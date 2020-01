Julian Williams contre Jeison Rosario: quatre combats supplémentaires

RINGSIDE 04/01/2020

Le meilleur espoir des super poids welters Joey Spencer entrera sur le ring pour affronter Erik Spring dans une confrontation de six rounds qui ouvrira la diffusion de FOX PBC Fight Night et sur FOX Deportes le samedi 18 janvier du Liacouras Center de l’Université Temple à Philadelphie.

FOX PBC Fight Night commence à 20 h ET / 17 h PT et est mis en vedette par le champion unifié de 154 livres et originaire de Philadelphie, Julian “J-Rock” Williams, faisant une défense de retour contre le concurrent percutant Jeison Rosario.

L’événement co-principal mettra en vedette l’étoile montante invaincue Chris “Prime Time” Colbert affrontant l’ancien champion Jezreel Corrales pour le titre intérimaire de poids plume super WBA.

Précédant la carte principale sur FOX, FOX PBC Fight Night Prelims sur FS1 et FOX Deportes commencent à 18h30. ET / 15 h 30 PT et propose une attraction de poids super-léger de 10 rounds entre le Mexicain Jorge Cota (29-4, 26 KO) et le Thomas “Cornflake” LaManna du New Jersey (28-2-1, 10 KO).

De plus, le sensationnel espoir de 17 ans Vito Mielnicki Jr. (3-0, 3 KOs) intervient pour un combat de poids rond de quatre rondes contre Preston Wilson de Virginie-Occidentale (6-3-1, 4 KOs), tandis que le portoricain Romuel Cruz (3-0-1, 1 KO) participe à un combat de quatre poids super coq contre le Julio Garcia du Wisconsin (3-3, 2 KO) lors du premier match.

Les billets pour l’événement en direct, qui est promu par TGB Promotions, sont en vente maintenant et peuvent être achetés sur http://www.liacourascenter.com/events ou en appelant le 800-298-4200.

Spencer, âgé de 19 ans (9-0, 7 KOs) a fait de grands progrès depuis qu’il est devenu professionnel en février 2018, dont quatre victoires lors de sa campagne 2019. Représentant sa ville natale de Linden, Michigan, Spencer a récemment arrêté Travis Gambardella sur FS1 en septembre après avoir battu Akeem Black sur FOX en juin.

Il débutera 2020 contre le printemps de 35 ans (13-3-2, 1 KO), qui a combattu trois fois en 2019, gagnant deux fois. Le natif de Reading, en Pennsylvanie, a abandonné une décision à Courtney Pennington la dernière fois mais a remporté cinq de ses sept derniers combats.

La undercard non télévisée mettra également en vedette Kyrone Davis, originaire du Delaware (14-5, 2 KOs) dans un combat de huit rondes contre les poids moyens contre Antonio Todd d’Atlanta (7-2, 4 KOs), Paul Kroll, originaire de Philadelphie (6-0, 5 KOs) luttant contre un autre natif de Philadelphie à Marcel Rivers (7-2, 4 KOs) pour une affaire de super poids mi-moyens en six rounds, et le super poids plume Ricky Lopez (21-4-1, 6 KOs) de Colorado Springs affrontant Jose Luis de Chicago Gallegos (18-8, 14 KOs) dans un concours prévu pour 10 tours.

Pour compléter l’action, Paterson, Norman Neely du New Jersey, cherche à rester invaincu contre le géorgien Larry Knight dans un combat de poids lourds en quatre rounds, Luis Del Valle de Porto Rico dans un duel super léger de huit rounds et les débuts professionnels de Miguel Angel Roman Jr de Philadelphie. dans une affaire de poids plume à quatre tours.