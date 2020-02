Joseph Parker décrit la fête avec Floyd Mayweather après une morsure d’araignée

Nouvelles de boxe du monde 19/02/2020

L’ancien champion des poids lourds Joseph Parker a discuté de faire la fête avec Floyd Mayweather après un affrontement avec Derek Chisora ​​a été annulé.

Parker et Chisora ​​devaient se rencontrer au Royaume-Uni l’année dernière jusqu’à ce qu’une morsure d’araignée de choc exclue le premier de la bataille du Pay-Per-View.

Forcé de prendre un peu de temps non planifié, Parker, basé à Las Vegas, est tombé sur Mayweather lors de sa sortie sur le célèbre Strip avec Tyson Fury.

Le trio a ensuite passé la soirée à se détendre, Mayweather emmenant même le Néo-Zélandais dans un club.

«Tyson est un gars formidable. Quand j’ai été mordu par une araignée et que je suis tombé malade, j’ai eu l’occasion de me retrouver pour dîner sur le Strip », a révélé Parker à VegasInsider.com. «Il m’a acheté un bon steak. Nous avons célébré la vie et apprécié la compagnie de chacun.

«C’était moi, mon entraîneur, Barry, Tyson et sa sécurité. Nous marchions dans le casino. Tout le monde est comme “Woah man”, il se promène avec cette énergie.

«Ensuite, nous sommes allés dans une boîte de nuit pour rencontrer Floyd. Pour prendre des photos. Pour moi, c’est juste fou, d’où je viens en Nouvelle-Zélande. Pouvoir sortir avec ce champion et me faire passer un bon moment. C’était génial.”

Ajoutant plus de détails sur leur froid, Parker a déclaré: “Il ne m’a pas déshabillé et m’a jeté dans la piscine ou quoi que ce soit. C’était un lieu de rencontre très viril!

“Floyd est cool, je l’ai rencontré deux fois. Floyd est Floyd, obtenant les meilleures tables ici et là. En achetant ceci et cet argent, il est l’un des meilleurs de notre génération. »

HIVER

Un retour à l’action est prévu le 29 février pour Parker lorsque le détenteur du titre WBO affrontera les Shawndell Winters.

La réaction au prochain adversaire de Parker a été plutôt négative depuis son annonce, bien que le joueur de 28 ans ne fasse que construire pour de plus grandes choses.

Il est possible que le combat contre Chisora ​​soit ressuscité. Tout dépend du moment où Oleksandr Usyk peut revenir à l’action après sa légère maladie.

Une annonce officielle sur Usyk vs Chisora ​​est attendue pour mars.