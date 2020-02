Josh Taylor combattra Apinun Khongsong en Écosse le 2 mai

RINGSIDE 27/02/2020

Le champion du monde des super-légers WBA / IBF Josh Taylor effectuera son retour tant attendu au SSE Hydro à Glasgow pour affronter le concurrent thaïlandais invaincu Apinun Khongsong le samedi 2 mai.

Taylor, d’Édimbourg, en Écosse, a déjà titré The SSE Hydro quatre fois, où il a attiré des foules bruyantes.

Promu par Frank Warren’s Queensberry Promotions et Top Rank, “The Tartan Tornado” fera sa première apparition sur le ring depuis son triomphe en finale de la World Boxing Super Series (WBSS) à Londres, où il a vaincu le Regis Prograis invaincu pour ajouter le titre américain WBA à sa propre version IBF.

ESPN + aura une couverture en direct de Taylor-Khongsong à partir de 14h30. ET.

“Josh Taylor est un combattant vraiment spécial qui devrait devenir le champion incontesté des 140 livres en 2020”, a déclaré le président de Top Rank, Bob Arum. «Je ne doute pas qu’il offrira une performance sensationnelle à ses fans à domicile. Je ne peux pas attendre le retour de “The Tartan Tornado”. “

“Je suis ravi que nous soyons en mesure de faire participer Josh Taylor à Glasgow à un moment aussi important de sa carrière”, a déclaré Warren. “Josh est destiné à de nombreux gros combats aux États-Unis, mais il a des affaires à régler d’abord sur le front intérieur, et cela représente une opportunité pour les fans écossais de vraiment prendre leur homme dans une énorme action de titre mondial.”

Selon Sandra Vaughan, PDG de MTK Global: «Nous sommes ravis de travailler avec BT Sport et ESPN + pour présenter un spectacle de cette ampleur en Écosse avec un talent incroyable, Josh Taylor. Josh est un véritable ambassadeur de la boxe écossaise et nous sommes ravis de travailler avec lui, et les équipes de Queensberry Promotions et Top Rank pour y arriver. “

Taylor (16-0, 12 KO) est devenu champion du monde en mai dernier lorsqu’il a battu Ivan Baranchyk, alors invaincu, par décision unanime à Glasgow. Il a ensuite battu Prograis par décision majoritaire dans l’un des meilleurs combats d’action de 2019, une victoire qui l’a placé aux côtés de l’autre champion du monde unifié de la division, Jose Ramirez. Taylor a gagné sa place dans le WBSS avec une décision convaincante sur l’ancien champion du monde Viktor “The Iceman” Postol.

“Je suis très excité de lancer la nouvelle année avec un nouveau départ et avec une nouvelle équipe”, a déclaré Taylor. «C’est formidable d’avoir les équipes de MTK Global, Queensberry Promotions et Top Rank dans mon coin, et je suis ravi de me battre sur BT Sport et ESPN + et encore plus pour que cela se passe en Écosse devant une foule locale qui ont attendu si longtemps! J’ai hâte de lancer la balle en réalisant une excellente performance. “

Khongsong (16-0, 13 KOs), de Bangkok, a obtenu son poste obligatoire en remportant les titres IBF Pan Pacific et IBF Asia. Il en a remporté six d’affilée par KO et fera sa première apparition sur le ring en dehors de l’Asie. En février dernier, il est devenu le premier combattant à assommer le vétéran japonais et ancien challenger du titre mondial Akihiro Kondo.