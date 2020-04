Jose Ramirez sur COVID-19, Viktor Postol, Terence Crawford et Regis Prograis

RINGSIDE 14/04/2020

📸 Melina Pizano

Le champion du monde WBC / WBO super lĂ©ger Jose Ramirez reste prĂŞt. L’Olympien amĂ©ricain de 2012 n’a pas combattu depuis l’Ă©limination de Maurice Hooker en juillet dernier lors d’un combat pour l’unification du titre.

Il Ă©tait censĂ© combattre Viktor Postol le 2 fĂ©vrier en Chine (1er fĂ©vrier aux heures de grande Ă©coute aux États-Unis), mais c’est devenu le premier combat majeur Ă ĂŞtre touchĂ© par COVID-19. La date de maquillage du 9 mai Ă Fresno est Ă©galement tombĂ©e au bord du chemin.

Ramirez se met en quarantaine avec sa famille dans la vallĂ©e centrale de Californie, mais il attend l’appel pour la troisième – et, espĂ©rons-le, la dernière – date de combat de Postol.

Il a rĂ©cemment parlĂ© avec Crystina Poncher de Top Rank. Voici ce qu’il avait Ă dire.

CP: Comment avez-vous géré la pandémie de COVID-19?

JR: «Évidemment, c’est la deuxième fois que mon combat est reportĂ©. Il y a beaucoup de frustration Ă cause des sacrifices que nous subissons. Je m’entraĂ®ne pour le mĂŞme combat depuis novembre. Je me suis entraĂ®nĂ©e pendant les vacances, ce qui est toujours difficile.

“Moi ayant mon garçon, je veux passer autant de temps avec lui maintenant qu’il vieillit Ă la seconde près. C’est dur. J’avais un plan pour 2020, comme n’importe quel autre combattant. J’avais un plan pour me battre trois fois. J’Ă©tais heureux que j’allais commencer tĂ´t et j’espère passer Ă la division {welterweight} l’annĂ©e prochaine. Ça me dĂ©goĂ»te. Cela me fait reculer. Tout se passe pour une raison, je crois. En ce moment, nous devons juste rester en sĂ©curitĂ©. Nous devons traverser cette crise. »

CP: Comment vous gardez-vous de ne pas vous sentir vaincu après avoir traversĂ© deux camps d’entraĂ®nement {sans combattre}?

JR: «Je reste juste concentrĂ©. Je reste optimiste avec tout, avec les mĂ©decins, avec tout le monde, les premiers intervenants. Je pense que tout le monde travaille dur pour se rassembler afin de traverser ce rythme rapide et de ramener tout Ă la normale. En ce moment, je crois que c’est quelque chose qui exige que tout le monde soit sur la mĂŞme longueur d’onde, pour vraiment pratiquer {l’auto-isolement} afin que nous puissions arrĂŞter la propagation de ce virus.

“Je sais que mon combat sera l’un des premiers combats de retour quand tout cela sera terminĂ©.”

CP: Une fois que le combat de Postol est reprogrammĂ©, aimeriez-vous essayer de rester Ă 140 livres et obtenir plus de ceintures ou un mouvement jusqu’Ă 147 est imminent?

JR: “Je me dois de me battre pour toutes les ceintures simplement parce que si je montais Ă la prochaine catĂ©gorie de poids, les gens douteraient toujours de qui est le meilleur 140 livres, juste parce qu’il y a un autre gars avec deux ceintures (WBA / Josh Taylor, champion du monde IBF}. Il y a d’autres combattants que je n’ai pas rencontrĂ©s Ă 140. Je veux vraiment prouver que beaucoup de gens ont tort. Je veux le faire par moi-mĂŞme. Je sais que je peux ĂŞtre le meilleur 140 dans le monde. Je sais que je peux me voir avec les quatre ceintures. Ce n’est qu’une question de temps, et une fois que je le ferai, je pense que cela va mettre mon nom plus partout dans le monde. Cela va certainement avoir un impact plus fort quand Je passe Ă 147 sachant que le champion incontestĂ© Ă 140 passe Ă 147. Je pense que cela va faire plus de bruit. »

CP: Un intérêt pour le champion WBO des poids mi-moyens Terence Crawford?

JR: «Je vais emprunter n’importe quelle voie qui me conduira Ă me battre pour un titre mondial. Crawford est un excellent combattant, alors oui, je serais certainement honorĂ© de partager l’anneau avec lui. Je pense que je vais lui montrer quelque chose de nouveau. Je pense que je vais lui apporter quelque chose. Au moment oĂą je prendrai la dĂ©cision de passer Ă 147 et de mettre ce muscle supplĂ©mentaire sur moi, sur mon corps, je serai un Jose Ramirez beaucoup plus fort. Je peux me voir devenir un meilleur poids welter que super lĂ©ger. J’ai la hauteur. J’ai le cadre du corps. Je pense qu’une fois que j’aurai mis les sept livres supplĂ©mentaires, ce sera une Ă©norme diffĂ©rence de manière très positive.

«Après Crawford, je prĂ©vois de rester dans la division des poids mi-moyens pendant un bon moment, de combattre dĂ©finitivement tous les grands noms et de voir comment je fais. Je pense avoir ce qu’il faut pour rester longtemps Ă ce niveau de compĂ©tition. »

CP: Seriez-vous prĂŞt Ă vous battre avec Regis Prograis sur toute la ligne?

JR: “Absolument. Je pense que si le combat avec Regis a lieu, il pourrait avoir lieu Ă 147, car j’ai des combats (super lĂ©gers} alignĂ©s. Je veux vraiment remonter après ça. ”