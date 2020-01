Jumelage impair le match parfait pour King’s Promotions

RINGSIDE 15/01/2020

Alors que les conditions météorologiques hivernales approchent dans le Nord-Est et que 2019 touche à sa fin, les initiés de la boxe ont remarqué que l’activité de Kings Promotions se réchauffe.

La société a clôturé 2019 en faisant la promotion de deux spectacles consécutifs à Philadelphie et à Harrisburg, en Pennsylvanie, mettant en vedette certains de ses meilleurs talents, y compris Mykal Fox (22-1, 5 KO) et Marcus Bates (11-) 1-1, 8 KO) ainsi que les récentes acquisitions Alycia Baumgardner (9-1, 6 KO), Carlos Vidal (16-0, 15 KO) et Michael Coffie (8-0, 5 KO).

Alors que l’histoire et le succès de Kings Promotions peuvent être attribués à son fondateur et PDG durcisseur Marshall Kauffman, il a pris un second souffle dans son nouveau partenaire junior Andrew Foy, un médecin de Hershey, en Pennsylvanie. Foy a officiellement fusionné son entreprise, les Titans Boxing Promotions de Harrisburg, avec Kauffman’s en juillet 2019 et s’est installé sous la bannière KP. En surface, la paire ne pouvait plus sembler différente.

Kauffman est un vétéran grisonnant du sport dont la réputation a été forgée par des années à en faire la dure dans l’industrie; d’abord en tant que combattant, puis en tant qu’entraîneur et propriétaire de salle de sport, puis en tant que manager et enfin, en tant que promoteur et entremetteur. Sa personnalité est grégaire, chaleureuse et accueillante, mais peut changer en un instant d’intense et de feu – un trait qui lui a généralement bien servi au fil des ans. Dans un sport où la frontière entre bonnes et mauvaises affaires est souvent floue, défendre ses propres intérêts est vital pour réussir.

Foy, d’autre part, est réservé et doux mais porte une confiance tranquille. À seulement 38 ans, il est considéré comme un leader d’opinion dans le monde de la médecine universitaire. Avec plus de 50 publications évaluées par des pairs, dont plusieurs paraissent dans les principales revues mondiales, il a remis en question le statu quo sur la surutilisation des tests et traitements médicaux, en particulier dans son domaine de la cardiologie, et a rédigé des articles très influents qui appellent à une mer. changement dans la façon dont la profession médicale aborde les soins aux patients.

Il est également conférencier invité au Penn State College of Medicine, dont les conférences et les séminaires portent sur la prise de décisions médicales, la pensée critique, l’évaluation des preuves et le scepticisme scientifique. Il est le récent récipiendaire d’une subvention «New Innovator Award» du Penn State Department of Medicine pour un projet ambitieux qui cherche à appliquer de nouvelles approches pour déterminer si les résultats d’essais cliniques de référence en médecine cardiovasculaire s’appliquent aux patients souffrant de multiples conditions médicales.

Si vous pensez que Foy devrait rester dans sa tour d’ivoire et hors du monde minable de la boxe, vous seriez comme la plupart des autres qui ont entendu son histoire – une contradiction dans laquelle il se complaît. En fait, sa première vraie conversation avec Kauffman sur Il y a 3 ans, Kauffman lui a conseillé de rester en dehors de la boxe.

Alors que Foy en était irrité en partie, il comprenait le point de vue de Kauffman selon lequel un médecin ne devrait pas s’impliquer dans le sport pour gagner de l’argent car il est très peu probable que cela se produise au début, voire jamais, et il existe de bien meilleures façons de tourner la balle. Mais gagner de l’argent n’a jamais été l’intention première de Foy et Kauffman, ainsi que beaucoup d’autres, en est venu à l’apprécier.

Fait intéressant, Foy ne se considère pas comme différent de Kauffman. Il reconnaît la forte différence de personnalités entre eux, mais sinon, pense qu’ils se ressemblent beaucoup, surtout en termes de résilience et d’éthique de travail. En fait, il pense qu’il aurait pu emprunter une voie similaire si sa famille n’avait pas détesté sa participation à ce sport et l’avait fortement encouragé à fréquenter un collège d’arts libéraux qui l’éloignerait de son gymnase et de la culture de boxe à laquelle il s’était habitué. pendant ses années de lycée.

Mais depuis son retour à la boxe en tant que promoteur en 2017, il a été l’un des plus occupés de la région, promouvant 8 événements en solo et participant à plusieurs autres co-promotions, tout en continuant à exceller dans son concert à temps plein. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait commencé à faire la promotion, Foy a juste souri avant de dire: «C’est juste arrivé comme ça. Une occurrence fortuite a conduit à une série d’événements et 6 mois plus tard, je me suis retrouvé à accepter de promouvoir un événement de boxe. “

Au début, il ne savait rien sur la façon de le faire, mais a appris rapidement. La partie la plus difficile pour lui, admet-il, a été d’être dur avec le côté commercial du sport. Ce n’était pas qu’il ne comprenait pas, mais il trouvait difficile de séparer son désir d’aider les combattants à faire avancer leur carrière et à organiser de grands événements en étant en mesure de dire «non» à des choses qu’il savait être de mauvaises affaires.

En réfléchissant à sa course avec Titans Boxing, Foy pense que la plupart des gens qui ont prêté attention pensaient probablement qu’il avait plus de succès qu’il ne l’était vraiment, en particulier d’un point de vue financier. Il reconnaît que «la perception est une réalité» et il a organisé les événements de telle manière qu’ils sont vraiment apparus comme quelque chose de spécial dans des endroits comme le Pennsylvania State Farm Show Complex et le Zembo Shrine Arena, mais le coût des sites et la mise en scène qui s’est déroulée en eux, ainsi que la petite taille de la population de Harrisburg, a finalement été un obstacle au succès financier.

Foy dit qu’il a perdu beaucoup d’argent, ce qui n’est pas quelque chose qu’il regrette et ses revenus de médecine lui ont permis de continuer sans accroc. Il considérait cela comme un investissement personnel dans une grande expérience à laquelle il était déterminé à réussir et sinon, au moins à apprendre. Et il l’aimait aussi.

Sa plus grande satisfaction est venue de travailler avec Jamaal Davis (18-16-1), un compagnon robuste de Philadelphie qui a déménagé à Harrisburg et a cherché à relancer sa carrière de boxeur à peu près au même moment où Foy a promu son premier événement. Davis allait continuer à se battre avec succès comme le principal événement des Titans, remportant deux titres régionaux et devenant plus ou moins le visage de la boxe professionnelle à Harrisburg. Foy a non seulement fait la promotion de Davis, mais a également participé activement à sa formation et les deux ont développé une formidable amitié.

Mais après la défaite unilatérale de Davis contre Tyrone Brunson en mars de cette année à Philadelphie lors d’un événement co-promu par Kings and Titans, dans un spectacle qui a vu 3 autres combattants de Harrisburg subir des défaites dévastatrices, Foy a longuement réfléchi son propre avenir dans le sport. Il voulait être impliqué en dehors de Harrisburg, mais savait qu’il ne pouvait pas gérer seul le travail de promotion d’événements en dehors de la zone immédiate où il vivait et travaillait à temps plein.

Il a d’abord décidé de s’essayer à la gestion, un rôle qu’il occupait déjà officieusement pour plusieurs des combattants qu’il a promus. Mais après avoir effectué une course infructueuse à un espoir de haut vol de Philadelphie, l’opportunité de s’associer officiellement avec Kauffman s’est présentée et Foy l’a saisie.

Malgré la tension de leur première conversation, Foy et Kauffman ont continué à développer une relation de travail étroite au fil du temps, Foy a dirigé Titans Promotions, échangeant souvent des combattants pour les émissions de l’autre. Les deux se considéraient comme des figures honnêtes et fiables dans le sport et étaient impressionnés par les événements de l’autre ainsi que par des idées pour s’améliorer. Avant de fusionner officiellement les entreprises, ils avaient même commencé un podcast pour parler directement aux fans et aux combattants et promouvoir les événements à venir.

La fusion d’entreprises avait beaucoup de sens pour Foy, qui a immédiatement reconnu la valeur de la collaboration sur la base de son travail dans la recherche médicale. Selon Foy, «j’ai découvert que je réussis beaucoup mieux lorsque je collabore avec d’autres enquêteurs. Il y a toujours des moyens d’améliorer ce que vous faites ou comment vous pensez à un problème et entendre le point de vue d’une autre voix en laquelle vous avez confiance et que vous respectez est souvent ce qui est nécessaire pour vous pousser dans une meilleure direction ou même changer de cap. Je ne vois pas pourquoi cela devrait être différent pour diriger une entreprise de promotion de la boxe. Marshall et moi avons chacun des atouts distincts que nous apportons à la table et jusqu’à présent, la collaboration a été un succès. De plus, je trouve que j’aime personnellement faire cela plus avec un partenaire que seul. “

Depuis qu’ils ont officiellement uni leurs forces, le couple a promu plus d’événements que toute autre entreprise sur la côte est. Ils ont fait d’importants investissements pour acquérir de nouveaux talents, notamment Alycia Baumgardner, Carlos Vidal et Michael Coffie. Ils s’efforcent également de renforcer leur empreinte sur les réseaux sociaux, d’engager de nouvelles formes de publicité et de trouver des moyens créatifs de se présenter comme le visage de la boxe en Pennsylvanie et un acteur majeur sur la scène nationale. Ils ont même officiellement rebaptisé et lancé leur podcast «In the Ring with Kings», qui est visible en direct sur Facebook et accueille l’interaction et la participation du public. Et la paire pense qu’ils ne font que commencer.

En 2020, Kings Promotions s’ouvrira fort et fera partie d’un événement majeur le 18 janvier alors que Julian Williams défendra ses titres mondiaux WBA / IBF Junior Middleweight contre Jeison Rosario au Liacouras Center de Philadelphie et en direct sur FOX.

Le 8 février, King’s Promotions sera co-promoteur d’un spectacle de boxe SHOWTIME Championship qui mettra en vedette le champion WBC Featherweight Gary Russell.

Six jours plus tard, King’s sera co-promoteur de la carte ShoBox: The New Generation au 2300 Arena de Philadelphie, qui présentera les débuts à la télévision nationale du super poids coq invaincu Raeese Aleem.

King’s Promotions est la société de promotion la plus active aux États-Unis en faisant la promotion de 89 cartes stupéfiantes depuis 2014.