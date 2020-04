Juan Manuel Marquez: la cinquième offre de combat de 150 millions de dollars de Manny Pacquiao démystifiée

Phil Jay 20/04/2020

World Boxing News a approfondi un peu plus les affirmations selon lesquelles Juan Manuel Marquez s’est vu offrir 150 millions de dollars pour combattre Manny Pacquiao pour la cinquième fois.

La superstar mexicaine a fait la révélation étonnante que l’offre finale de Pacquiao pour une autre chance était de 50 millions de dollars de plus que la première mentionnée.

Comme le couvrait WBN à l’époque, Marquez a déclaré qu’il avait initialement été incité à combattre à nouveau le «Pacman» pour 100 millions de dollars.

Ce n’était pas le cas, selon une récente interview de Las Vegas avec «JMM» par FighthubTV.com. Ils ont enregistré la règle à quatre poids en ajoutant 50 millions de dollars supplémentaires.

Tout d’abord, il a déclaré: “Ce serait peut-être que Manny Pacquiao se bat avec Errol Spence ou Terence Crawford”, a déclaré Marquez à FightHub TV. «Ce serait un grand combat.

«Pacquiao est une légende. Pacquiao est un grand combattant. Je pense que ce serait un bon combat avec Pacquiao et Terence Crawford. »

Au sujet de la possibilité d’un cinquième combat après que Marquez ait spectaculairement bombardé Pacquiao au MGM Grand en 2012, le vétéran a ajouté: «Jamais.

“Quand le peuple Pacquiao m’a parlé du cinquième combat pour 150 millions de dollars, j’ai dit” plus “. J’ai pris ma retraite et je n’ai pas dit plus. Non-retour.

«Peut-être que je veux jouer au basket, peut-être que je veux jouer au football? – C’est un sport différent. J’ai du respect pour le sport. »

Cela a démystifié une divulgation initiale de près de six ans par Marquez que la tentation était de 100 millions de dollars. Le WBN peut maintenant révéler que ce n’était pas le cas.

Marquez n’a jamais reçu 50 millions de dollars supplémentaires. Le radiodiffuseur maintenant s’est trompé de chiffres, des années après la déclaration initiale.

Par conséquent, Pacquiao ne plaçait qu’un chèque de 100 millions de dollars en possession de Marquez pour le cinquième versement, et non les 150 millions de dollars que Marquez avait alors décrits.

Quoi qu’il en soit, les fans se sont retrouvés privés d’un cinquième combat bien qu’ils en voulaient clairement plus. Au moment de l’affrontement, WBN avait à peine deux ans en tant que site Web.

Mais cette nuit-là, quelque chose de spécial s’est produit en ce qui concerne l’intérêt pour le monde de la boxe. WBN n’avait jamais vu d’intérêt pour une histoire à partir d’un tableau de bord en direct comme ça.

On l’a rarement vu depuis, et c’était il y a huit ans. Marquez a peut-être raté une astuce en refusant les avances de Pacquiao.

Bien que le quatrième concours n’atteigne pas le sommet du troisième, dans le sens du Pay-Per-View, les réverbérations se sont poursuivies longtemps après ce coup de poing final fatidique de Marquez.

Une énorme somme d’argent devait être gagnée, et Pacquiao le savait. Les projections de deux millions d’achats en PPV ne sont en aucun cas surestimées.

L’intérêt et l’argent étaient évidents, même si ce n’était pas les 150 millions de dollars que Marquez avait présentés des années plus tard.

Alors, que serait-il arrivé? – Ça, on ne le saura jamais.

