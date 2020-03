Kastriot Xhema se tourne vers la boxe du MMA, attribue Fury vs Wilder

RINGSIDE 13/03/2020

Le combattant d’arts martiaux mixtes Kastriot «Slaughterhouse» Xhema, combattant à Greenwich, Connecticut, fera ses débuts en boxe professionnelle contre un autre combattant du MMA, le Brésilien Saul «The Spider» Almeida (0-10-3, 20-11 en MMA), vendredi soir 20 mars, sur la carte «Fight Night In Framingham» au Sheraton Framingham Hotel à Framingham, Massachusetts.

Le premier événement de boxe professionnelle jamais organisé à Framingham, «Fight Night In Framingham» est une présentation de Shearns Boxing Promotions (SBP), au profit de Fighting Life, un programme de boxe et d’autonomisation scolaire pour les jeunes, Fighting Life, qui est disponible Gratuit à 100% pour les élèves débutant au primaire jusqu’au secondaire.

Fils d’immigrants albanais, Xhema a un record de 3-4 MMA, principalement dans la compétition Bellator la mieux classée. Son parcours dans les sports de combat a été le résultat de l’envoi par les tribunaux d’un programme de gestion de la colère.

«Je me suis beaucoup battu dans la rue quand j’étais jeune, puis je suis allé en prison», a expliqué Xhema. «Lorsqu’il était temps pour moi de sortir, un ami proche m’a encouragé à essayer le MMA dans un gymnase local. Je suis sorti, j’ai commencé à m’entraîner et j’ai commencé à combattre le MMA. Le combat est humiliant. Je fais du mal aux gens tout le temps (en MMA et en boxe), donc il n’y a plus de raison de se battre dans la rue.

«J’ai grandi en boxe mais je suis entré dans le MMA parce que c’est le plus proche des combats de rue. J’ai toujours l’intention de faire du MMA. J’ai juste eu des combats consécutifs de MMA qui m’ont fait casser les deux mains. J’avais besoin d’une chirurgie. Les petits gants (en MMA) sont différents. Je frappe fort mais je ne peux pas frapper aussi fort avec des gants MMA. (Tyson) Fury, (Deontay) Wilder et d’autres m’ont de nouveau enthousiasmé par la boxe. »

L’adversaire de Xhema, Almeida, est un combattant MMA basé en Nouvelle-Angleterre (20-11) populaire et expérimenté qui se battra devant ses amis et sa famille de Framingham. Il est sans victoire dans 13 matchs de boxe pro avec trois matchs nuls.

“Je ne connais pas mon adversaire, mais je le respecte”, a déclaré Xhema. “Je me fiche des disques ou de ce que les gens disent. Peu importe. Ça va être une soirée amusante et je suis vraiment excité. J’ai hâte d’y entrer et de faire ce que j’aime. Hé, je suis excité d’aller spar.

«Pendant une courte période, j’ai fait du kick boxing. J’adore me battre! »

Le super poids plume de Framingham, Timmy Ramos (5-0-2, 5 KOs), double champion des Golden Gloves de la Nouvelle-Angleterre, affronte Carlos Marrero, III (2-3-1), de Bridgeport, CT, dans le tournoi principal à 6 tours un événement.

À proximité de Marlboro, MA, le poids léger Nelson «Chino» Perez (2-0, 2 KOs), un autre ancien N, .E. La championne des Golden Gloves, a un nouvel adversaire dans Agustine Mauras (6-7-3, 3 KOs) éprouvée au combat, de Lawrence, MA, dans un événement co-vedette potentiellement explosif en 6 rounds.

Le poids lourd Tracey Johnson de Boston (4-7-6), dont le frère est l’ancien olympien et champion en titre des super-moyens WBO Demetrius Andrade, rencontre Larry “Hitman” Pryor (11-22-5, 5 KOs) dans un combat de 6 rounds.

Revere, MA super-moyen Jarel “Sandman” Pemberton (3-0, 1 KO), également champion des Golden Gloves de N. E., affronte son adversaire brésilien, Leandro Silva (2-3, 2 KO), dans un match de 4 rounds.

Southbridge, MA poids welter Wilfredo «El Sucaro» Pagan (6-1, 3 KOs) contre Tyrone «Hands of Stone» Luckey (9-12-4, 7 KOs) se bat également sur le undercard dans une paire de combats à 4 rounds. ), et Worcester, MA super poids plume Ranse Andino (1-1) contre Henry Garcia (0-5-1), de New Bedford, MA.

Tous les combats et combattants sont susceptibles de changer.

Les prix des billets sont de 75 $, 0,00 au bord du ring (rangées 1-3), 60,00 $ (assis), 45,00 $ debout et des tables VIP (sur 10) pour 1000,00 $ au gymnase UpperKuts, ou de l’un des combattants locaux sur la carte.

Ouverture des portes à 18h30 ET, premier combat à 19 h ET.