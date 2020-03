Jonathan Esquivel vs Dormedes Potes ajouté à James Kirkland undercard

RINGSIDE 05/03/2020

L’espoir invaincu et frappant Jonathan “El Diamante” Esquivel affrontera les Colombiens Dormedes Potes dans une épreuve de force de huit rondes dans le cadre de la FS1 PBC Fight Night et de FOX Deportes le samedi 14 mars depuis MGM National Harbour dans le Maryland.

FS1 PBC Fight Night commence à 20 h ET / 17 h PT et est en vedette par James Kirkland percutant affrontant le “fou” Marcos Hernández dans une épreuve de force de poids moyen de 10 rounds, plus un espoir de premier plan invaincu et l’olympien lituanien Eimantas Stanionis 2016 affronte Justin DeLoach dans le co-principal des 10 poids welters un événement.

Les préliminaires du Fight Night PBC FS1 commenceront à 18h30. ET / 15 h 30 PT et comprend Cobia Breedy poids plume invaincu dans un combat de 10 rounds contre Eugene Lagos des Philippines, plus Liván Navarro de Cuba intervient pour une affaire de poids welter de huit rounds contre Demarcus Layton une fois battu.

Les billets pour l’événement en direct, qui est promu par TGB Promotions, sont en vente maintenant et peuvent être achetés en visitant www.mgmnationalharbor.com/.

Une action non télévisée verra Eric Moon de l’Alabama (11-2, 6 KOs) dans un combat super-moyen de six rounds, Landover, Tyrek Irby du Maryland (9-0, 3 KOs) dans un concours de poids welters de six rounds contre Washington, DC Cornell Hines (5-1, 2 KOs) et Glenarden, Dravontay Rawls du Maryland (13-1-1, 8 KOs) dans une affaire de huit rounds.

Pour compléter la formation, Aaron Anderson, natif de Baltimore (6-0, 4 KO), est invaincu face au José Carlos Rivera du Connecticut (8-4-1, 5 KO) dans un combat super welterweight en six rounds.

En sortant d’Anaheim, en Californie, Esquivel (13-0, 12 KO) a remporté cinq victoires à élimination directe en 2019 avant ses débuts en 2020 le 14 mars.

Le joueur de 25 ans a récemment arrêté Bryant McClain au premier tour de leur confrontation en novembre. Esquivel est devenu pro en juillet 2017, marquant des KO lors de ses sept premiers combats après une impressionnante carrière amateur qui comprenait deux troisième places aux Championnats nationaux américains.

Le Potes de 27 ans (12-2-1, 9 KO) fera ses débuts aux États-Unis le 14 mars alors qu’il se prépare à affronter l’Esquivel invaincu. En sortant de Baranquilla, en Colombie, Potes détient une paire de victoires d’arrêt sur l’ancien challenger par intérim Juan Camilo Novoa en 2018. Potes a récemment arrêté Luis Guillermo Berrio en octobre.

Né à la Barbade mais combattant à Hyattsville, Maryland, Breedy (15-0, 5 KOs) reviendra combattre au MGM National Harbor pour la quatrième fois le 14 mars. Le plus récent de 28 ans a arrêté Titus Williams en décembre, couronnant une campagne 2019 réussie où il a ajouté trois victoires à son grand livre invaincu.

Il sera opposé à Lagos, âgé de 24 ans (16-5-3, 11 KO), qui se bat hors de la ville de Valence, à Bukidnon, aux Philippines. Ce sera le troisième combat de Lagos aux États-Unis, après que son dernier combat aux États-Unis l’eut vu KO puis invaincu Emilio Sanchez en mars 2018.

Pro depuis 2015, Navarro (11-0, 7 KOs) est né à La Havane, Cuba et se bat maintenant hors de Miami alors qu’il se prépare à faire ses débuts en 2020 le 14 mars. Le joueur de 29 ans s’est lancé dans la compétition en combats récents, arrêtant puis invaincu Willie Jones en 2017, battant Armando Alvarez par une décision de 10 rounds en 2018 et plus récemment battant Breidis Prescott en mai 2019.

Il sera opposé par le Layton de 28 ans (8-1-1, 5 KO) qui se bat à partir de Little Rock, Arkansas. Layton a remporté deux de ses trois derniers combats, son seul défaut étant un match nul contre l’invaincu Luis Lopez en août.