Jono Carroll fait une prédiction ronde, promet l’arrêt de Scott Quigg

RINGSIDE 05/03/2020

📷 Mark Robinson

Jono Carroll a prédit une victoire au huitième tour contre Scott Quigg lorsque les rivaux entreront en collision lors d’un affrontement de poids plume à Manchester Arena le samedi 7 mars, en direct sur Sky Sports au Royaume-Uni et DAZN aux États-Unis.

Carroll (17-1-1, 3 KO) a averti l’ancien champion du monde WBA Super-Bantamweight Quigg de sa capacité à «briser les gens» et «briser le cœur des gens» et l’homme de Dublin pense qu’une victoire ce week-end le remettra en ligne pour un titre mondial tourné plus tard cette année.

«Scott pense que j’ai des poings de plumes? Nous verrons », a déclaré Carroll. «Ces poings de plumes feront beaucoup de dégâts. C’est un adversaire fort et Oscar Valdez, qui peut frapper, ne pouvait pas le faire sortir de là. Je ne frappe pas aussi fort mais je peux briser les gens, je peux briser le cœur des gens.

«Quigg est un nom énorme et un ancien champion, mais il doit me passer le flambeau maintenant. C’est mon tour. Il a eu sa journée. C’est un bon combattant professionnel chevronné et je ne peux pas l’oublier. Je suis prêt pour le champion du monde, le meilleur lui, mais j’ai l’impression que c’est mon tour maintenant.

«J’ai entraîné mon cerveau, en entraînant différents attributs à la normale. Quigg est un si grand nom qu’il n’est pas difficile de se lever à 6h du matin pour faire du jogging ou de se pousser à l’épuisement. C’est mon temps. Passe-moi cette torche, Scott! Pour une raison quelconque, je pense au huitième tour. “

Quigg contre Carroll domine une grande soirée d’action à Manchester, les prétendants WBO Super-Middleweight n ° 1 et n ° 2 Zach Parker (18-0, 12 KO) et Rohan Murdock (24-1, 7 KO) entrent en collision, Anthony Fowler (11-1, 8 KOs) se bat pour la première fois sous Shane McGuigan, le concurrent de Manchester Heavyweight Hughie Fury (23-3, 13 KOs rencontre Pavel Sour (11-2, 6 KOs), le concurrent de Liverpool Super-Lightweight Robbie Davies Jr (19-2, 13 KOs) se bat pour la première fois sous le nouvel entraîneur Dominic Ingle, Bolton’s Jack Cullen (17-2, 8 KOs) revient après son prétendant FOTY avec Felix Cash, Sheffield Super-Lightweight ace Dalton Smith (4-0 , 3 KOs) reste occupé, ‘The Albanian Bear’ Reshat Mati (6-0, 4 KO’s) fait ses débuts au Royaume-Uni dans un concours de poids mi-moyens, Ricky Hatton Super-Featherweight Ibrahim Nadim (1-0) semble impressionner et il y a action pour Oldham Lightweight Aqib Fiaz (4-0), Liverpool Super-Flyweight Blane Hyland (2-0) et Stretford Middleweight Bradley Rea (8-0, 3 KOs).

Les billets au prix de 40 £, 60 £, 100 £ et 200 £ (VIP) sont disponibles à l’achat via Manchester Arena (www.manchester-arena.com), StubHub (www.stubhub.co.uk) et Matchroom Boxing (www.matchroomboxing .com).