Joseph Parker joue dans la nouvelle vidéo classique de Tyson Fury et Michael Buffer

Nouvelles de boxe du monde 31/03/2020

L’ancien champion du monde des poids lourds Joseph Parker a gardé l’esprit de sa dernière vidéo vivante avec une autre collaboration, cette fois avec Tyson Fury.

Parker est accompagné de son bon ami Fury, du fondateur de Zuru, Nick Mowbray, et de la star du rugby George Burgess. Également le coureur Scott Dixon et l’annonceur Michael Buffer – entre autres.

‘Build Me Up Buttercup’ – un morceau de 1967 de The Foundations, joue en arrière-plan pendant que tout ceinture le morceau et danse.

La scène rappelle la fin de «Il y a quelque chose à propos de Mary». Le film à succès de 1998 des Farrelly Brothers.

La

Dans la vidéo précédente publiée par Parker, c’était le boxeur qui occupait le devant de la scène alors qu’il reconstituait la célèbre scène de “Love Actually” avec Hugh Grant.

C’est la propre tentative de Parker de remonter le moral pendant la crise actuelle des coronavirus. Cela fonctionne clairement à en juger par la réception.

Comme tout le monde, Parker a été contraint à l’isolement alors que le monde traite avec COVID-19. Le virus mortel devrait tuer des centaines de milliers de personnes dans le monde.

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

N’oubliez pas de rester en contact avec votre famille et vos amis et construisez-vous les uns les autres 😁🙌🏼 🎥🎞: #kerryrusselltv 🔥 @ Tyson_Fury @ scottdixon9 @nickmowbrayzuru @Michael_Buffer @matiuwalters @ six60 @ george.burgess @deanschneiderFp @D_Higgins_Duco pic. JdnoPijb8T

– Joseph Parker (@joeboxerparker) 31 mars 2020

Clouant à nouveau, Parker est une lumière brillante en ces temps sombres. Il a le soutien de nombreux qui attendent sa prochaine tentative en collaboration avec Kerry Russell TV.

FUREUR

Fury en cours de rédaction était un coup de maître de Parker alors que «The Gypsy King» caracole dans l’un de ses costumes désormais mondialement connus.

Le champion des poids lourds WBC, qui a choqué Deontay Wilder en février, attend le feu vert pour commencer l’entraînement complet pour une trilogie avec l’Américain.

Pour sa part, Parker cherche à passer en classe après une victoire discrète sur Shawndell Winters. La victoire est survenue une semaine après que Fury ait battu Wilder.

La paire est de bons amis après avoir noué une amitié improbable lorsque Parker a vaincu le cousin de Fury, Hughie, en septembre 2017.

Dans son tout prochain combat contre Anthony Joshua, Parker a subi ce qui aurait dû être sa seule défaite. C’est après avoir apparemment été volé sur les cartes contre Dillian Whyte.

On pourrait également dire que Hughie n’a pas eu de chance de perdre contre Parker lui-même. WBN a marqué le combat 116-112 contre Hughie depuis le ring.