Jordan “Shortdog” White a hâte de reprendre sa carrière en 2020

RINGSIDE 04/04/2020

Lorsque le monde de la boxe reprendra, le super-poids plume Jordan “Shortdog” White sera prêt à accéder au statut d’élite dans la division des 130 livres.

Le joueur de 22 ans originaire de Washington, DC a un dossier de 10-1 avec huit KO.

White a commencé la boxe à l’âge de huit ans après que son cousin, 2000 l’Olympien américain Clarence Vinson a éveillé l’intérêt du jeune Blanc pour ce sport.

Cela a conduit White à une carrière amateur prospère qui l’a vu enregistrer un record de 145-16, qui comprenait neuf championnats nationaux et gagner avec l’équipe de voyages nationale junior, et acquérir de l’expérience en compétition internationale aux côtés de ses coéquipiers Devin Haney et Shakur Stevenson, où il a participé à l’Open mondial junior à Kiev, en Ukraine.

White est devenu professionnel à l’âge de 18 ans et a signé avec le courtier énergétique Al Haymon.

Après avoir remporté ses quatre premiers combats, trois par KO, White a perdu une décision face à son adversaire invaincu Adam Lopez.

Dans ce combat, White a combattu vaillamment à travers une main cassée, mais a quand même réussi à terminer le combat en six rounds.

“À partir de ce moment-là, je suis devenu incroyablement concentré et les résultats ont montré”, a déclaré White.

«Cette défaite a été une grande leçon et j’ai beaucoup appris dans ce combat. Depuis lors, chaque camp a été meilleur que le précédent. Cela m’a permis de continuer à pousser plus fort, et cela m’a montré de donner un coup de fouet aux choses supplémentaires. »

White, qui sort d’un arrêt de 7e ronde contre Ronaldo Solis, invaincu le 28 février, pour remporter le titre WBC Youth Intercontinental Super Featherweight, ne laissera pas le licenciement causé par l’arrêt de Covid-19 des événements à travers le pays étouffer son élan.

«Je peux m’entraîner chez moi tous les jours et c’est ce que je fais. La mise à pied me donnera plus de temps pour affûter mes outils et être meilleur pour mon prochain combat. Je suis prêt à intensifier. Je suis prêt pour ces combats qui me feront briller. Je cherche les combats que l’argent a du sens. »

À seulement 22 ans, White sent que son temps et sa reconnaissance sont très proches et qu’il attirera tous les gros appelants de l’industrie de la boxe pour avoir White en numérotation abrégée.

«Avec un peu de chance, à cette époque de l’année prochaine, je m’attends à figurer sur une grande partie des listes des meilleurs prospects et à voir mes combats sur toutes les principales plates-formes. Je pense que pour cette raison, j’aurai l’occasion de signer avec un grand promoteur et de me guider vers un titre mondial. »