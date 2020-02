Josh Taylor s’associe à l’ancien entraîneur de Tyson Fury Ben Davison

Nouvelles de boxe du monde 28/02/2020

Josh Taylor

Le champion super léger Josh Taylor a uni ses forces avec l’ancien entraîneur de Tyson Fury Ben Davison avant sa prochaine défense du titre mondial.

Le vainqueur du WBSS, qui a récemment signé pour Top Rank, a confirmé ses intentions le jour de son annonce de faire face à Apinun Khongsong.

“Je suis heureux d’annoncer enfin que je fais équipe et que je vais m’entraîner avec Ben Davison dans le prochain chapitre de ma carrière”, a déclaré Taylor.

«Ben est un entraîneur de classe mondiale et est le meilleur homme pour moi pour faire le travail. Je suis ravi de ce que je vais devenir un partenariat très prospère. “

Je suis heureux d’annoncer enfin que je fais équipe et que je vais m’entraîner avec @BenDavison_ dans le prochain chapitre de ma carrière. Ben est un entraîneur de classe mondiale et est le meilleur homme pour moi pour faire le travail. Om enthousiaste pour ce que je vais être un partenariat très prospère 😊👊🏼🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🌪 pic.twitter.com/cmkHC3w0J4

– Josh Taylor (@JoshTaylorBoxer) 27 février 2020

Taylor se battra à nouveau à Glasgow au SSE Hydro, pour ce qui sera un affrontement de titre IBF obligatoire contre les invaincus thaïlandais le samedi 2 mai, en direct sur BT Sport.

“Je suis très excité de lancer la nouvelle année avec un nouveau départ et avec une nouvelle équipe”, a déclaré Taylor. «Je suis ravi de me battre sur BT Sport et ESPN + et encore plus pour que cela se passe en Écosse devant un public local qui attend depuis si longtemps! J’ai hâte de lancer la balle avec une superbe performance. “

Son adversaire Khongsong, 16-0 (13 KOs) est originaire de Bangkok. Khongsong s’est frayé un chemin vers un poste obligatoire en remportant les titres IBF Pan Pacific et IBF Asia.

La ceinture pan-pacifique qu’il a défendue à trois reprises.

Le promoteur Frank Warren a déclaré avoir livré la défense de plusieurs ceintures de Taylor à son pays d’origine: «Je suis ravi que nous soyons en mesure de faire participer Josh Taylor à Glasgow à un moment aussi important de sa carrière.

«Josh est destiné à de nombreux grands combats aux États-Unis. Mais il a des affaires à régler d’abord sur le front intérieur.

«Cela représente une opportunité pour les fans écossais de vraiment soutenir leur homme dans une énorme action pour le titre mondial.

«Je suis également impatient de revenir à Glasgow, où nous avons passé de très bonnes nuits dans le passé et je suis ravi que nous ayons obtenu Josh pour jouer sur la plateforme BT Sport.»

Le promoteur américain de Josh Taylor, le chef de haut rang Bob Arum, a ajouté: «Josh Taylor est un combattant vraiment spécial qui devrait devenir le champion incontesté des 140 livres en 2020.

«Je ne doute pas qu’il offrira une performance sensationnelle à ses fans à domicile. Je ne peux pas attendre le retour de “The Tartan Tornado”. “

DES BILLETS

Billets en vente la semaine prochaine. Plus de détails à suivre.

Prix ​​des billets:

£ 300 – Inner Ring Hospitality

£ 200 – Plancher

£ 150 – Plancher

£ 100 – Niveau

£ 80 – Niveau

£ 50 – Niveau

£ 40 – Niveau