Joshua vs Ruiz Jr. 2 fait signe à DAZN après avoir raté le record du PPV au Royaume-Uni

Nouvelles de boxe du monde 07/01/2020

📸 Mark Robinson

La boxe a un long chemin à parcourir sur la plateforme DAZN aux États-Unis malgré le fait que Anthony Joshua vs Andy Ruiz Jr. 2 ait remporté le premier honneur du streaming pour 2019.

Sans divulguer les chiffres officiels, Joshua vs Ruiz 2 s’est avéré être l’événement sportif le plus regardé de l’année dernière.

L’affrontement en Arabie saoudite, qui a vu Joshua retrouver ses titres mondiaux dans une affaire terne, a battu la victoire estivale de Liverpool en Ligue des champions à la deuxième place.

Joshua vs Ruiz 2 a récemment été annoncé comme un record de Pay-Per-View au Royaume-Uni, bien que WBN ait révélé qu’il s’agissait d’un rapport prématuré.

En raison de la logique consistant à ajouter deux semaines de vues ensemble, Joshua vs Ruiz a gagné 1,54 million de vues sur Sky Sports Box Office. Si ce principe est également utilisé pour les combats de Joshua avec Wladimir Klitschko et Joseph Parker, les deux ont battu le combat de Ruiz à la troisième place.

Comme l’explique WBN, en deux semaines, Joshua vs Klitschko a gagné 1,581 m, tandis que le combat de Parker avait des kilomètres d’avance sur 1,832 m.

Lisez l’article complet ICI.

Grâce à un accord avec Golden Boy et Canelo Alvarez, le côté authentique du sport a réussi à prendre trois des dix premières places.

Un événement de boxe YouTube, destiné à battre des records dans la construction, a fini par se classer en cinquième place. Le combat, mettant en vedette deux présentateurs en ligne, n’a pas non plus réussi à mettre le feu au Royaume-Uni avec moins de 300 000 achats, bien qu’il soit à moitié prix.

Au total, 107 événements ont dépassé le million de flux au cours des douze derniers mois, selon DAZN.

Les 10 événements les plus diffusés sur DAZN en 2019

1. Ruiz contre Joshua II (7 décembre)

2. UEFA Champions League: Tottenham contre Liverpool (1er juin)

3. UEFA Champions League: Liverpool contre Barcelone (7 mai)

4. Canelo contre Kovalev (2 novembre)

5. YouTube Boxing (9 novembre)

6. UEFA Champions League: Tottenham contre Bayern Munich (1er octobre)

7. Serie A: Milan v Internazionale (21 septembre)

8. UEFA Champions League: Ajax vs. Tottenham (8 mai)

9. UEFA Champions League: Barcelone contre Liverpool (1er mai)

10. Canelo contre Jacobs (4 mai)

Alors que de plus en plus de sports passent de la distribution linéaire à la distribution OTT, DAZN a enregistré une consommation record en 2019 avec plus d’un demi-milliard d’heures diffusées (507 millions). Cela représente une augmentation de 98% par rapport aux 256 millions d’heures diffusées en 2018.

D’autres faits saillants comprennent:

Consommation par appareil

1. Mobile: 26%

2. Décodeur / clé de diffusion: 23%

3. Smart TV: 21 pour cent

4. Bureau: 17%

5. Console de jeux: 13%

Consommation par le sport

1. Football: 314,6 millions d’heures

2. Baseball: 38,1 millions d’heures

3. Sport automobile: 37,9 millions d’heures

4. Football américain: 37,2 millions d’heures

5. Boxe: 22,6 millions d’heures

Comme WBN l’a signalé l’année dernière, DAZN était l’application sportive numéro un sur le marché. Également le plus grand et le plus grand service mondial de streaming sportif à la croissance la plus rapide.

Depuis son lancement en 2016, DAZN est désormais présent dans neuf pays sur quatre continents, dont l’Autriche, le Brésil, le Canada, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, l’Espagne, la Suisse et les États-Unis.

*** Les 10 premiers classements sont basés sur le nombre de flux en direct et à la demande par événement de plus d’une minute.