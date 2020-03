Juan Manuel Marquez dit maintenant que l’offre de Manny Pacquiao V était de 150 millions de dollars

Phil Jay 24/03/2020

Juan Manuel Marquez a modifi√© sa pr√©c√©dente d√©claration selon laquelle Manny Pacquiao lui avait offert 100 millions de dollars pour un cinqui√®me combat. Le Mexicain dit maintenant que c’√©tait 150 millions de dollars.

Passant du temps à Las Vegas avant que le coronavirus ne frappe durement le sport, Marquez a parlé du prochain changement de carrière de Pacquiao et des avancées précédentes en revanche.

Marquez, maintenant √Ęg√© de 46 ans, a d’abord donn√© son avis sur qui le s√©nateur philippin devrait faire face en 2020 apr√®s avoir battu Keith Thurman l’ann√©e derni√®re.

“Ce serait peut-√™tre que Manny Pacquiao se bat avec Errol Spence ou Terence Crawford”, a d√©clar√© Marquez √† FightHub TV. ¬ęCe serait un grand combat.

¬ęPacquiao est une l√©gende. Pacquiao est un grand combattant. Je pense que ce serait un bon combat avec Pacquiao et Terence Crawford.

Lorsqu’on lui a demand√© si Pacquiao serait le favori pour battre Spence apr√®s que ce dernier a √©t√© impliqu√© dans un grave accident de voiture, Marquez a r√©pondu: ¬ęPeut-√™tre, je ne sais pas.

“Je ne sais pas comment Errol Spence est maintenant. Comment va-t-il maintenant? – Errol Spence est un bon combattant. Je pense qu’Errol Spence a de la technique, du pouvoir.

¬ęC‚Äôest un combat difficile. Ce sera un combat difficile pour Pacquiao. ¬Ľ

Poussé par un possible retour pour affronter Floyd Mayweather ou Manny Pacquiao dans un cinquième combat, Marquez était catégorique sur le fait que ses combats étaient finis.

Il a également mentionné un montant supplémentaire de 50 millions de dollars en plus, ce qui pourrait avoir été un lapsus.

“Jamais”, a-t-il d√©clar√© √† propos de Mayweather, avant de r√©pondre aux appels pour donner √† Pacquiao une tentative de vengeance apr√®s l’avoir mis au combat quatre en 2012.

“Quand le peuple Pacquiao m’a parl√© du cinqui√®me combat pour 150 millions de dollars, j’ai dit” plus “. J’ai pris ma retraite et je n’ai pas dit plus. Non-retour.

¬ęPeut-√™tre que je veux jouer au basket, peut-√™tre que je veux jouer au football? – C’est un sport diff√©rent. J’ai du respect pour le sport.

Le v√©t√©ran est lui-m√™me un ma√ģtre du ring, ayant remport√© des titres mondiaux dans quatre divisions de poids diff√©rentes.

Retrait√© en 2014 apr√®s avoir remport√© une 56e victoire contre Mike Alvarado, ¬ęDinamita¬Ľ est aux c√īt√©s de Jorge Arce, Erik Morales et Canelo comme les seuls autres Mexicains √† devenir dirigeants √† quatre poids.

Marquez a combattu le meilleur de sa g√©n√©ration. Les go√Ľts de Freddie Norwood et Manuel Medina avant son premier combat avec Pacquiao en 2004.

Orlando Salido et Marco Antonio Barrera, tous deux vaincus par Marquez, ont men√© ¬ęJMM¬Ľ √† un deuxi√®me combat avec le ¬ęPacman¬Ľ quatre ans plus tard.

Après un match nul, Marquez a été très déçu de perdre une décision controversée.

Les triomphes contre Joel Casamayor et Juan Diaz sont survenus juste avant un revers unilatéral contre Mayweather avant un classique avec Michael Katsidis en 2010.

Puis vinrent deux autres rencontres avec Pacquiao. Le premier en 2011 a suivi le même schéma que le second. Mais un an après, Marquez a pris sa revanche.

Un coup de poing supersonique au cinqui√®me tour a mis fin √† l’argument une fois pour toutes, donnant √† Marquez toute la satisfaction dont il avait besoin pour raccrocher joyeusement ses gants.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay