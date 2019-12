Josh Katzenstein était un rédacteur sportif. Maintenant, il vend du CBD.

Josh Katzenstein était un batteur, et quand il vend des produits CBD à des vapoteurs, il agit toujours comme tel. "Les compétences", a déclaré Katzenstein, "sont super-transférables."

Par exemple, lorsque Katzenstein a couvert les Saints pour le New Orleans Times-Picayune, il a toujours essayé de mesurer combien il pouvait harceler une source avant de devenir ennuyeux. Ces jours-ci, Katzenstein utilise ce sens effronté lors de la présentation d'un propriétaire de magasin de vape sur sa gamme d'actualités et de crèmes de récupération.

En tant que rédacteur sportif, Katzenstein était toujours à la recherche d'une information qui lui donnait un avantage. En tant que vendeur de CBD, il a appris que le Bureau de contrôle de l'alcool et du tabac de la Louisiane avait une liste de propriétaires de magasins qui avaient demandé une licence pour vendre du CBD. Katzenstein pourrait visiter les magasins avant d'obtenir leur licence pour essayer de déborder ses concurrents.

Un jour de décembre doux, Katzenstein m'a laissé suivre les appels de vente qui composent sa vie post-sportive. Il s'est garé devant un magasin de vape à l'ouest de la Nouvelle-Orléans, a sauté sa malle et a attrapé une pile de brochures intitulée "Fiche d'information sur le CBD".

«Remplir les porte-brochures n'était pas quelque chose que je m'imaginais faire», a-t-il déclaré. "Mais nous y sommes."

Katzenstein a eu une expérience d'écriture sportive très 2019. «Je me sentais aussi en sécurité que n'importe qui pouvait se sentir dans un journal», a-t-il déclaré. «J'étais le principal écrivain des Saints pour le plus grand journal de la Nouvelle-Orléans. Tant que ce journal existait, il y aurait un journaliste des Saints. Malheureusement, certaines choses se sont produites et ce journal n'existe plus. »

En mai, le Times-Picayune a été vendu à The Advocate, un rival local. L'avocat a licencié un tiers des 160 employés du Times-Picayune. Bien que le Times-Picayune et son bras numérique vivent en tant que marques, ils n'existent pas de la même manière. Ils ont été remplacés par l'ADN de The Advocate.

Katzenstein, 30 ans, est satisfait de son nouvel emploi. Il ne cherche pas de sympathie. Mais sa trajectoire en dit long sur l'état de l'industrie.

«Je pense que le journalisme sportif a été brisé pendant un certain temps. Beaucoup d'entraîneurs et de cadres utilisent le manuel de jeu que Trump utilise pour intimider les journalistes et même appeler les journalistes dans les lieux publics. »- Josh Katzenstein, ancien journaliste de Times-Picayune

En un sens, 2019 sera connue comme l'année où les sportifs du Times-Picayune à Sports Illustrated ont été licenciés par des seigneurs des médias impitoyables. Mais ce n'était pas seulement le taux de désabonnement qui frappait. Ce qui était frappant, c'était de voir une génération apprendre qu’il n’y avait pas nécessairement un autre travail similaire qui les attendait – du moins, un travail à l’abri des mêmes forces.

Katzeinstein a déclaré qu'il avait une offre d'écriture de beat et écrit toujours une colonne de paris hebdomadaire pour Bookies.com. Mais il a occupé un poste de vendeur à temps plein avec une start-up CBD appelée Crescent Canna. Jusqu'à présent, il aime le travail. Son emploi du temps est prévisible. L'argent est à peu près le même qu'il a fait au Times-Picayune (mais sans assurance maladie et 401K) et son salaire n'a pas de plafond.

"J'ai un tas de fers à repasser dans le feu", a déclaré Katzenstein. "Si quelques-uns d'entre eux ont frappé, je me dirai soudain:" Comment faisais-je si peu dans une autre industrie? ""

Katzenstein prendrait probablement le bon poste d'écrivain sportif à la Nouvelle-Orléans si cela se produisait. Il échangerait son public de propriétaires de boutiques de vape contre Drew Brees et Alvin Kamara. Mais ce n'est pas là que son esprit est en ce moment.

"Je me suis lancé en pensant que j'allais le faire pendant un ou deux ans et essayer de gagner beaucoup d'argent et ensuite, je l'espère, me remettre au journalisme", a-t-il déclaré.

"Si je réussis à vendre du CBD, je pourrai peut-être devenir vendeur pour le reste de ma vie."

Il y a beaucoup de journalistes comme Katzenstein qui considéraient l'écriture sportive non pas comme un concert mais comme quelque chose comme la poursuite d'un idéal. Ils ne pouvaient imaginer faire autre chose. 2019 est l'année où l'écriture sportive est devenue une profession si fragile qu'ils ont commencé à imaginer.

Si vous avez regardé le désabonnement à Sports Illustrated, Deadspin, SB Nation et Yahoo, l'histoire de Katzenstein vous semblera familière. En 2016, après que Katzenstein ait couvert les Lions pendant quatre saisons au Detroit News, le Times-Picayune l'a mis sur le rythme des Saints. En tant que natif de la Nouvelle-Orléans, c'était son concert de rêve. Katzenstein était apparu pour la première fois dans les pages du Times-Picayune à l'âge de 7 ans, portant une kippa.

Au cours des trois dernières saisons, les Sean Payton Saints sont revenus à la vie. L'année dernière, l'équipe était un appel d'interférence de passe de fin de match bâclé loin du Super Bowl. À cette époque de bons sentiments, la couverture de Katzenstein se démarque par sa ténacité et son scepticisme. "Il a posé la question à laquelle Payton dirait FU, mais elle devait essentiellement être posée", a déclaré Scott Kushner, qui couvre les pélicans pour The Advocate.

"On ne pourrait jamais prétendre qu'il n'était pas enraciné dans une vision très idéaliste du journalisme", a déclaré Jeff Duncan, un ancien chroniqueur du Times-Picayune qui écrit maintenant pour The Athletic. «Il aimait vraiment le journalisme et s'efforçait vraiment de trouver la vérité ou le semblant de vérité.»

Cette forte armement a changé l'industrie de deux manières. Premièrement, il a recâblé le cerveau de certains lecteurs afin qu'ils voient les journalistes comme l'ennemi, deuxièmement, il a fait en sorte que d'autres les voient comme des ennuis qui entravent le succès d'une équipe.

"Il est également problématique que de nombreux journalistes cèdent à cette intimidation pour une raison quelconque", a déclaré Katzenstein. "Que ce soit par crainte de représailles de la part de l'équipe en termes d'accès, ou que ce soit une réponse négative sur Twitter de la part des fans." Ou si c'est parce que leur société de médias a été tellement affaiblie qu'ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas le choix.

Il y a encore beaucoup de grands sportswriting dans le monde, a permis Katzenstein. Mais l'un des effets de la répression est que de nombreux journalistes ont reformulé leur écriture pour plaire à Twitter. "Je pense juste qu'il y a beaucoup de journalistes qui se prosternent devant l'équipe ou devant les fans parce que c'est juste plus facile de faire cela et de ne pas faire face aux critiques", a déclaré Katzenstein.

Il a ajouté: "Les gens ne veulent pas dire quelque chose ou signaler quelque chose qui ne va pas obtenir une réponse extrêmement positive."

Comme SI, le Times-Picayune disposait d'un capital indescriptible auprès de ses lecteurs. Pendant des années, le journal avait la «pénétration du marché la plus élevée de tous les grands quotidiens américains», selon la Columbia Journalism Review. En 2012, le propriétaire du journal, Advance publications, a effectué une série de mouvements qu'il a vendus comme stratégie «numérique d'abord». Advance a mis à pied le personnel et réduit le papier à trois jours par semaine. Cela a permis à un journal basé à Baton Rouge appelé The Advocate de s'installer à la Nouvelle-Orléans. Propriété d'un homme d'affaires nommé John Georges, The Advocate a mené une guerre des journaux dans une ville à peine assez grande pour accueillir un seul journal.

Le 2 mai, Katzenstein était au Jazz Fest quand il a regardé son téléphone et a vu des courriels de son directeur des ressources humaines et du rédacteur en chef du journal. Quelques heures plus tard, un cadre d'Advance s'est présenté dans la salle de rédaction du Times-Picayune et a déclaré au personnel que le journal avait été vendu à The Advocate.

"J'étais tellement confus", a déclaré Katzenstein. «C'était différent de tout ce que j'avais jamais eu à gérer. Je voulais juste un verre. "

Katzenstein a observé les rites des nouveaux chômeurs. Il en a fait un avec ses collègues du Howlin ’Wolf. Il a mis les nouvelles sur Twitter et s'est entassé par des vibrations positives. Katzenstein m'a dit: «C'est le paradigme étrange de« je perds mon emploi et toutes ces personnes sont tellement tristes pour moi. Pourquoi est-ce que je perds mon emploi? »»

Tout le monde dans l'équipe sportive de Times-Picayune a commencé à se démener. La branche de l'Athletic à la Nouvelle-Orléans a ajouté des écrivains comme Duncan et la rédactrice sportive Jennifer Armstrong, ce qui en fait la page sportive du Times-Pic en exil. Mais The Athletic ne pouvait pas embaucher tout le monde. Sur les 11 du journal employés du département des sports, trois sont allés à The Athletic; quatre sont allés à The Advocate; et le reste est dispersé autour de la Nouvelle-Orléans, dans divers états d'emploi.

Katzenstein avait une offre locale pour couvrir les saints qui aurait réduit son salaire. Il a suscité l'intérêt des journaux de tout le pays. "Je ne pouvais tout simplement pas m'imaginer quitter la Nouvelle-Orléans pour un travail qui pourrait potentiellement avoir la même fin", a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, ses amis Joe Gerrity, Sean Partridge et David Reich fondaient une entreprise de CBD appelée Crescent Canna. Depuis que le projet de loi agricole fédéral de 2018 a retiré le chanvre industriel de la liste des substances contrôlées, les start-ups au CBD (ou cannabidiol) ont tout vendu, des topiques à l'huile pour chevaux. Katzenstein et moi sommes entrés dans un magasin qui proposait la gamme de crèmes et de gouttes orales "Pain Master" de Lawrence Taylor.

La FDA dit qu'elle dispose de peu de données sur l'utilité ou les effets secondaires du CBD. Une entreprise comme Crescent Canna veille donc à décorer son emballage avec des termes comme «récupération» au lieu de «soulagement de la douleur». Katzenstein a déclaré qu'il utilise les produits de l'entreprise et y croit, ce qui fait de lui un meilleur vendeur. Après la panique de vapotage de cet automne, il a remarqué que les boutiques de vape pivotaient vers le CBD.

«C'était ma vie. Réveillez-vous, consultez Twitter. Vérifiez les différents points de vente. Mon téléphone était bruyant pour me réveiller au cas où quelque chose se passerait. J'étais attaché au travail à tout moment. Mais j'ai adoré. »—Katzenstein

Les magasins de vapotage que Katzenstein m'a emmenés étaient remplis de glacières Monster Energy et de chiens et de rideaux jappant dans les coulisses qui ont été rapidement dessinées et les inévitables affiches pour Louisiana Comic Con. Katzenstein a travaillé dans les magasins comme il a déjà travaillé dans un vestiaire. Comme un bon journaliste, Katzenstein avait une façon de persévérer sans avoir l'air nécessiteux, vous avez donc à peine remarqué qu'il vous tirait des informations. «Nous serions ravis de vous procurer également certaines de nos teintures», a-t-il déclaré à un employé du magasin.

Le travail de Katzenstein est basé sur des commissions. (Gerrity a établi sa première structure de commissions en fonction de ses gains de 150 000 $.) Katzenstein obtient également des primes pour avoir aidé Crescent Canna dans ses activités de marketing et autres. Il a utilisé ses relations avec la NFL pour convaincre l'ancien quart-arrière des Saints Bobby Hebert de devenir porte-parole de Crescent Canna. Maintenant, Katzenstein distribue des affiches qui présentent un Hebert souriant vantant les vertus de la crème de récupération de Crescent.

Au bureau, les collègues de Katzenstein ont entendu la façon dont il travaille avec un téléphone, appelant à froid un client potentiel à Dallas ou Mobile et le gardant en ligne comme s'ils étaient de vieux amis.

"Mec, tu es vraiment bon dans ce domaine", a déclaré l'un d'eux.

"Ouais", a déclaré Katzenstein. "C'était mon travail."

La saison 11-3 des Saints se situe quelque part dans l’esprit de Katzenstein. Il regarde tous les matchs et se retrouve parfois à réfléchir à la façon dont il aurait abordé une histoire. En rentrant à la Nouvelle-Orléans, il a reçu un e-mail à propos d'un événement médiatique. "Oh, je pourrais interviewer Terron Armstead", a-t-il dit.

Après l'écriture sportive, Katzenstein a perdu près de 20 livres. Il a supprimé les alertes push de son téléphone. Il peut aller à un rendez-vous sans craindre qu'un tweet d'Adam Schefter ne l'envoie se mettre en action.

Dans les industries en déclin, ils parlent des «compétences transférables d'un travailleur». Katzenstein a constaté qu'il en avait beaucoup. Sur le rythme des Saints, il a légèrement ajusté son comportement selon qu'il parlait à un dirigeant d'équipe ou à un joueur des Saints. Maintenant, il fait un ajustement similaire quand il parle à un propriétaire de magasin contre le gars qui travaille au comptoir.

"Si quelqu'un le refuse immédiatement, il voudra comprendre pourquoi", a déclaré Gerrity. «Il va vouloir aller au fond des choses. Et s'il le peut, il voudra essayer de résoudre ce problème. Je pense que c'est probablement aussi ce que fait un bon rédacteur sportif. "

La ruée enivrante d'une grande vente, a déclaré Katzenstein, est similaire à la ruée vers la rupture d'une histoire. "Mais il y a tellement d'autres choses qui vous donnent un coup de fouet dans le journalisme", a-t-il déclaré. "Juste une bonne interview vous donne une hâte."

«Je manque également d'écrire», a-t-il poursuivi. «C'est devenu une chose très apaisante pour moi. Même si la plupart du temps je le faisais sous d'immenses pressions. Mais c'était toujours quelque chose qui avait du sens pour moi. »

Et si vous ne revenez jamais au journalisme? J'ai demandé à Katzenstein avant de nous asseoir pour le déjeuner.

«Ensuite, je pense que je gagne beaucoup d’argent», a-t-il dit avec un grand rire.

Mais sérieusement … quelqu'un comme vous, qui a forgé son identité en tant que journaliste et qui était vraiment bon dans ce domaine, serait-il d'accord pour appeler ça une carrière?

"Non, je ne serais pas d'accord", a déclaré Katzenstein. "Je pense que cela devra toujours être dans ma vie dans une certaine mesure."

«J'aime interrompre un match», a-t-il déclaré. «J'aime chercher une histoire que quelqu'un d'autre pourrait ne pas voir. Cet amour ne va pas disparaître. »

Katzenstein me l'a dit ainsi: et si vous, journaliste, vous gagniez à la loterie? L'argent n'avait plus d'importance. Vous pourriez ne pas arrêter d'écrire, mais vous seriez plus sélectif sur vos devoirs. Katzenstein espère arriver à un point où il pense à son écriture comme ça, seul l'argent proviendrait des ventes plutôt que du Powerball.

Récemment, Katzenstein a contacté d'autres écrivains sportifs pour voir si quelqu'un qui n'a pas d'emploi pourrait vouloir vendre du CBD. Les rédacteurs sportifs possèdent bon nombre des compétences nécessaires. Ils pouvaient s'entraîner à la Nouvelle-Orléans, puis retourner dans leur pays d'origine, des échantillons à la remorque. Les ventes pourraient les maintenir à flot jusqu'à l'ouverture d'un nouveau concert ou, comme Katzenstein y a pensé, leur permettre de changer complètement de carrière.

Cette capacité à harceler délicatement une source? Pour entretenir une relation professionnelle jusqu'à ce qu'elle devienne quelque chose comme de l'amitié? Katzenstein sait que ces compétences sont toujours valorisées en 2019, sinon toujours par son ancienne profession.