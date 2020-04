Jose Ramirez et Central Valley Community Leaders s’associent pour aider pendant la crise COVID-19

RINGSIDE 15/04/2020

Le gouvernement de Californie Gavin Newsom a publié le mois dernier l’ordonnance exécutive N-33-20, déclarant l’état d’urgence ordonnant à toutes les personnes vivant dans l’État de Californie de rester chez elles «sauf si cela est nécessaire pour maintenir la continuité des opérations des secteurs fédéraux des infrastructures essentielles».

L’agriculture est considérée comme l’un des 16 secteurs d’infrastructure essentiels, les travailleurs agricoles étant essentiels au maintien de notre vie quotidienne. Les membres assidus de la vallée centrale qui travaillent dans les champs, les usines d’emballage, les usines de transformation, les laiteries, les fermes d’élevage et d’autres industries de soutien constituent cette infrastructure essentielle.

Le champion du monde super léger unifié Jose Ramirez et son équipe travaillent en partenariat avec les agriculteurs de la région, les usines d’emballage, les entrepreneurs de main-d’œuvre agricole, le Dr Juan Bautista et le Dr Ignacio Guzman, le superviseur du comté Richard Valle, la Nisei Farmers League, Waste Management, Fresno State, Super Mercado et Chukchansi Gold Resort & Casino pour fournir à ces héros méconnus des boîtes d’appréciation contenant des articles ménagers essentiels tels que du papier hygiénique, du papier mouchoir, du détergent, des produits de nettoyage, d’autres articles non périssables, des articles de santé préventive et des informations éducatives.

Ramirez et son équipe se sont engagés à un minimum de 1 000 boîtes et ont pour objectif de produire au moins 5 000 boîtes. De plus, 10 000 masques faciaux ont été sécurisés pour les travailleurs et leurs familles.

«Les travailleurs agricoles sont nos voisins, nos amis et la colle qui unit nos communautés. Sans leur travail essentiel, la vie serait très difficile pendant cette pandémie de COVID-19. Ils sont au travail tandis que les magasins sont à court de papier hygiénique et d’autres articles essentiels », a déclaré Ramirez. «Ces travailleurs se battent dur pour nous jour et nuit pour garder la nourriture sur les étagères. Ils risquent tout, et nous voulons nous battre pour eux en ce moment et montrer notre soutien. »

Au cours des 14 prochains jours, les dons seront acceptés pour les boîtes d’appréciation. Ramirez et d’autres remettront ces boîtes aux travailleurs en personne pour montrer leur appréciation et leur soutien. Une photo signée de Ramirez avec une note personnelle et une paire de billets gratuits pour son prochain combat dans la vallée centrale sera également incluse.

“La Central Valley est un endroit spécial plein d’hommes et de femmes dévoués qui sont sur le terrain pour aider les Américains à traverser cette période difficile”, a déclaré Bob Arum, président de Top Rank, promoteur de Ramirez. «Jose et les dirigeants communautaires de la vallée centrale se rassemblent pour une merveilleuse cause.»

Si vous êtes une grande ou une petite entreprise et souhaitez vous joindre à cette cause incroyable en faisant don d’articles pour la création de ces boîtes d’appréciation, veuillez envoyer un courriel à Rick Mirigian à rmirigian@gmail.com ou appeler au (559) 614-5686.

Pour les dons en argent, une page GoFundMe (Ag Workers Support Fund) a été créée par la Fondation Bautista ou peut être remise directement à la Fondation Bautista. Aucun cadeau n’est trop petit, et 100% des recettes bénéficieront aux travailleurs agricoles qui risquent leur santé pendant la pandémie de COVID-19.