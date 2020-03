Julio Cesar Chavez et Jorge Arce affrontent les vétérans

Ringside 11/03/2020

WBC

Les légendes mexicaines Julio César Chávez et Jorge Arce ont donné aux fans un avant-goût du passé avec une performance virtuose lors d’une récente exposition.

Le Multiple Uses Center de Hermosillo, Sonora a organisé le concours et les fans se sont déchaînés alors que les boxeurs chevronnés échangeaient du cuir sans broncher.

Le «grand champion mexicain» Chavez et la règle à quatre poids «Travieso» – beaucoup plus jeune, ont atteint l’objectif.

Ils ont fourni un grand combat non-stop, montrant leurs grandes prouesses techniques.

Chávez a travaillé avec ses coups de poing sur le corps, tandis qu’Arce s’est déchaîné efficacement à courte portée.

Regardez certains des faits saillants ci-dessous avec l’aimable autorisation de Box Azteca.

# ChávezvsTravieso 💥🥊

R2: ¡Qué poder en los puños del gran campeón mexicano! Se vistió de torero y no deja de surtir al de los Mochis. Sin duda hay tiro. # HayTiro 💥🥊

IgueSigue aquí la transmisión en VIVO: https: //t.co/FyctJSlhVY pic.twitter.com/iMa3GgnSSO

– Box Azteca (@ BoxAzteca7) 8 mars 2020

# ChávezvsTravieso 💥🥊

R3: ¡Qué poder de estos dos! Sin duda por algo se convirtieron en leyendas, la frecuencia de golpes es impresionante a pesar de los años encima. # HayTiro 💥🥊

IgueSigue aquí la transmisión en VIVO: https: //t.co/FyctJSlhVY pic.twitter.com/OVlOmWBvwf

– Box Azteca (@ BoxAzteca7) 8 mars 2020

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

À la fin du combat, les fidèles d’Hermosillo ont ovationné debout leurs idoles remarquablement industrieuses.

Le président du World Boxing Council, Mauricio Sulaiman, a présenté aux combattants retraités, mais à peine timides et à la retraite, une ceinture commémorative pour leurs efforts remarquables.

Les bénéfices de l’événement vont à la Fondation JC Chavez. Ils aideront les jeunes à lutter contre la toxicomanie grâce au programme réussi.

Il promeut également la santé mentale en coordination avec le secrétaire à la santé du gouvernement de l’État de Sonora présidé par Enrique Claussen.

# ChávezTravieso 🔥

⏰ ¡Recordar es volver a vivir!

EvRevive las emociones que hicieron vibrar a Hermosillo, Sonora con el choque entre estas dos leyendas del box, Julio César Chávez vs Jorge ‘Travieso’ Arce. # HayTiro 💥🥊

🎙 @ danielsenpb pic.twitter.com/K3N8I2NprU

– Box Azteca (@ BoxAzteca7) 10 mars 2020

À la suite du succès et du fait que la foule a adoré voir ces deux-là de nouveau en action, d’autres événements sont certainement prévus pour l’avenir.

BARBY vs NAVA

Dans d’autres nouvelles mexicaines, deux grandes Dames de boxe, la championne des poids coq WBC Mariana “Barby” Juarez et Jackie “Princesa Azteca” Nava ont accepté de se battre le 9 mai.

La ceinture WBC de Mariana est en jeu. Ce sera aussi pour le Diamond Championship.

Tellement très apte, devant un public ravi, car les carrières de ces deux superstars et supernovas couvrent l’histoire moderne de la boxe.

Mariana, 40 ans, est une quadruple championne du monde qui a commencé sa carrière en 1998. Son record illustre est de 54-9-4, dont 18 KO.

Nava, âgée de 39 ans, a été la toute première championne féminine de la WBC en 2005. Triple championne du monde, son record est de 35-4-4. Cela comprend 16 KO. Sa carrière a commencé en 2001.

L’annonce de ce championnat extraordinaire dans le temps a été faite par le président du World Boxing Council, Mauricio Sulaiman, lors d’un événement spécial pour la Journée de la femme au Gimnasio Coyocan à Mexico.

Les deux étaient flanqués du maire de Coyoacan Manuel Negrete. Le buteur du but le plus spectaculaire de l’histoire de toutes les Coupes du monde. Plus les représentants de Promociones Del Pueblo et Zanfer.

Mariana et Jackie, qui se trouvent être d’excellentes amies, ont posé pour des photos côte à côte. Puis un globe oculaire à globe oculaire, le menton au menton regardent vers le bas, suivi d’une longue étreinte sincère.

En outre, chacune a souhaité à l’autre bonne chance et succès, dans la tradition magnifiquement sportive de la boxe féminine.