Josh Donaldson ajoute plus de puissance à une gamme de jumeaux explosifs

Les Twins du Minnesota ont établi un record de la MLB pour les home runs la saison dernière. Les cinq jumeaux qui ont atteint 30 circuits la saison dernière sont de retour en 2020. Et le club vient de recruter un nouveau joueur qui en a frappé 37 l’année dernière.

Si l’aérodynamisme de la balle le permet, attendez-vous à ce que beaucoup plus de hurleurs nettoient la clôture Target Field cette année.

Le joueur de troisième but Josh Donaldson est un Twin maintenant, signant mardi un contrat de 92 millions de dollars sur quatre ans avec une option de cinquième année. Après avoir remporté un record de franchise en 101 matchs la saison dernière et affiché une meilleure performance offensive de la franchise, les Twins ont fait leur premier vrai splash de l’hiver, doublant cette attaque. Le dernier agent libre de premier plan de l’hiver est hors du marché, et le Minnesota est d’autant mieux pour la signature.

Le plus récent Twin a été l’un des meilleurs joueurs des majors sur une longue période de la dernière décennie. De 2013 à 2017, il s’est classé deuxième parmi tous les joueurs de position dans WAR, derrière seulement Mike Trout. Il a remporté le MVP AL 2015, il s’est classé parmi les cinq premiers en attaque globale, a lancé un gant stellaire dans le coin chaud et a remporté le MVP AL 2015. Son arc narratif plus large – échoué en tant que receveur de ligues mineures, rejeté dans un métier, éventuellement candidat immédiat au titre de MVP lors de sa première saison complète à Oakland – en a fait l’une des histoires les plus réconfortantes du sport, un témoignage de la persévérance et la deuxième (ou la troisième) ou plus).

Dans ses dernières saisons avec Toronto, cependant, la santé de Donaldson a commencé à faiblir. Il a raté six semaines en 2017 en raison d’une blessure au mollet et, en 2018, il n’a disputé que 36 matchs pour Toronto et 16 pour Cleveland après un échange en fin de saison, d’autres blessures au mollet et à l’épaule l’empêchant de rester sur le terrain. Donaldson a frappé quand il a joué (en particulier à Cleveland), mais en hiver, en tant qu’agent libre glacial, les équipes ont eu peur de recruter un joueur souffrant de blessures entrant dans la mi-trentaine.

Ils n’auraient pas dû être aussi intimidés. Donaldson est allé à Atlanta via un contrat d’un «oreiller» d’un an de 23 millions de dollars, et les Braves en ont profité. Donaldson est resté en bonne santé, jouant 155 matchs. Il a fumé le ballon toute l’année, produisant une ligne de barre oblique de .259 / .379 / .521 avec ces 37 circuits. Il a même maintenu son solide jeu défensif, affichant une saison au-dessus de la moyenne (selon les mesures de l’UZR) ou phénoménale (selon DRS) à sa position habituelle.

En entrant en agence libre cet hiver, Donaldson était donc en meilleure position que l’année dernière: un anniversaire de plus, bien sûr, mais ayant prouvé qu’il restait suffisamment de compétence dans sa batte rapide. Et avec la signature d’Anthony Rendon lors des réunions d’hiver, Donaldson avait son choix de contrats de tous les candidats potentiels qui avaient encore besoin d’un troisième joueur de base.

Pour les Twins, Donaldson constitue un formidable ajout. L’année dernière, le troisième joueur de base du Minnesota était Miguel Sanó, un meilleur candidat pour la première base compte tenu de ses déficiences défensives – et maintenant, avec le premier joueur de base C.J. Cron parti, Sanó peut glisser à travers le diamant pour faire place à son nouveau coéquipier puissant. La défense s’améliore ainsi, la formation bénéficie du swap Donaldson-contre-Cron efficace, et l’utilitaire Marwin González peut garder la liberté de tourner où il a besoin sur le terrain.

Jusqu’à mardi, les actions du Minnesota cet hiver étaient principalement des ajouts marginaux plutôt que des mises à jour en gras. Jake Odorizzi et Michael Pineda (ce dernier au milieu d’une suspension PED) sont restés dans la rotation. Rich Hill et Homer Bailey se sont joints à eux. Alex Avila a remplacé Jason Castro en tant que receveur de sauvegarde, et Sergio Romo et Tyler Clippard ont donné au vétéran de l’enclos une profondeur. Mais avec Donaldson, les Twins ont tourné la tête vers le haut de la liste, donnant à la franchise un nouveau visage au plâtre sur les panneaux d’affichage de la ville et une nouvelle chauve-souris à frapper au milieu de la programmation.

Comme nous l’avons déjà mentionné lors de l’examen des transactions cet hiver, une équipe gagnante n’est pas tenue de trouver un équilibre entre l’attaque et la défense. Les Blue Jays de Donaldson 2015, qui ont mené les majeures dans la position de joueur de guerre mais classé 15e parmi les lanceurs, en sont un parfait exemple: ce noyau colossal de sluggers de Toronto a montré qu’une victoire de 10-8 compte autant qu’une victoire plus «normale» 4- 2 victoire. Et l’ajout d’un excellent frappeur à une gamme déjà excellente rend l’ensemble plus que la somme de ses parties, car les joueurs réussissent mieux avec des coureurs déjà sur la base, et maintenant Donaldson frappera beaucoup avec des goûts comme Max Kepler et Jorge Polanco motoring autour des bases devant lui.

Il y a un risque, bien sûr, comme avec tout contrat attribué à un joueur avec l’âge de Donaldson et ses antécédents de blessure. Mais le risque est atténué pour les Twins, qui ont une feuille de couverture remarquablement propre au-delà de 2021 – seuls Kepler, Polanco et Sanó, qui détiennent tous des offres inférieures à la valeur marchande, doivent de l’argent au-delà de l’année prochaine – et, avant cette signature, avaient un engagement salarial de 40 personnes inférieur à 2020 par rapport à 2018.

Et dans le cadre de la course AL Central, cette signature pourrait s’avérer cruciale. Malgré leur victoire dans une relative défaite la saison dernière, les Twins devraient faire face à une équipe montante des White Sox et à un club de Cleveland encore compétitif cette année. Pourtant, alors que Cleveland a échangé un lanceur d’as pour un quart et un sou sur le dollar, les Twins ont profité de leur première vraie période de contention en une décennie, ajoutant un ajustement parfait pour la formation qui peut aider cette saison, la saison prochaine et au-delà. Mardi a été le meilleur jour pour les Twins depuis qu’ils ont remporté la division en septembre dernier.

Maintenant, si seulement Donaldson pouvait faire de la magie pour empêcher le Minnesota d’affronter les Yankees dans le ALDS 2020.

