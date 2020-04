Juan Estrada et Roman Gonzalez tous les deux à bord avec une super-revanche DAZN

RINGSIDE 21/04/2020

đź“· Golden Boy

Juan Francisco Estrada et Roman ‘Chocolatito’ Gonzalez chassent un match revanche d’unification Ă succès – et Estrada a dĂ©clarĂ© Ă Gonzalez dans le premier Ă©pisode de ‘Peleamundo’, prĂ©sentĂ© ce dimanche sur la chaĂ®ne YouTube de Matchroom Boxing, qu’il est confiant de rĂ©gler le score si le la paire peut se rencontrer Ă nouveau.

Estrada (40-3 27 KOs) et Gonzalez (49-2 41 KOs) ont tous deux retrouvé leur statut de champion du monde de manière étonnante lors de récentes sorties, avec Estrada battant Srisaket Sor Rungvisai dans un match revanche pour regagner les ceintures WBC et Ring Magazine Super-Flyweight en avril dernier et «Chocolatito» remontant les années pour arracher la sangle WBA du Britannique auparavant invaincu Kal Yafai à Dallas en février avec une victoire clinique de KO au neuvième round.

La paire s’est rencontrĂ©e en novembre 2012 alors que Gonzalez a dĂ©fendu avec succès son titre WBA Light-Flyweight contre Estrada Ă Los Angeles, et avec les deux hommes tenant des bretelles de titre mondial, ils ont dit Ă Jessie Vargas qu’ils aimeraient renouveler leur rivalitĂ© avec des enjeux plus Ă©levĂ©s, et ‘ Gallo confiant d’exiger une revanche spectaculaire.

“J’ai perdu trois fois et j’en ai vengĂ© deux”, a expliquĂ© Estrada. «Je n’ai pas encore pu venger ma dĂ©faite contre Gonzalez parce que nous n’avons plus jamais combattu, mais j’espère que cette fois-ci, je gagnerai, et cette dĂ©faite sera Ă©galement vengĂ©e.

“Je suis le champion. J’ai beaucoup de respect pour lui. C’est un grand combat et nous mĂ©ritons tous les deux de gros sacs Ă main. Tout a l’air et sonne bien, mais c’est une question d’argent. Nous sommes amis et nous nous battons tous les deux pour nos familles. Je veux m’unifier si j’en ai l’occasion. Je combattrai tout adversaire disponible. Je sais que les promoteurs feront de bons combats.

«Je ne connais pas personnellement Yafai, cependant, je connais Roman, et c’est un grand champion. Je sais qu’il a reçu beaucoup de soutien de la population du Nicaragua. J’Ă©tais content pour lui parce que c’est une personne tellement humble. Sans aucun doute, j’Ă©tais avec Roman Gonzalez dans ce combat.

“Cela fait huit ans [since the first fight] et je suis très excitĂ© pour ce combat. Je crois que les gens veulent vraiment le voir aussi. Je suis un grand combattant. Ça va ĂŞtre un super spectacle. Ce sera un combat meilleur et plus grand que les classes de poids plus importantes. “

“Je suis un lion sur le ring”, a dĂ©clarĂ© Chocolatito. «Nous avons mis le travail pour gagner, mais après, nous pouvons ĂŞtre amis, et tout redeviendra normal.

«Ça va ĂŞtre un très bon combat. Tout le monde parle avant le combat mais tout ce qui compte c’est le jour du combat. Nous devons tous les deux simplement dĂ©montrer au public que les divisions de poids plus lĂ©ger peuvent offrir un bon spectacle. Nous sommes ceux qui portent la boxe en ce moment, les classes de poids plus petites, et quand je combat Estrada, ça va ĂŞtre historique. “

Gonzalez et Estrada sont la principale caractĂ©ristique du premier Ă©pisode, qui comprend Ă©galement Vargas s’adressant Ă la perspective chaude Diego Pacheco, tandis que l’Ă©pisode deux est Ă©galement dans les livres prĂŞt pour le week-end prochain et est dirigĂ© par l’un des meilleurs entraĂ®neurs de boxe aujourd’hui et l’un des ses champions du monde.

Eddy Reynoso a Ă©tĂ© nommĂ© entraĂ®neur de l’annĂ©e du Ring Magazine pour 2019 et a dĂ©frayĂ© la chronique cette semaine alors que l’ancien champion des poids lourds Andy Ruiz Jr a exprimĂ© son intĂ©rĂŞt pour une formation avec Reynoso aux cĂ´tĂ©s de la superstar Canelo Alvarez.

“J’adorerais travailler avec un combattant mexicain aussi charismatique comme Ruiz”, a dĂ©clarĂ© Reynoso Ă Vargas. «Ce serait un moment de fiertĂ© en tant que formateur.

«Il doit travailler sur la discipline. Une fois arrivé au niveau championnat du monde, vous ne pouvez pas manquer de discipline. Je le ferais travailler davantage pour bouger sa taille et son contre-coup. Ce serait travailler sur ses coups de poing, les garder courts. Ce sont des choses qui, je pense, lui profiteraient et le feraient passer au niveau supérieur. »

Le gymnase de Reynoso regorge de talents, notamment sous la forme de Julio Cesar Martinez, le passionnant champion du monde des poids mouches WBC qui rejoint Reynoso dans l’Ă©pisode deux, tandis que Vargas est Ă©galement rejoint par Marc Castro, le talent amateur qui a hâte de faire ses dĂ©buts professionnels lorsque la boxe revient après avoir signĂ© avec Eddie Hearn et Matchroom Boxing USA.