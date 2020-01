Larry Wilmore s’assoit avec Jon Favreau, cofondateur de Crooked Media et animateur du podcast The Wilderness, pour parler de son temps de travail en tant que rédacteur de discours en chef d’Obama (10:52), pourquoi le candidat démocrate doit être un «guerrier heureux» ( 34:06), et ce qu’il a appris en faisant des groupes de discussion avec des électeurs de 2020 (40:03).

Hôte: Larry Wilmore

Invité: Jon Favreau

Souscrire: Podcasts Apple / Art19 / Stitcher / RSS