Josh Taylor signe avec MTK Global, un partenariat de haut rang devrait être conclu

RINGSIDE 09/01/2020

MTK Global est ravi d’annoncer un accord de conseil avec le champion du monde unifié des super-légers Josh Taylor.

Le champion IBF et WBA Taylor (16-0, 12 KO) a également signé un accord promotionnel pluriannuel avec Top Rank, alors qu’il cherche à poursuivre sa quête pour devenir le roi incontesté des super-légers.

Taylor a déclaré: “Une nouvelle année, une nouvelle décennie avec beaucoup de nouveaux débuts et je commence cette nouvelle décennie avec un Big Bang.

“2019 a été une année énorme pour moi, mais 2020 s’annonce encore plus grand et je suis ravi d’avoir signé un accord avec Top Rank & ESPN et un contrat de conseil avec MTK Global.

«Je crois que je suis avec la meilleure équipe pour amener ma carrière au niveau supérieur et j’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve, je ne pouvais pas demander un meilleur partenariat et je sais que l’avenir s’annonce prometteur avec cette équipe qui éclaire la façon.”

Jamie Conlan, coordinateur du développement professionnel mondial de MTK, a ajouté: «Josh Taylor était le combattant de l’année 2019 et a remporté la Super Série Word Boxing de manière fantastique avec sa victoire sur Regis Prograis.

«Il est maintenant en contact avec Top Rank et MTK Global, donc son objectif est uniquement d’unifier la division et de devenir une star mondiale des deux côtés de l’Atlantique.

Il s’agit d’un partenariat important pour toutes les parties concernées. MTK Global et Top Rank ont ​​une histoire récente de collaboration avec des combattants de classe mondiale et avec Josh Taylor, nous pensons que le meilleur est encore à venir, donc 2020 sera énorme! »

Le président de haut rang, Bob Arum, a déclaré: «Josh Taylor est l’un des meilleurs combattants du monde, et c’est un combattant des fans de combat, un dur à cuire prêt à combattre tous ceux que nous mettons devant lui.

«Que ce soit Jose Ramirez dans une lutte pour le titre incontesté des poids welters juniors ou l’un des poids welters, il est prêt pour les plus grands défis. Je tiens à remercier les conseillers de Josh chez MTK Global, qui ont le même objectif que nous, qui est de faire de lui une star internationale. “