Joseph Jackson remporte une impressionnante victoire par décision UD sur Showtime

RINGSIDE 16/02/2020

Dans ses interviews d’avant-combat, Greensboro, Caroline du Nord, Joseph Jackson, natif, a dit à tout le monde et à quiconque écoutait “Il était prêt”.

Lumières, caméra, action et Jackson ont montré à un public de télévision national qu’il était non seulement prêt, mais aussi suffisamment talentueux et volontaire pour gagner par Unanimous Decision contre Derrick Colemon Jr.

Combattant avec le poids d’un État sur son dos, Joseph Jackson a démarré lentement. Colemon Jr. 11-1 (8 KO) a montré une rapidité exceptionnelle et un contre-coup de poing pointu dans les premiers tours et Jackson semblait lutter contre la pression et la nervosité de son premier combat télévisé national. Après un choc de têtes et un glissement, “Action” Jackson a trouvé son rythme et a commencé à prendre en charge le combat hautement qualifié et bien mené.

Le Colemon of Detroit, plus jeune et plus agressif, a commencé fort, contrôlant les trois premiers rounds avant que Jackson, plus averti et plus mature, ne commande la seconde moitié du combat. Dans les tours six à huit, Jackson a dominé Colemon 76-19 au total et 50-9 aux coups de poing en puissance. Le mouvement et l’activité de Jackson ont frustré et fatigué Colemon, qui a passé cinq tours pour la première fois de sa carrière. Steve Farhood de Showtime a marqué les trois premiers tours en faveur de Colemon et les cinq derniers tours pour Jackson.

Jackson, qui a reçu des instructions exceptionnelles de ses cornermen Walter Johnson, Robert Chapmen et Richard Rivers, a été dans la poche la plupart du combat. Jackson a retourné les tables dans les tours 4 à 8 avec un mouvement latéral habile, un double coup et une main droite dure vers le corps, ce qui a gardé Colemon Jr. frustré et déséquilibré.

“Nous venons de creuser profondément et de faire le travail”, a déclaré Jackson, 31 ans. «Je donnerais à ma performance un score de huit sur 10. Je sais que je peux mieux montrer. J’ai fait venir environ 40 personnes de Greensboro, en Caroline du Nord, et soutenez-moi. »

Jackson a ponctué sa performance au septième round avec un énorme crochet gauche qui est passé entre les gardes de Colemon et a atterri carrément sur le visage de Coleman. Coleman a titubé les cordes, mais le cœur et la détermination du jeune lion hautement qualifié l’ont empêché de tomber sur la toile. Après cela, Jackson s’est jeté sur le plus jeune combattant. Les juges ont marqué le combat 77-75, 80-72 et 78-74.

«Je vais me battre contre ceux qu’ils mettront devant moi ensuite. C’est SHOWTIME et mon premier combat télévisé et mon premier combat en dehors de la Caroline du Nord, il était donc important de présenter un spectacle », a déclaré Jackson.

Avec la victoire, Joseph Jackson améliore son record invaincu à 16-0 (12 KO) et prouve à une audience télévisée nationale et au monde entier, la boxe de Caroline du Nord est réelle et Jackson est une force légitime dans la division Jr Middleweight.