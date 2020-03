Jono Carroll parle de bêtises, je n’ai pas peur de lui!

RINGSIDE 02/03/2020

Scott Quigg espère qu’une victoire sur Jono Carroll à Manchester Arena le samedi 7 mars, en direct sur Sky Sports au Royaume-Uni et DAZN aux États-Unis, donnera son nom au mélange de titres mondiaux alors qu’il cherche à commencer sa campagne 2020 avec style.

L’ancien souverain WBA Super-Bantamweight Quigg (35-2-2, 26 KOs) revient à Manchester pour poursuivre son rêve de devenir un champion du monde de deux poids. Il a fait cinq défenses de la couronne WBA avant de perdre contre Carl Frampton lors d’une bataille d’unification à la Manchester Arena en 2016.

L’homme de Bury a été mis en avant par Oscar Valdez dans une tentative pour le titre mondial mexicain des poids plumes WBO au StubHub Center de Carson en mars 2018, mais il a maintenant les yeux rivés sur un championnat du monde au super poids plume après avoir fait équipe avec Joe Gallagher.

«Je respecte tout combattant qui passe à travers les cordes. Il suffit d’un coup de poing pour changer un combat. C’est l’homme un peu plus grand. Je suis assez fort, je frappe assez fort, je suis assez dur, et l’essentiel est que je suis plus qu’assez intelligent pour faire face aux plus gros.

«J’ai prouvé ce jour-là au Wildcard. Des gens comme Jono franchissent la porte des Wildcard tous les jours et j’ai discuté et traité avec beaucoup de gens comme lui. Je ne le prends pas à la légère, mais je sais ce que je dois faire. J’ai mis la bonne préparation et je suis plus que prêt.

«La quantité de bêtises dont il parle, parce qu’il en parle beaucoup, il commence à y croire. S’il ne le croyait pas, il commencerait à entrer en lui-même, il commencerait à avoir des doutes. Il espère que j’ai peur. Malheureusement pour lui, je n’ai pas peur de lui.

«Quand je le battrai, cela me remettra là où je veux être, au premier plan pour obtenir un coup de champion du monde. La grande chose dont je suis heureux est d’être de retour à la maison, de montrer au public que je suis de retour. J’adorerais les matchs avec les deux personnes qui m’ont battu, Frampton et Valdez, j’aimerais avoir des matchs avec eux. Je me concentre en ce moment sur Carroll. Une fois que j’aurai traité avec lui, c’est à ce moment-là que je penserai à la suite. “

Quigg contre Carroll domine une grande soirée d’action à Manchester, les prétendants aux poids moyens WBO n ° 1 et n ° 2 Zach Parker (18-0, 12 KO) et Rohan Murdock (24-1, 7 KO) entrent en collision, Anthony Fowler (11-1, 8 KO) défend son titre WBA International Super-Welterweight contre Jack Flatley de Bolton (16-1-1, 4 KO), le concurrent de Manchester Heavyweight Hughie Fury (23-3, 13 KO rencontre Pavel Sour (11-2 , 6 KOs), le concurrent de Liverpool Super-Lightweight Robbie Davies Jr (19-2, 13 KOs) se bat pour la première fois sous le nouvel entraîneur Dominic Ingle, Bolton’s Jack Cullen (17-2, 8 KOs) revient après son FOTY prétendant avec Felix L’argent, l’as super-léger de Sheffield Dalton Smith (4-0, 3 KOs) reste occupé, ‘The Albanian Bear’ Reshat Mati (6-0, 4 KO’s) fait ses débuts au Royaume-Uni dans un concours de poids mi-moyens, Ricky Hatton formé Super- Le poids plume Ibrahim Nadim (1-0) semble impressionner et l’action pour Oldham Lightweight Aqib Fiaz (4-0) et Liverpool Super-Flyweight Blane Hyland (2-0).

Les billets au prix de 40 £, 60 £, 100 £ et 200 £ (VIP) sont disponibles à l’achat via Manchester Arena (www.manchester-arena.com), StubHub (www.stubhub.co.uk) et Matchroom Boxing (www.matchroomboxing .com).