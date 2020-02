Joseph Jackson discute du prochain combat contre la carte ShoBox, prêt à briller

RINGSIDE 12/02/2020

Joseph Jackson est un combattant humble, travailleur, talentueux, confiant et invaincu de Greensboro, en Caroline du Nord, qui est très conscient de l’énorme tâche à laquelle il est confronté le vendredi 14 février à la 2300 Arena de Philadelphie sur la plateforme de télévision nationale de Showtime Showbox: The New Génération. Jackson veut que les gens sachent: “Je suis prêt à 100% pour ce combat!”

Pourquoi est-ce un si grand combat?

Sur une Showbox de novembre: la carte de la nouvelle génération, Steve Farhood a qualifié la boxe de Caroline du Nord de l’endroit où les combattants vont pour battre leurs records et affronter des adversaires faciles. Les cinq derniers combattants de Caroline du Nord qui se sont battus devant une audience télévisée nationale ont été complètement surclassés et dominés. Enfin, Joseph Jackson a une fiche de 15-0 (12 KO) et est déterminé à prouver que sa ville de Greensboro et son état de Caroline du Nord sont «durs et talentueux, formés à partir de milieux difficiles et de temps difficiles. Nous sommes champions et aussi bons que n’importe quelle autre ville ou état. »… Joseph Jackson

«Je sais ce qui est arrivé aux combattants de la Caroline du Nord à Philly et ailleurs en dehors de la Caroline du Nord. Il y a un peu de pression et oui, je le sens, mais je ne plie pas sous la pression. »… Joseph Jackson

Qu’est-ce qui rend cette opportunité différente?

Depuis novembre, Joseph Jackson est en stage d’entraînement avec le champion du monde Tony Harrison. Deux semaines après le début du camp, l’équipe de Jackson a reçu un appel au sujet de la possibilité de combattre Derrick Colemon Jr sur ShoBox, et la réponse a été retentissante: «Enfer, oui!»

Jackson a déclaré: “Colemon est un bon combattant coriace avec une grande expérience amateur, mais il est confronté à un homme très affamé qui a besoin de nourrir sa famille.” Jackson ne discrédite aucune des réalisations de Colemon, mais Jackson réfléchit à l’importance de cela. à Jackson et à sa famille et comment il apporte les changements nécessaires pour devenir un champion.

«Depuis novembre, je vis avec des champions du monde. Je me prépare comme un champion, je suis toujours en forme, mais ils m’ont donné plus pour être, ressentir et agir comme un champion. J’ai appris l’importance d’être cohérent et, plus important encore, je comprends ce que signifie être pleinement préparé mentalement. J’ai pratiqué d’autres sports et entendu des gens dire que le mental en était une grande partie et j’ai compris, mais maintenant je l’ai compris. Je comprends parfaitement l’importance d’être préparé mentalement et le physique et le mental pour moi se réuniront tous le soir du combat », a déclaré Jackson.

Que rechercher dans ce combat?

Jackson a attendu près de quatre mois pour ce combat, il est donc grincheux mais calme. Jackson respecte son adversaire, mais sait profondément que Colemon, 20 ans, n’a pas la faim d’un homme qui a besoin de nourrir sa famille. Jackson, bien qu’humble, est confiant. Une confiance qui a grandi avec des victoires contre mieux que la compétition habituelle et pouvoir survivre six semaines dans un camp avec un champion du monde.

«J’ai acquis une confiance suprême dans ce que j’ai appris et fait, mais ce qui m’a mis dans un tel état de confiance a été de pouvoir survivre au camp de Harrison. J’ai vu d’autres combattants vraiment très bons aller et venir pendant le camp. Beaucoup ont été coupés, mais je l’ai fait et cela me donne l’assurance que je peux tout gérer, en particulier ce combat. Je suis dans un très bon endroit et tu sais que je ne suis pas un mec qui sort et se vante et parle de la merde. Mais vendredi, je vais juste être moi, et être moi signifie gagner comme je le fais toujours! »… Joseph Jackson