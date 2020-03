Katie Taylor vs Amanda Serrano est la boxe de Super Fight féminin nécessaire

Publié le 03/08/2020

Par: Hans Themistode

Le sport de la boxe a bâti son nom et sa réputation sur de grands combats.

Muhammad Ali vs Joe Frazier, Oscar De La Hoya vs Shane Mosley et plus récemment, Tyson Fury vs Deontay Wilder ont tous façonné le sport tel qu’il est aujourd’hui. Autrement dit, pas une année ne se passe sans que la boxe ait plusieurs gros combats.

Même avec autant de compétitions inoubliables jonchées de l’histoire du sport, il y a toujours eu une omission flagrante. Un super combat de femmes.

La boxe féminine existe depuis des décennies. Et un peu comme son homologue masculin, il a également sa juste part de combattants de grands noms. Christy Marin a dominé les années 90, tandis que Laila Ali et Ann Wolfe ont ouvert la voie au début des années 2000. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et des combattantes telles que Claressa Shields, Cecilia Braekhus, Katie Taylor et Amanda Serrano portent actuellement le flambeau.

Aussi grands que soient ces combattants, beaucoup aimeraient les voir face à face. Le 2 mai, les fans auront enfin ce qu’ils attendaient.

La titlist incontestée des poids légers Katie Taylor (15-0, 6 KO) et la championne de sept divisions Amanda Serrano (38-1-1, 28 KO) se sont officiellement entendues pour une méga confrontation sur le undercard de Dillian Whyte contre Alexander Povetkin le 2 mai. , à la Manchester Arena.

Ne vous laissez pas berner par le fait que ce concours se déroulera sur une undercard. Il ne fait aucun doute que cela représente le plus grand combat de l’histoire de la boxe féminine.

L’intrigue de ce concours va bien au-delà de leur incroyable carrière professionnelle. Avant de devenir championne du monde de division multiple, Taylor a connu une course impressionnante au cours de sa carrière amateur, remportant plusieurs titres de tournoi avant de couronner le tout avec une médaille d’or olympique en 2012.

Quant à Serrano, il y a une raison pour laquelle elle a été liée à presque tous les grands noms, quelle que soit la catégorie de poids. C’est parce qu’elle n’a aucun problème à gravir les divisions à la recherche d’un grand combat. Ses sept titres mondiaux de division ne jouent que le deuxième violon de Manny Pacquiao et son record de huit. En bref, si vous croyez que vous êtes le meilleur combattant de votre catégorie de poids respective, Serrano n’a aucun problème à monter ou à descendre pour vous tester sur cette théorie.

Pour la boxe féminine, ce sont leur Super Bowl, les finales NBA et les World Series tous réunis en un seul. Leur sport a toujours joué dans l’ombre. Même si c’est le plus grand combat qu’ils peuvent produire, ce n’est pas la tête d’affiche de sa propre carte. À bien des égards, il est toujours à l’arrière de son équivalent masculin.

Cela étant dit, c’est le combat dont le sport a eu besoin. Pour aussi grands que Laila Ali et Ann Wolfe étaient, une épreuve de force entre eux, même si elle était très réclamée, n’a jamais eu lieu. Que se serait-il passé si ces deux grands de tous les temps s’étaient rencontrés à l’intérieur du ring? On ne répondra jamais à cette question.

Il y avait quelques «super combats» perçus, mais l’étaient-ils vraiment? Le match de 2003 contre Ali contre Christy Martin a eu lieu bien après son apogée. Le concours de 2001 entre Laila Ali et la fille de la salle du célèbre Joe Frazier, Jacqui, n’était pas et ne devrait pas être classé comme un «super combat».

Claressa Shields, championne de trois divisions, pourrait plaider en faveur de son propre super combat qui a eu lieu en 2019 contre la championne invaincue Christina Hammer. Pourtant, ce match semble être un peu court en termes d’un énorme concours.

L’absence d’un super combat féminin a laissé un œil au beurre noir sur le sport.

Non, Katie Taylor et Amanda Serrano ne figurent pas sur les meilleures listes de tous les temps comme Ali et Wolfe. Enfer, ils ne sont probablement pas du tout sur la liste à ce stade. Mais ne vous y trompez pas, ils le seront quand tout sera dit.

Cela a peut-être pris des années, mais la boxe féminine a le super combat qu’elle réclame.

“C’est un combat dont on parle depuis des années, donc je suis juste content qu’il soit enfin lancé”, a déclaré Taylor. «C’est un combat gigantesque et que j’attends avec impatience depuis très, très longtemps.»