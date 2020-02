Kearon Thomas propose de mettre fin à une course sans victoire de sept combats

RINGSIDE 06/02/2020

Kearon Thomas, basé à Walsall, espère remporter sa première victoire professionnelle en affrontant le débutant de Telford, Ryan Whitehead, au stade de la Banque, le 14 février.

BCB Promotions “St. Lors du massacre de la Saint-Valentin, Thomas se bat pour la première fois dans sa base de Walsall.

Dans une quête pour changer sa récente séquence de défaites, Thomas est 0-6-1, le joueur de 30 ans a révélé qu’il espérait qu’un changement d’attitude et de style de vie porterait ses fruits le soir venu.

“Par le passé, je n’ai pas vraiment été le meilleur à l’entraînement”, a-t-il admis sur bcb-promotions.com. «Je comptais sur la ténacité mais maintenant ma forme physique est en plein essor.

“Ayant eu sept combats précédents avec un record de six défaites et un match nul, ce n’est pas une situation idéale pour n’importe quel boxeur, mais j’ai montré beaucoup de cœur et, ce faisant, je me suis fait des amis pour la vie.

«Gagner n’a pas été la priorité par le passé mais, comme celui-ci est un show à domicile, je veux obtenir ce« w ».

Le travail acharné ne s’arrête pas seulement au gymnase, car Thomas doit jongler avec un travail à plein temps, pour lequel il voyage, ainsi que sa famille. Cependant, il espère que cela en vaudra la peine à long terme.

«L’entreprise pour laquelle je travaille a été fantastique, me sponsorisant et me laissant du temps libre. J’ai l’impression que tout se met enfin en place.

«Je vois le combat comme 50/50. Ryan a été avec des gars difficiles. Je ne veux pas sous-estimer le garçon. Cependant, je suis très confiant que je vais gagner et je ne monterais pas dans le ring si je ne pensais pas que je le méritais. “

Kane Baker et Liam Davies, co-têtes d’affiche de la suite Stadium, entreprennent tous les deux six rounds en pensant au futur titre.

Le Baker de Birmingham, de Bartley Green, est un ancien champion des Midlands des poids légers, qui cherche à faire des vagues en 2020.

Davies, un fier résident de Donnington à Telford, court après les honneurs vacants des Midlands, soit au super poids coq soit au coq.

Daryl Pearce de Birmingham affronte également Clayton Bricknell de Wolverhampton.

Matt Gordon, de West Bromwich, est le grand poids lourd qui recule dans les cordes avec l’intention d’accélérer son retour sur le ring.

Il est un professionnel depuis 2015, mais a passé trois ans hors du sport après un match nul avec Lukas Horak. Il avait précédemment souligné James Oliphant et Jindrich Velecky.

Les billets pour la facture dans la Stadium Suite sont en vente dès maintenant, au prix de 35 £ standard ou 65 £ VIP avec buffet, et peuvent être achetés en appelant la BCB Box Office au 07493 582 261.