Kal Yafai vs Roman Gonzalez ajouté au projet de loi Mikey Garcia vs Jessie Vargas

Ringside 16/01/2020

Kal Yafai défendra son titre WBA World Super-Flyweight contre Roman Gonzalez le samedi 29 février au Ford Center du Star à Frisco, au Texas.

La tête d’affiche sera en direct sur DAZN aux États-Unis et sur Sky Sports au Royaume-Uni.

Yafai (26-0 15 KOs) fait la sixième défense de sa sangle WBA. Le Britannique revient aux États-Unis après avoir pris la distance avec le dangereux challenger dominicain Norbelto Jimenez lors de sa dernière défense à Providence, Rhode Island en juin.

La star de Birmingham et la championne du monde en titre la plus ancienne de Grande-Bretagne se sont lancés dans un combat majeur. Yafai a certainement atterri sous la forme de «Chocolatito» (48-2 40 KO), l’ancien souverain mondial à quatre poids et livre pour livre roi qui est revenu au combat en décembre avec une victoire au Japon.

Le Nicaraguayen vise un retour à son statut de champion du monde et les deux combattants sont ravis de s’affronter lors d’une énorme nuit dans l’État de Lone Star.

“Je voulais le plus grand combat possible et après l’échec de l’unification Juan Francisco Estrada, j’ai eu l’opportunité de combattre Chocolatito, l’ancien roi du livre pour le livre!”, A déclaré Yafai.

«Chocolatito est quelqu’un que j’ai idolâtré en progressant pour devenir moi-même champion du monde. Donc ça ne devient pas beaucoup plus gros que ça.

«Cela fera ressortir le meilleur de moi. J’ai hâte. C’est le cas lorsque les idoles deviennent rivales. Je suis tellement honoré de partager l’anneau avec lui mais aussi de montrer au monde que je suis un champion du monde élite. “

“Tout d’abord, je voudrais remercier M. Eddie Hearn de m’avoir donné cette opportunité de me battre pour le championnat du monde”, a déclaré Chocolatito.

«Dieu a de nouveau répondu à mes prières. Je veux avant tout remercier Dieu et Teiken. Aussi, le Champion, Kal Yafai pour m’avoir donné l’opportunité de me battre à nouveau pour le championnat.

«Je sais que ce sera un combat très dur, mais il sera digne de tous nos efforts et de notre détermination.»

“C’est un combat brillant contre un monstre absolu d’un spectacle!”, A déclaré le promoteur Eddie Hearn. «Kal Yafai attend depuis longtemps une opportunité comme celle-ci et maintenant il l’obtient contre une légende du sport à Chocolatito.

“Cette carte au Texas va être épique et vous pouvez vous attendre à ce que Yafai v Chocolatito soit une guerre totale!”

GRAND SOIR

Yafai and Chocolatito fait partie d’une énorme soirée d’action à Frisco. Il est surmonté par la confrontation des poids mi-moyens entre Mikey Garcia et Jessie Vargas.

Le Mexicain All-Action Julio Cesar Martinez faisant la première défense de son titre WBC World Flyweight. JC affronte le challenger gallois invaincu Jay Harris.

Plus d’action stellaire à ajouter à la carte.