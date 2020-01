JoJo dit que son plan pour atterrir Tevin Farmer a parfaitement fonctionné

RINGSIDE 28/01/2020

JoJo Diaz est prêt à déchirer le titre IBF Super-Featherweight de Tevin Farmer et à mettre fin à la guerre des mots qui le voit défier la ceinture au Meridian à Island Gardens à Miami jeudi soir, en direct sur DAZN aux États-Unis et sur Sky Sports au Royaume-Uni.

Diaz (30-1 15 KOs) est à la recherche d’un titre mondial à la deuxième tentative, après avoir échoué contre Gary Russell Jr pour le bracelet WBC Featherweight en mai 2018 et n’ayant pas réussi à faire le poids contre Jesus Rojas pour la couronne WBA trois mois plus tard.

Le Californien a trouvé 130 livres pour être son sweet spot avec trois victoires en 2019 pour préparer son tir avec Farmer (30-4-1 6 KOs), et les tensions entre la paire sur les réseaux sociaux et lors d’un affrontement à Las Vegas lors du Canelo Alvarez contre le combat de Daniel Jacobs a suscité un énorme intérêt dans le choc de jeudi soir.

Malgré les tensions entre eux, Diaz a beaucoup de respect pour le champion et sait qu’il doit pénétrer la défense glissante de «American Idol» s’il veut retirer le titre à Farmer.

“Je voulais me battre le mieux pour un titre mondial et c’est Tevin Farmer”, a déclaré Diaz. «J’ai commencé à l’appeler parce que je savais que j’allais monter dans le classement. Je lui parlais s ** lors de la conférence de presse à Las Vegas, j’ai jeté le crochet et il s’est effondré et est tombé dans mon filet, a commencé à parler s *** et tout le monde voulait que le combat se déroule.

«Farmer aurait pu choisir un combat plus facile, mais il a beaucoup à prouver aux critiques et à lui-même qu’il est le meilleur de la division et je pense que j’ai beaucoup à prouver aussi. Il a beaucoup parlé, alors j’espère qu’il le soutient et l’apporte.

«J’ai beaucoup appris du combat contre Russell, sachant que je dois prendre plus de risques là-dedans. J’aurais pu l’avoir et gagner le combat, j’ai l’impression d’être un meilleur combattant que lui mais j’ai laissé tomber le gaz et je ne m’ouvrais pas autant que j’aurais dû mais c’était une expérience d’apprentissage pour moi et c’est fait moi le combattant que je suis aujourd’hui.

“J’ai plus faim que jamais. Je sais que Tevin est un très bon combattant, mais j’ai beaucoup en jeu et c’est l’opportunité de toute une vie et je dois sortir et montrer à tout le monde que je suis la prochaine star du sport.

“J’ai hâte de faire taire ce type. C’est un enfer de combattant cependant, ne vous méprenez pas. C’est un champion du monde pour une raison, il sait comment gagner, c’est un talentueux boxeur défensif, il sait comment esquiver et vous faire rater et comment gagner des rounds. Mais il n’a jamais combattu un gars aussi dur que moi, ses défenses ont été contre de bons combattants, mais aucun du niveau que j’apporte. Je sens que je suis un gars de niveau élite et j’ai un pedigree de championnat et jeudi soir, ça va sortir.

“Je ne veux pas de combats faciles; J’aurais pu emprunter une voie plus facile mais cela ne me satisferait pas. Je veux sortir et prouver que je vais me battre le mieux et je veux gagner un titre mondial en le prenant au champion. Tevin est le meilleur combattant à 130 livres maintenant et je veux le détrôner et ce serait la façon la plus satisfaisante de réaliser mon rêve.

«S’il veut frapper là-dedans, c’est cool avec moi, c’est ma tasse de thé, mais s’il veut se déplacer et créer ses angles et être lisse comme il est, croyez-moi, j’ai tout pour capitaliser et atterrir le blesser, le ralentir et faire des tirs dévastateurs. Je ne le vois pas passer 12 rounds, je pense que je vais le blesser et lui faire sentir mes coups. Je suis heureux et prêt à faire 12 rounds avec lui cependant, je ne vais pas me balancer pour la clôture, c’est ce qu’il veut. Je vais me battre intelligemment. “

Diaz et Farmer s’affrontent lors d’une énorme soirée d’action pendant la semaine du Super Bowl alors que Demetrius Andrade (28-0 17 KOs) défend sa sangle WBO World Middleweight contre Luke Keeler (17-2-1 5 KOs), le champion du monde des Super Bantam Daniel Daniel Roman (27-2-1, 10 KO) défendant ses titres contre Murodjon Akhmadaliev (7-0, 6 KO) et les stars de YouTube Jake Paul et AnEsonGib s’affrontant lors de leurs débuts professionnels.

Le concurrent Super-Middleweight Anthony Sims Jr (20-0 18 KOs) se bat pour son premier titre pro contre Roamer Alexis Angulo (25-1 22 KOs) et une foule de jeunes talents sont en action sous la forme de Movladdin Biyarslanov (5-0 4 KO), Austin Williams (4-0 3 KO), Alexis Espino (4-0 3 KO), Otha Jones III (4-0 1 KO) et Avril Mathie (4-0-1 2 KO).