING CLASSICS avec des rediffusions régulièrement programmées de combats légendaires à partir des archives approfondies du réseau de boxe de championnat du monde. SHOWTIME BOXING CLASSICS sera diffusé sur trois vendredis soirs consécutifs à partir du 10 avril à 22 h. ET / PT sur SHOWTIME.

Les diffusions seront également disponibles via le service de streaming SHOWTIME et SHOWTIME ANYTIME®.

La liste d’avril de SHOWTIME BOXING CLASSICS sera soulignée par trois gagnants du combat de l’année, qui incluent certains des combats les plus palpitants et les plus inoubliables de l’histoire de la boxe.

Vendredi 10 avril:

Diego Corrales contre Jose Luis Castillo I – Lutte consensuelle de l’année 2005 (comprenant également le Cycle de l’année et plus tard nommé Lutte de la décennie)

Diego Corrales contre Jose Luis Castillo II

Vendredi 17 avril:

Paulie Ayala contre Johnny Tapia I – 1999 Ring Magazine Fight of the Year (Ayala a remporté le prix du combattant de l’année)

Paulie Ayala contre Johnny Tapia II

Vendredi 24 avril:

Lucas Matthysse contre John Molina – Lutte consensuelle de l’année 2014

Mickey Bey contre John Molina

Lors de chaque télédiffusion de SHOWTIME BOXING CLASSICS, Luke Thomas et Brian Campbell, les analystes polyvalents des sports de combat du réseau, animeront un épisode compagnon en direct de leur talk-show numérique MORNING KOMBAT sur la chaîne YouTube Morning Kombat. Thomas et Campbell regarderont la rediffusion de SHOWTIME et réagiront aux combats en temps réel, présenteront des interviews d’invités spéciaux avec les principaux participants des combats (combattants, entraîneurs, arbitres et promoteurs) et répondront aux questions des fans pendant la rediffusion des combats sur le réseau.

“Le plus grand combat que j’ai jamais couvert”, a déclaré Al Bernstein, analyste du International Boxing Hall of Fame. Dans une carrière qui s’étend sur plus de 40 ans, notamment en appelant Hagler-Hearns, Bowe-Holyfield I et la trilogie Vazquez-Marquez, Bernstein dit que la première guerre Corrales-Castillo était la meilleure. «C’était Hagler-Hearns trois fois car cela a duré beaucoup plus longtemps. Il a été combattu à un niveau de compétence si extraordinaire et pour moi, c’est ce qui le rendait si spécial. »

Les combats qui devraient être diffusés en avril comprennent:

Corrales-Castillo I (7 mai 2005, Corrales TKO 10) – Après neuf rounds intenses de va-et-vient dans un combat d’unification léger WBC et WBO, Corrales accomplit l’impensable, se regroupant miraculeusement à partir de deux knockdowns le 10 pour arrêter Castillo et graver son nom dans la tradition de la boxe. Après avoir réussi à battre le décompte (et perdu un point pour avoir craché l’embout buccal), Corrales a mis Castillo sur les cordes et s’est connecté avec une énorme main droite. Corrales a continué à décharger sur un Castillo sans défense, forçant l’arbitre Tony Weeks à arrêter l’action flamboyante.

Corrales-Castillo II (8 octobre 2005, Castillo KO 4) – Castillo, qui n’a pas atteint la limite de poids de 135 livres, faisant du concours un combat sans titre, se venge d’une défaite antérieure face à la WBC et WBO Lightweight World Champion Corrales avec un coup de poing d’un quatrième coup. Castillo surpasse constamment Corrales et décroche les coups les plus durs dans un combat plus unilatéral que leur première affaire. Castillo titube son adversaire avec une main droite au troisième tour qui l’envoie trébucher en arrière sur le ring. Il marque ensuite un coup de grâce final avec un crochet gauche dans le quatrième qui met Corrales à plat sur le dos.

Ayala-Tapia I (26 juin 1999, Ayala W 12) – Dans une des actions bidirectionnelles les plus féroces de l’histoire de la boxe de Las Vegas, le gaucher Ayala remet à Tapia sa première défaite professionnelle en 49 combats et remporte le titre WBA Bantamweight par les scores de 115-114 et 116-113 deux fois. Alors que les boxeurs étaient annoncés, Tapia traversa le ring et poussa Ayala, provoquant une escarmouche momentanée.

Ayala-Tapia II (7 octobre 2000, Ayala W 12) – Dans un match revanche du combat de l’année 1999, l’action entre les rivaux passionnés ne déçoit pas. Cependant, le résultat est le même que celui de leur première rencontre, Ayala l’emportant via une décision unanime controversée. Le chaos s’ensuit lorsque la décision est annoncée et un Tapia exaspéré est amené du ring par la sécurité.

Matthysse-Molina (26 avril 2014, Matthysse KO 11) – Combattant dans le co-événement principal de la nuit, Matthysse vole la vedette avec un KO de 11e ronde spectaculaire sur Molina lors du combat de l’année 2014. L’Argentin, alors classé n ° 1 mondial avec 140 livres, est blessé au premier et a chuté aux deuxième et cinquième manches. Mais Matthysse revient avec des knockdowns aux huitième, 10ème et 11ème rounds pour revenir sur une offre déterminée de Molina.

Bey-Molina (19 juillet 2013, Molina KO 10) – Dans l’un des ShoBox: les tournées les plus inoubliables de la nouvelle génération, Molina revient du bord de la défaite pour assommer de façon spectaculaire Mickey Bey, alors invaincu. Avant le 10e et dernier tour, Molina traînait sur les tableaux de bord des trois juges par 90-81, 89-82 et 88-83.

Les nouveaux clients qui s’inscrivent sur SHOWTIME.com et l’application SHOWTIME avant le 3 mai peuvent profiter d’un essai gratuit de 30 jours récemment annoncé pour le service de streaming SHOWTIME, disponible sur SHOWTIME.com et l’application SHOWTIME sur tous les appareils pris en charge.