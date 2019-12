Julio Cesar Chavez défend son fils alors que Jr. blâme "les coupes de tête, les coudes et les problèmes respiratoires"

Phil Jay 21/12/2019

L'ancien champion du monde Julio Cesar Chavez Jr. a blâmé les problèmes respiratoires pour une défaite décevante qui a provoqué l'émeute des fans de Phoenix.

Chavez a finalement renoncé à son affrontement avec Daniel Jacobs après cinq tours et a ensuite été bombardé par une foule en colère pour ses ennuis.

Après le concours, Chavez a tenté de donner un sens à sa perte, le quatrième de sa carrière et le troisième de ses six derniers.

Certains des commentaires de Chavez ont soulevé plus que quelques sourcils.

«Ce fut un très bon combat. Je me rapprochais mais je me suis fait couper la tête au-dessus de l'œil gauche », a déclaré Chavez Jr.« Ensuite, j'ai eu des problèmes à cause de tout le sang.

«Je suis venu dans le coin et je ne pouvais pas respirer. Il m'a donné un coup de coude et un coup de tête. Combat très difficile, je sentais que je ne pouvais pas y aller parce que je ne pouvais pas respirer correctement. L'arbitre n'appelait rien.

«Je m'excuse auprès des fans. J'adorerais avoir un match revanche. Je me suis fait couper la tête, il a mené un sale combat et n'a même pas pris un point. Il aurait pu continuer à faire le sale boulot. »

Le père Julio Cesar Chavez, une légende du sport, a essayé et n'a pas réussi à défendre son fils comme n'importe quel père.

Il a déclaré: «Avec tout le respect que je dois aux fans de Phoenix, en Arizona, maintenant je ne suis pas d'accord avec vous. Mon fils faisait un combat compétitif et gagnait.

«Malheureusement, un coup de tête et un coude arrivent et il a le nez cassé. Il va maintenant subir une intervention chirurgicale. "

Que pena con el jr

Ni si quiera dio el peso!

Menos la talla! #PateticoChavezjr pic.twitter.com/6A2WBVrXVJ

– Chemis Del Toro (@skooalo) 21 décembre 2019

Les fans n'ont pas réagi gentiment à Chavez sur les réseaux sociaux. La majorité des réponses concernaient davantage Junior.

PAGAILLE

Il est difficile de voir où Chavez Jr. peut aller d'ici après que toute la construction ait été submergée de pagaille.

Le promoteur Eddie Hearn a depuis été la cible de critiques pour avoir d'abord réservé Chavez, puis déplacé le combat pour l'accueillir.

Chavez a perdu du poids mais a tout de même été payé 3 millions de dollars pour ce qui est considéré par la plupart comme un faible effort.

Ceux qui étaient présents, tous les dix mille et plus, n’ont certainement pas aimé ce qu’ils ont vu.

