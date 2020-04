Joseph Parker vs Junior Fa New Zealand affrontement frappe des problèmes de négociation

Phil Jay 09/04/2020

📸 Ed Mulholland

Joseph Parker et son équipe espèrent être de retour au combat une fois que la pandémie de coronavirus sera sous contrôle dans l’ancien domicile du champion du monde, la Nouvelle-Zélande.

Le champion des poids lourds WBO a diverti les masses avec des vidéos virales alors que Parker met en quarantaine avec sa famille, bien que le manager David Higgins soit à la recherche d’une rencontre historique.

Fellow-Kiwi Junior Fa, également en détention dans le pays d’origine. Mais pour l’instant, la Nouvelle-Zélande n’a enregistré qu’un seul décès sur près de mille cas confirmés.

Certains prévoient que les mesures de distanciation sociale pourraient être assouplies dans les deux prochaines semaines, ce qui signifie que la boxe pourrait revenir dans la région dans quelques mois.

Higgins veut que Parker vs Fa lance une nouvelle ère d’espoir dans un monde post-COVID-19, mais dit que l’adversaire potentiel se tarifie.

“Je réfléchissais à la façon dont nous remontons tous sur le cheval”, a confirmé Higgins. «Pour nous, Joseph Parker vs Junior Fa – les deux poids lourds classés dans le Top 10, pourraient entrer dans l’histoire.

«Ce pourrait être l’une des premières émissions post-COVID au monde. Diffusé à partir d’une ville néo-zélandaise plus tard cette année et via la télévision par satellite dans le monde.

«Tout le monde pouvait gagner de l’argent, y compris les employés et les fournisseurs. Mais en ce moment, Junior Fa et son équipe tuent tout accord. Leur camp veut beaucoup plus d’argent que Joseph Parker.

«Ils demandent un montant stratosphérique, près d’un million de dollars!

«Pour Junior Fa et son équipe, il n’y a aucune dignité à appeler à la bataille de Parker pendant deux ans et à se tarir complètement. Vous pourriez aussi bien mettre le drapeau blanc maintenant.

“Parker et son promoteur Matchroom sont prêts à y arriver si vous êtes prêts à passer à l’action!”

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

Ajoutant ses réflexions sur le combat, Parker a déclaré: «Mon équipe travaille d’arrache-pied pour le prochain combat. Quiconque, quand je suis prêt!

“Je dois d’abord battre COVID-19!”

EN DESSOUS

Parker vs Fa, potentiellement en juin ou juillet, serait également une distraction bienvenue pour les fans de boxe de l’ouest. En raison de l’épidémie et de la gravité aux États-Unis et au Royaume-Uni, la crise des coronavirus est appelée à durer beaucoup plus longtemps.

Comme l’avait prédit WBN, il pourrait y avoir au moins août jusqu’à ce qu’une première cloche sonne de colère pour un événement de boxe entièrement organisé.

Le sport pourrait attirer leur attention sur la Nouvelle-Zélande et l’Australie voisine dans l’intervalle afin d’obtenir leur combat jusqu’à ce que toutes les restrictions soient levées.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivre sur Twitter @PhilDJay