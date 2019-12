Juan Macias Montiel appelle à une revanche immédiate de Hugo Centeno Jr.

RINGSIDE 28/12/2019

Le poids moyen mexicain Juan Macias Montiel dit que lui et son compatriote Hugo Centeno Jr. ont des affaires inachevées qui ne peuvent être réglées que dans un sens.

"Il doit y avoir un match revanche", a déclaré Montiel (21-4-2, 21 KOs), immédiatement après son tirage au sort télévisé national FOX Sports 1 avec Centeno (27-3-1, 14 KOs), un dos de 10 rounds -et-avant affaire qui a vu Centeno jeter plus de coups de poing, mais la puissance de Montiel faire le travail de meilleure qualité.

Les deux combattants de 160 livres se sont rencontrés sur la carte télévisée du match revanche WBC Super Welterweight entre Tony Harrison et Jermell Charlo à la Toyota Arena d'Ontario, en Californie, le samedi 21 décembre dernier.

"Nous ne pouvons pas simplement poursuivre notre carrière sans régler cela", a déclaré Montiel énergique. "Je respecte sa performance, mais j'ai réussi les coups les plus durs et la prochaine fois que je le verrai, je terminerai cela une fois pour toutes."

Montiel, de Los Mochis, Sinaloa, au Mexique, a secoué le capable Centeno, d'Oxnard, en Californie, au deuxième tour, mais les deux poids moyens se sont ensuite installés dans un rythme avec l'atterrissage californien plus de coups de poing et l'atterrissage du Montiel du Mexique plus dur.

En fin de compte, les juges ont probablement raison par des scores de 97-93 Centeno, 96-94 Montiel et 95-95 même.

"Après le combat, Hugo Centeno Sr., a déclaré que mon combattant Juan avait reçu un cadeau de Noël tôt, nous avons donc accepté de faire un match revanche immédiat", a déclaré le promoteur de Montiel, Sampson Lewkowicz. «Ce fut un combat divertissant et les fans de boxe méritent de savoir qui est le meilleur combattant. Faisons-le à nouveau et réglons cela. "

Lewkowicz dit qu'il travaille actuellement sur les détails du match revanche des poids moyens et qu'il les annoncera dès que possible.