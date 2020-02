Josh Warrington rejoint à nouveau Matchroom, Shakur Stevenson se bat probablement mort

Nouvelles de boxe du monde 12/02/2020

📸 Frank Warren / Mark Robinson

Le favori de Leeds, Josh Warrington, semble avoir annulé une possible unification avec Shakur Stevenson après avoir signé à nouveau avec Matchroom Boxing.

Warrington était en pourparlers avancés avec Top Rank et Bob Arum pour affronter Stevenson pour deux versions de la couronne poids plume.

Le joueur de 29 ans a plutôt choisi de retourner chez Eddie Hearn.

Une revanche avec Kid Galahad semble être la prochaine pour Warrington après que le couple a partagé un affrontement controversé en 2019.

Warrington veut alors percer le marché américain ou vice versa.

En annonçant le retour de Warrington, Matchroom a déclaré: Le champion du monde poids plume IBF invaincu Josh Warrington a signé un accord promotionnel multi-combats avec la salle de match d’Eddie Hearn. Ses futurs combats seront diffusés en direct sur Sky Sports et DAZN.

“The Warrior” (30-0, 7 KOs) a créé l’histoire en devenant le premier champion du monde masculin de Leeds lorsqu’il a bouleversé les chances de lutter contre la couronne IBF 126 livres de Lee Selby à Elland Road. La maison de son bien-aimé Leeds United, en mai 2018.

Malgré sa meilleure performance en carrière contre Selby, Warrington a de nouveau été radié par beaucoup avant sa première défense contre la légende du combat irlandais et le champion du monde de deux poids Carl Frampton au Manchester Arena en décembre 2019.

Warrington a conservé son titre IBF dans un combat épique de l’année avec “The Jackal”. Le combat a captivé la foule de la cloche d’ouverture. Un rythme fulgurant a été fixé par le héros du Yorkshire alors qu’il remportait une victoire unanime.

Une bataille serrée avec le challenger obligatoire de l’IBF Kid Galahad a suivi à la First Direct Arena de Leeds, Warrington devançant son rival de Sheffield via une décision controversée qui divisait beaucoup de monde de la boxe.

Il a ensuite défendu son titre avec un travail de démolition catégorique au deuxième tour contre Sofiane Takoucht en octobre. Maintenant, Warrington a à cœur de se battre aux États-Unis et d’unifier la division des poids plumes pour se cimenter comme le combattant n ° 1 de 126 livres sur la planète.

En rejoignant à nouveau Hearn, Warrington a déclaré: «C’est formidable d’être de retour avec Matchroom, Sky et maintenant DAZN. Je suis très enthousiasmé par l’avenir », a déclaré Warrington.

«J’ai apprécié mon passage chez BT, mais maintenant, j’ai hâte de réaliser mes rêves de combats aux États-Unis et d’unification de la division.»

ENTENDRE

En outre, Hearn a promis plus de grandes nuits à Leeds pour les fidèles de Warrington.

“Je suis ravi d’accueillir Josh Warrington dans Matchroom”, a déclaré le promoteur Eddie Hearn. “

«Nous avons eu des moments incroyables pour aider à construire Josh à Leeds. Maintenant, nous nous réunissons à un moment où il est le roi de la division.

«Josh compte parmi les supporters les plus fidèles et les plus passionnés du sport. Nous sommes impatients de livrer des nuits qu’ils n’oublieront jamais.

«Il y a tellement plus à accomplir pour Josh. Aujourd’hui commence un nouveau chapitre dans l’histoire passionnante de Josh Warrington. »