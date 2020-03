Katie Taylor vs Amanda Serrano ajoutée à Whyte vs Povetkin Pay-Per-View

RINGSIDE 06/03/2020

Katie Taylor et Amanda Serrano entreront en collision dans un super combat de superproductions à la Manchester Arena le 2 mai alors que la légende irlandaise mettra en jeu ses titres mondiaux légers contre la championne du monde de Porto Rico à sept poids, en direct sur Sky Sports Box Office.

La championne du monde à deux poids Taylor peut renforcer son statut en tant que l’une des meilleures combattantes du sport contre Serrano le même soir que Dillian Whyte risque ses ambitions de titre mondial dans une énorme rencontre de poids lourds avec le redoutable Alexander Povetkin.

Taylor (15-0, 6 KO) a scellé une victoire dominante sur Christina Linardatou pour remporter le titre WBO Super-Lightweight au même endroit en novembre alors qu’elle intensifiait une division après être devenue la règle incontestée des poids légers contre Delfine Persoon à New York.

Serrano (38-1-1, 28 KO) a amélioré sa réputation de combats passionnants avec une victoire pleine de points sur Heather Hardy au Madison Square Garden en septembre, tandis qu’elle a affiné ses compétences pour Taylor dans une victoire par arrêt sur Simone Aparacida Da Silva à Miami en janvier.

“C’est un combat dont on parle depuis des années, donc je suis juste content qu’il soit enfin lancé”, a déclaré Taylor. «C’est un combat gigantesque et que j’attends avec impatience depuis très, très longtemps.

“Je travaille dur dans un camp d’entraînement aux États-Unis depuis le début de l’année, donc c’est génial d’avoir une date sur laquelle se concentrer maintenant et je ne peux pas attendre le 2 mai.”

“Je suis heureux que nous ayons finalement réussi ce gros combat parce que moi-même et Katie méritons d’être dans cette position”, a déclaré Serrano. “Bien que notre combat ait pu être un événement principal, je suis toujours reconnaissant que cela se produise. Je ne vais pas parler à Katie, comme je sais qu’elle ne le fera pas pour moi, donc je vais en rester là: une chose est sûre, c’est que nous allons tous les deux tout laisser dans le ring. Merci à mon promoteur Lou DiBella, Eddie Hearn, Matchroom Boxing, DAZN et Katie Taylor pour cette belle opportunité. Rendez-vous à Manchester! ”

“Katie Taylor contre Amanda Serrano pour le championnat incontesté des poids légers du monde – c’est le plus grand combat féminin de tous les temps”, a déclaré Eddie Hearn. “L’ensemble de l’Irlande et de Porto Rico vont regarder cette guerre absolue entre le champion incontesté et le champion des sept divisions de poids – elle ne s’agrandit pas!”

“Je suis fier de co-promouvoir ce combat historique avec Matchroom et de le faire figurer sur une carte massive à Manchester”, a déclaré Lou DiBella. «Deux des meilleures combattantes du monde, deux des meilleures de tous les temps, s’affronteront pour la suprématie de la boxe. Amanda n’a pas hésité à reprendre du poids ou à se battre au Royaume-Uni; elle a embrassé l’idée de gagner sur la route et de cimenter la célébrité internationale. Taylor vs Serrano n’est pas seulement le meilleur de la boxe féminine, c’est le meilleur de ce que la boxe est censée être. “

Adam Smith, responsable du développement de la boxe Sky Sports, a déclaré: “Nous sommes absolument ravis d’ajouter la confrontation sensationnelle de Katie Taylor avec Amanda Serrano au projet de loi Whyte-Povetkin. Avec Sky Sports augmentant son engagement dans le sport féminin, nous présenterons le plus grand combat de la carrière professionnelle de Taylor après avoir suivi chaque étape de son voyage épique.

“Nous avons été témoins du style d’action de Serrano, après avoir couvert sa bataille à bout de souffle avec Heather Hardy. Magnifique champion multi-poids, Serrano affronte maintenant Taylor, la star éblouissante de l’Irlande, alors que deux concurrents d’élite entrent en collision à Manchester. Whyte lance également les dés dans une bataille de poids lourds à haut risque avec Povetkin. Deux rencontres explosives qui ne peuvent fournir que des feux d’artifice aux fans de combat. »

Les billets pour Taylor vs Serrano sont au prix de 40 £, 60 £, 80 £, 100 £, 150 £, 200 £ et 400 £ (VIP).

Les billets sont en vente aux membres Fight Pass MAINTENANT via StubHb (www.stubhub.co.uk) et Matchroom Boxing (www.matchroomboxing.com).

Les billets de la vente générale sont disponibles à l’achat à partir de 10h00 le vendredi 6 mars via Manchester Arena (www.manchester-arena.com), StubHub (www.stubhub.co.uk) et Matchroom Boxing (www.matchroomboxing.com).