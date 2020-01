Jordan Clarkson a été tout ce dont le Jazz a besoin

Mon souvenir impérissable de Jordan Clarkson provient du premier match de la finale de 2018. L’émission se concentre sur lui à pratiquer le catch-and-shoot 3 pendant les échauffements d’avant-match. Clarkson est le seul Cavalier à l’écran, il est donc impossible de le rater en tâtonnant le ballon lors d’une tentative de tir de routine:

Je me souviens très bien de ce moment car il était emblématique de la dernière série éliminatoire de LeBron James à Cleveland. Ce n’était qu’une erreur, et même pas une en jeu, mais le tir bâclé venait de Clarkson, le 97e garde a circulé dans le désordre qui était l’alignement des Cavs. Un autre coéquipier peu fiable. Mais si ce moment représente les obstacles entourant LeBron, il n’était pas symbolique de Clarkson, qui à 25 ans avait encore beaucoup à donner.

Cleveland a échangé Clarkson en Utah le 23 décembre, après être devenu un membre adoré du banc dans les années qui ont suivi LeBron. Les Jazz n’ont pas perdu depuis l’arrivée de Clarkson – 10 matchs, 10 victoires. Il a comblé l’écart en zone arrière laissé par Mike Conley (sorti depuis le 2 décembre avec une blessure aux ischio-jambiers), agissant en tant que remplaçant par surprise pour le nouveau rôle principal de Donovan Mitchell dans la gestion des balles et se liant bien avec Rudy Gobert. Surtout Clarkson, il marque. Vous avez probablement vu la statistique très diffusée d’il y a quelques semaines: Clarkson a perdu 20 points sur le banc lors de son troisième match avec l’équipe, un nombre qu’aucune réserve de Jazz n’avait atteint toute la saison. Et juste comme ça, la Clarksonaissance est arrivée.

En 2018, j’écrivais au sujet d’un Clarkson heureux, «Peut-être que dans les années à venir, nous aimerons la confiance irrationnelle de Clarkson comme nous l’avons avec Dion Waiters ou Nick Young. Mais cette après-saison, il manque ce qui les rend si charmants: pour devenir un gars de contrôle de la chaleur, il doit d’abord y avoir du feu. »Il obtient en moyenne 15 points en 25,6 minutes avec le Jazz. Cela s’explique en partie par la fureur pure et les déplacements réussis vers le panier; une partie est tir profond. En raison de la petite taille de l’échantillon de 10 matchs, ses chiffres à 3 points (33,9% du périmètre) ne reflètent pas tout à fait combien il apporte en tant que tireur ponctuel. Il y a déjà eu une poignée de performances 1 pour 5 en Utah, mais la combinaison de la capacité spécialisée de Clarkson à attraper et à tirer et le besoin de cette approche offensive de l’Utah est bonne.

Lors du premier match de Clarkson avec le Jazz, il avait déjà hâte de montrer qu’il pouvait être The Guy. «Le chronomètre des coups était inférieur à quatre et il l’appelait! Il voulait que le ballon crée un tir », a déclaré Joe Ingles au Salt Lake Tribune. “C’est ce dont nous avons besoin. Nous avions besoin de quelqu’un comme ça. “Surtout avec le célèbre livre de jeu complexe de Quin Synder, avoir cette confiance immédiate est un soulagement pour l’infraction. (Je ne veux pas dire cela comme un léger pour Conley, bien qu’il ait eu du mal à s’acclimater cette saison.)

L’hésitation n’a jamais été le défaut de Clarkson. La santé n’est pas non plus, ce qui n’est pas la première ou la deuxième chose à laquelle je pense tout en considérant que je suis apte à une équipe à la recherche d’un soulagement de banc pas cher avant la date limite de transaction. Bien que pour le Jazz, cela a du sens après des années de dévastation par Dante Exum. “Il y a donc un élément de performance de santé que nous pouvons simplement brancher et il peut commencer à absorber des minutes”, a déclaré le vice-président Dennis Lindsey, “avec un peu de chance, très rapidement.”

Même la défense de Clarkson, pour laquelle il n’était pas connu dans le passé (il s’est amélioré au fil des ans, bien que sachant que cela nécessite d’attraper les Cavs post-LeBron tous les soirs), n’a pas jeté le Jazz ou n’a pas réussi à répondre à leurs des normes élevées – bien que les chiffres, en raison de la petite taille de l’échantillon susmentionné et de son temps passé sur la deuxième unité, ne soient pas merveilleux pour le moment. La défense incassable est depuis longtemps l’identité de l’Utah; tir après coup, peu importe la ligne de statistiques est celle de Clarkson. C’était sa ligne de punch, c’est maintenant la raison pour laquelle une équipe des séries éliminatoires apprend à réaliser son potentiel. Au cours d’une saison remplie d’arcs de rédemption, Clarkson pourrait finir par être le plus réconfortant de tous.

