Jose Ramirez vs Viktor Postol affrontement réorganisé pour le 9 mai à Fresno

RINGSIDE 09/03/2020

Cela a pris un peu plus de temps que prévu, mais le champion du monde WBC / WBO super léger Jose Ramirez, fierté de la Central Valley de Californie, est sur le point de revenir.

Ramirez défendra ses titres contre le challenger obligatoire et ancien champion du monde Viktor “The Iceman” Postol le samedi 9 mai au Save Mart Center de Fresno, à quelques minutes de route de la ville natale de Ramirez, Avenal. Ramirez et Postol devaient combattre le 1er février en Chine, mais le combat a été reporté en raison de l’épidémie de coronavirus.

Ramirez-Postol et une bataille ultra-légère de 10 rounds entre l’ancien champion du monde à deux poids Jose “Sniper” Pedraza et l’olympien américain Javier “El Intocable” Molina 2008 seront télévisés EN DIRECT sur ESPN et ESPN Deportes à partir de 22 heures. ET, les épisodes undercard devant être diffusés en anglais et en espagnol sur ESPN + à partir de 19 h. ET.

Promu par Top Rank, en association avec TGB Promotions, les billets au prix de 206 $, 131 $, 96 $, 66 $ et 31 $ seront en vente le mardi 10 mars à 10h00 PT et peuvent être achetés à la billetterie du Save Mart Center, Ticketmaster.com, ou en appelant le 800-745-3000.

“Nous sommes ravis que Ramirez et Postol se battront enfin le 9 mai contre la grande ville de Fresno”, a déclaré Bob Arum, président de Top Rank. «Viktor est un digne challenger obligatoire qui a remporté son coup de titre, et Jose sera prêt à faire une déclaration. Et pour Jose, cela pourrait être son dernier combat à Fresno depuis longtemps, donc je m’attends à ce que les fidèles de Central Valley remplissent le Save Mart Center pour une soirée spéciale. »

Ramirez (25-0, 17 KOs) est l’un des deux champions juniors poids welters unifiés. Il a remporté le titre mondial WBC en mars 2018, remportant une fusillade de 12 rounds contre Amir Imam à New York. Il a défendu cette ceinture deux fois avant de se battre contre Maurice Hooker dans un combat d’unification de titre très attendu.

Dans l’un des meilleurs combats de 2019, Ramirez a éliminé Hooker en six rounds. Olympien américain en 2012, Ramirez a fait la une des journaux du Save Mart Center cinq fois auparavant et a attiré un total de 65 794 fans à travers les tourniquets de l’arène. La dernière fois qu’il a combattu au Save Mart Center – février 2019 contre Jose Zepeda – il a obtenu un taux de participation de 14.034.

“C’est toujours une bénédiction de se battre au Save Mart Center devant mes fidèles fans”, a déclaré Ramirez. «J’ai préparé Postol une fois et je serai en pleine forme le 9 mai. Mon entraîneur, Robert Garcia, me préparera pour tout ce qu’il apportera à la table. C’est un ancien champion du monde que je ne peux pas sous-estimer. »

Postol (31-2, 12 KO) a passé la majeure partie de sa carrière de 12 ans en tant que super léger et près d’une décennie au sommet ou près du sommet de la division. Il a stupéfait le monde de la boxe en octobre 2015 quand il a détrôné Lucas Matthysse via KO au 10e round pour remporter le titre mondial WBC.

Dans son prochain combat, il a été émoussé en 12 rounds par Terence Crawford dans un combat d’unification. Il est 3-1 depuis la défaite de Crawford, abandonnant une décision en 2018 à Josh Taylor, qui est maintenant l’autre champion unifié de la division. Il a obtenu le tir obligatoire de la WBC sur Ramirez en avril avec une décision unanime sur Mohamed Mimoune.

«Je suis heureux que la nouvelle date du combat soit fixée. Je suis déjà dans le gymnase et le camp se passe très bien », a déclaré Postol. «J’étais prêt à combattre le 1er février et maintenant je suis concentré sur le 9 mai. Le combat a lieu dans sa ville natale, mais cela ne me dérange pas parce que j’ai l’expérience pour combattre sur le sol. J’ai hâte de redevenir champion. »

Pedraza (26-3, 13 KO), de Cidra, à Porto Rico, a détenu le titre mondial junior léger IBF de 2015 à 2017, puis a bouleversé Ray Beltran en août 2018 pour remporter le titre mondial léger WBO. Il a échoué dans un vaillant effort contre Vasiliy Lomachenko lors d’un combat d’unification des orteils en décembre 2018 avant d’éliminer Antonio Lozada Jr. en neuf rounds en mai suivant. Pedraza est ensuite passé à 140 livres en septembre dernier et a été envoyé par le spoiler gaucher Jose Zepeda. Il prend un autre tir en super léger, cette fois contre Molina (22-2, 9 KO), originaire de Norwalk, en Californie. Molina, vainqueur de cinq matchs de suite, vient de remporter deux victoires emblématiques.

En novembre dernier, il a éliminé le vétéran japonais Hiroki Okada en seulement 65 secondes dans un co-long métrage télévisé ESPN. Il a enchaîné avec une décision de huit tours sur Imam sur le undercard Tyson Fury-Deontay Wilder II.

«Ce combat du 9 mai contre Javier Molina sera crucial pour ma carrière. C’est un combat à la croisée des chemins, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour revenir sur la route gagnante contre un adversaire de classe mondiale », a déclaré Pedraza. «Je connais très bien Molina. Je l’ai vu se battre pendant que nous étions aux Jeux olympiques de 2008 en Chine. Il vient de remporter deux grosses victoires et cherche un titre mondial à 140.

«Je recherche également un titre mondial en super léger, ce qui rend ce combat significatif et intéressant. Je travaille extrêmement dur parce que je sais que pour obtenir une opportunité de titre mondial, je ne peux pas avoir une autre perte sur mon record. Je gagnerai une grosse victoire contre Javier Molina le 9 mai, et après cela, le “Sniper” visera un titre mondial à 140. “

«Je suis heureux de reprendre le ring avec un autre adversaire coriace. Avec une victoire sur Pedraza, je pense que cela devrait définitivement me préparer pour un coup de titre suivant », a déclaré Molina. “Je suis ravi d’être à nouveau sur ESPN et de continuer à bénéficier de cette visibilité. Je suis juste prêt à partir. 2020 sera mon année. »